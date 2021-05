Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Hosszú interjút adott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a 168 Órának, melyben különféle témákat érintettek. A védekezésről szólva például azt mondta, hogy a harmadik hullám az utolsónak tűnik, hogy vakcina van és oltásban Európa-bajnokok vagyunk, általánosságban pedig elmondható, hogy a “soha nem látott nehéz helyzetben az egészségügy helytállt, ellátatlanul beteg nem maradt”.

Gulyás szerint van egy vita a halálozások számáról, de itt az objektív adat az, hogy mennyivel többen halnak meg egy országban az utolsó békeévhez képest. Ebben az adatsorban Magyarország pedig az unió középmezőnyében van – mondta.

A miniszter kitért arra is, hogy a válsághelyzetben az volt a szándék, hogy az ország – amennyiben az emberi egészség védelme mellett lehetséges – maradjon működőképes. “Ha a kisgyerekeknek otthon kell maradniuk, akkor a szülőknek is, vagyis leáll a munka. Ezért minden felelős kormány az utolsó pillanatig igyekezett elkerülni az iskolák lezárását. Mi is így tettünk. Amikor azt láttuk, hogy ez nem lehetséges, amikor a szakmai álláspont az volt, hogy az a legbiztonságosabb, ha bezárjuk az iskolákat, és a szülők többsége is úgy érezte, hogy csak otthon van biztonságban a gyereke, akkor ezt elfogadtuk, és ennek megfelelő döntést hoztunk” – mondta Gulyás az interjúban, majd hozzátette: szerinte felelősen jártak el.

Gulyás azt is mondta, hogy még sikeresebb is lehetett volna a védekezés, ha az ellenzék nem a vakcinák ellen ágál, hanem támogatja azokat.

A miniszter szerint több szomszédos állammal már most megegyeztünk, és jó eséllyel a déli államok mindegyikével meg fogunk tudni. “Ahova a magyar turisták kilencven százaléka utazik, azokkal az országokkal meg fogunk állapodni” – tette hozzá.

A Fudan Egyetem ügyéről szólva Gulyás azt mondta, az illetékes választási bizottság hatásköre eldönteni, hogy erről lehet-e népszavazást tartani vagy sem. Szerinte egyetértés van a kormány és a főváros között abban, hogy egy új egyetemi központot hozzanak létre. “Hogy ennek egy egyetem is része lesz, az nem értelmezhető a Diákvárossal szemben” – mondta a miniszter, aki szerint az érintett kerület (itt Ferencvárosra gondol Gulyás) és a főváros “egy szükségtelen ideológiai küzdelembe próbálja a kormányt belehajszolni”.