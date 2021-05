Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a48f071c-1ca4-453d-9d19-fa2c93538c4e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Politikai harcok is állhatnak az egészségügyi szakmai kollégiumok vezetőinek küldött minisztériumi körlevélben – állítják egészségügyi források. Miközben Pintér Sándor belügyminiszter kezében egyre nagyobb hatalom koncentrálódik, Kásler Miklós is szeretné visszaszerezni a döntési jogát, ehhez azonban nem a legjobb módszert választotta, sőt még a miniszterhez lojális érintettek is meglehetősen hűvösen fogadták az Emmi utasítását.","shortLead":"Politikai harcok is állhatnak az egészségügyi szakmai kollégiumok vezetőinek küldött minisztériumi körlevélben –...","id":"20210518_Kasler_adatkeres_egeszsegugy_atalakitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a48f071c-1ca4-453d-9d19-fa2c93538c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc2d47b-7a14-40ab-a179-6aa70e005a4b","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_Kasler_adatkeres_egeszsegugy_atalakitas","timestamp":"2021. május. 18. 14:30","title":"Kásler és Pintér harcáról szólhat az Emmi váratlan körlevele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db85b863-c543-43fc-8bb7-de5b0841751e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ritkán történik meg, hogy a jegybank egy állami többségi tulajdonú céget bírságoljon a szabálytalanságok miatt, de most egymillió forintra büntette az MNB a Kartonpackot.","shortLead":"Ritkán történik meg, hogy a jegybank egy állami többségi tulajdonú céget bírságoljon a szabálytalanságok miatt, de most...","id":"20210518_kartonpack_mnb_birsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db85b863-c543-43fc-8bb7-de5b0841751e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90903dc5-efaf-4bcb-b374-2d62f614d706","keywords":null,"link":"/kkv/20210518_kartonpack_mnb_birsag","timestamp":"2021. május. 18. 11:46","title":"Amióta az állam átvette a Kartonpackot, nem készült egy beszámoló sem, bírságolt az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2110cb-3c22-4476-b1eb-efb8e8894635","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Magyarország blokkolta azt a közös uniós állásfoglalást, amelyben az EU a palesztin–izraeli konfliktus békés rendezésére szólított volna fel.","shortLead":"Magyarország blokkolta azt a közös uniós állásfoglalást, amelyben az EU a palesztin–izraeli konfliktus békés...","id":"20210518_Magyarorszag_megvetozta_a_kozos_unios_nyilatkozatot_az_izraelipalesztin_konfliktus_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c2110cb-3c22-4476-b1eb-efb8e8894635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d30231-42a8-422c-b1e3-acf20f97d715","keywords":null,"link":"/eurologus/20210518_Magyarorszag_megvetozta_a_kozos_unios_nyilatkozatot_az_izraelipalesztin_konfliktus_ugyeben","timestamp":"2021. május. 18. 18:50","title":"Magyarország vétózta meg a közös uniós nyilatkozatot az izraeli–palesztin konfliktus ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"Sokan kérdezik a Bankmonitor szakértőitől, hogy milyen feltételekkel igényelhetnek, már ha egyáltalán igényelhetnek Babaváró hitelt azok a párok, ahol az egyik vagy mindkét fél külföldön dolgozik. Ezért összegyűjtöttük az ezzel kapcsolatos tudnivalókat és lehetőségeket.","shortLead":"Sokan kérdezik a Bankmonitor szakértőitől, hogy milyen feltételekkel igényelhetnek, már ha egyáltalán igényelhetnek...","id":"20210518_Igenyelhete_Babavaro_hitelt_aki_kulfoldon_dolgozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95e7df4-fbd7-436e-908e-7fecf7664578","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210518_Igenyelhete_Babavaro_hitelt_aki_kulfoldon_dolgozik","timestamp":"2021. május. 18. 08:20","title":"Igényelhet-e Babaváró hitelt, aki külföldön dolgozik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztrál és amerikai kutatók által kifejlesztett terápia célzottan pusztítja el a vírus genetikai állományát.","shortLead":"Az ausztrál és amerikai kutatók által kifejlesztett terápia célzottan pusztítja el a vírus genetikai állományát.","id":"20210519_koronavirus_jarvany_covid19_virusolo_terapia_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3dcdfe-153b-4543-b5fa-6dc7ec1f1a80","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_koronavirus_jarvany_covid19_virusolo_terapia_kutatas","timestamp":"2021. május. 19. 16:28","title":"99 százalékos hatékonysággal távolítja el az egerek tüdejéből a koronavírust egy új vírusölő szer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ecb1e17-e0ca-4948-9191-0e5d52b91d15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hugo Barra fogta össze a vállalat virtuális valósággal kapcsolatos fejlesztéseit, de a Facebook első AR-szemüvegének munkálataiban is részt vett. Az utóbbi időben pedig már csak azon dolgozott.","shortLead":"Hugo Barra fogta össze a vállalat virtuális valósággal kapcsolatos fejlesztéseit, de a Facebook első AR-szemüvegének...","id":"20210518_facebook_hugo_barra_virtualis_valosag_ar_szemuveg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ecb1e17-e0ca-4948-9191-0e5d52b91d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd2ea3f9-2936-4b29-a946-4dd020ad275e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_facebook_hugo_barra_virtualis_valosag_ar_szemuveg","timestamp":"2021. május. 18. 14:03","title":"Távozik Zuckerberg egyik legfontosabb embere a Facebooktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17162f65-9345-4d9f-b573-606de84320cb","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"A ferencvárosi polgármester szerint jelenleg a budapesti konzultáció az egyetlen módja annak, hogy az itt lakók kézzelfogható véleményt formáljanak a Fudan kampuszépítéséről. Az „Üzenjünk Pekingnek” mottójú akció júniusban indul, a kérdésekre online és offline is lehet majd válaszolni.","shortLead":"A ferencvárosi polgármester szerint jelenleg a budapesti konzultáció az egyetlen módja annak, hogy az itt lakók...","id":"20210517_Baranyi_Krisztina_Nem_engedhetjuk_hogy_a_Fudanugy_kikeruljon_a_kozbeszedbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17162f65-9345-4d9f-b573-606de84320cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6569ea07-fd1f-4707-b2f1-5ce239cf6084","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_Baranyi_Krisztina_Nem_engedhetjuk_hogy_a_Fudanugy_kikeruljon_a_kozbeszedbol","timestamp":"2021. május. 17. 19:39","title":"Baranyi Krisztina: Nem engedhetjük, hogy a Fudan-ügy kikerüljön a közbeszédből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa65aa6-7140-4377-9c63-876ec08a3e9e","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"A szlovákiai médiapiacon vannak jó történetek is, happy enddel, ilyen például a gazdaságilag fenntartható, kemény, az oknyomozást sem megvető lap, a Sme pályafutása.","shortLead":"A szlovákiai médiapiacon vannak jó történetek is, happy enddel, ilyen például a gazdaságilag fenntartható, kemény...","id":"20210518_Szeretettel_Pozsonybol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6aa65aa6-7140-4377-9c63-876ec08a3e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9999d220-0fae-492c-8897-f97cd2469ba5","keywords":null,"link":"/360/20210518_Szeretettel_Pozsonybol","timestamp":"2021. május. 18. 11:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: Lehet szabad sajtótermékkel sikeresnek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]