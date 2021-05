Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"053315ec-22fc-406e-bc7c-5e28adaeb946","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A cég azt mondja, mindenki onnan dolgozik, ahonnan akar, amíg hozzák az elvárt eredményeket.","shortLead":"A cég azt mondja, mindenki onnan dolgozik, ahonnan akar, amíg hozzák az elvárt eredményeket.","id":"20210517_Havi_12_napot_a_jovoben_is_otthonrol_dolgozhatnak_a_Porsche_irodai_dolgozoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=053315ec-22fc-406e-bc7c-5e28adaeb946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5f3d14-2961-4ef7-afd9-618033a5e155","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_Havi_12_napot_a_jovoben_is_otthonrol_dolgozhatnak_a_Porsche_irodai_dolgozoi","timestamp":"2021. május. 17. 07:45","title":"Csak fél hónapot járnak be ezentúl a Porschénál a fehérgallérosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c2c3f9-8041-4a49-855f-d5ebc246417d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy brit kerékpárüzlet kipróbálta, meg tudnak-e találni egy ellopott biciklit az AirTag segítségével.","shortLead":"Egy brit kerékpárüzlet kipróbálta, meg tudnak-e találni egy ellopott biciklit az AirTag segítségével.","id":"20210518_apple_airtag_kutyu_kerekpar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23c2c3f9-8041-4a49-855f-d5ebc246417d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7adb9bf4-2d5a-42fb-a08c-66e25a403f04","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_apple_airtag_kutyu_kerekpar","timestamp":"2021. május. 18. 16:03","title":"A lopott bicikli is visszaszerezhető az AirTaggel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff12d5c2-5f02-4a1d-8ab2-69281b0212ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Fekete Özvegy című film nagy részét nálunk forgatták.","shortLead":"A Fekete Özvegy című film nagy részét nálunk forgatták.","id":"20210517_Latvanyos_budapesti_autosuldozessel_promozzak_az_uj_Marvel_filmet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff12d5c2-5f02-4a1d-8ab2-69281b0212ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f6b217-f7b6-44c9-9c25-12065b3f54d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_Latvanyos_budapesti_autosuldozessel_promozzak_az_uj_Marvel_filmet","timestamp":"2021. május. 17. 14:02","title":"Látványos budapesti autósüldözéssel promózzák az új Marvel filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a14b569-f6d7-4949-aad2-3477a7c1716f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Időnként fura dolgok kerülnek egy iPhone látszólag érintetlen csomagolásába, hogy igencsak kellemetlen pillanatokat szerezzenek a pénzét nem sajnáló felhasználónak.","shortLead":"Időnként fura dolgok kerülnek egy iPhone látszólag érintetlen csomagolásába, hogy igencsak kellemetlen pillanatokat...","id":"20210517_iphone12_pro_max_helyett_torott_csempe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a14b569-f6d7-4949-aad2-3477a7c1716f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d30d8fa-b6cd-420b-990f-1273b99cdecf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_iphone12_pro_max_helyett_torott_csempe","timestamp":"2021. május. 17. 09:03","title":"A legdrágább iPhone-t rendelte meg, törött csempét kapott helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5813b0d4-8afe-4f68-b5bf-d14362fad149","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vona sima győzelmet vár az előválasztáson.","shortLead":"Vona sima győzelmet vár az előválasztáson.","id":"20210517_vona_gabor_karacsony_gergely_miniszterelnok_jelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5813b0d4-8afe-4f68-b5bf-d14362fad149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c7e514-c723-44a7-b357-4351b27178a9","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_vona_gabor_karacsony_gergely_miniszterelnok_jelolt","timestamp":"2021. május. 17. 11:45","title":"Vona Gábornak öt érve is van rá, miért Karácsony Gergely lesz szerinte az ellenzék miniszterelnök-jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd7e3db8-b4c6-4e23-a865-da12b237ff39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsit már két éve bemutatták, de az vélhetően csak egy makett volt. A francia márka most maga tette közzé a hivatalos premier dátumát.","shortLead":"A kocsit már két éve bemutatták, de az vélhetően csak egy makett volt. A francia márka most maga tette közzé...","id":"20210518_Elkeszult_a_vilag_legdragabb_autoja_a_Fekete_Bugatti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd7e3db8-b4c6-4e23-a865-da12b237ff39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"908f9f31-6c1c-4398-9ad7-f3ff8e220a4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_Elkeszult_a_vilag_legdragabb_autoja_a_Fekete_Bugatti","timestamp":"2021. május. 18. 10:37","title":"Elkészült a világ legdrágább autója, a „Fekete” Bugatti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt egy évben leginkább ruházati terméket, háztartási gépeket, egészségügyi termékeket, mobiltelefonokat és kiegészítőket vettek online. ","shortLead":"Az elmúlt egy évben leginkább ruházati terméket, háztartási gépeket, egészségügyi termékeket, mobiltelefonokat és...","id":"20210519_online_vasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1acaa9-c0a9-4021-9e0b-7490b9921fa8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_online_vasarlas","timestamp":"2021. május. 19. 05:05","title":"Kév év alatt megduplázódott a legalább hetente online vásárlók aránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e78585da-ae0c-4363-a683-62e729aaf5a3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Öt magyar úszónak és egy váltócsapatnak drukkolhatunk a kedd esti elődöntőkben és döntőkben.","shortLead":"Öt magyar úszónak és egy váltócsapatnak drukkolhatunk a kedd esti elődöntőkben és döntőkben.","id":"20210518_vizes_eb_uszas_kenderesi_tamas_milak_kristof","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e78585da-ae0c-4363-a683-62e729aaf5a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"131a6241-41c3-4d8b-96b7-eb62dadf0e0a","keywords":null,"link":"/sport/20210518_vizes_eb_uszas_kenderesi_tamas_milak_kristof","timestamp":"2021. május. 18. 14:15","title":"Vizes Eb: Milák a legjobb idővel elődöntős 200 pillangón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]