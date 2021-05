Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"73354740-eaf8-4671-9400-68c0f55b5571","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok nagymértékű adó- és járulékcsalás bűntettének alapos gyanúja miatt vették őrizetbe a TUT.by tizenhárom munkatársát.","shortLead":"A hatóságok nagymértékű adó- és járulékcsalás bűntettének alapos gyanúja miatt vették őrizetbe a TUT.by tizenhárom...","id":"20210518_tut_by_belarusz_sajto_bezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73354740-eaf8-4671-9400-68c0f55b5571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e44d23e-0014-4474-973c-e62d9bfaafef","keywords":null,"link":"/vilag/20210518_tut_by_belarusz_sajto_bezaras","timestamp":"2021. május. 18. 21:13","title":"Letiltották a legnagyobb független Belarusz újság honlapját, tucatnyi újságírót vettek őrizetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a576743-a485-4fa8-81ec-a7d809b4d866","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elég volt egyszer pórul járnia az IBM programozójának ahhoz, hogy megalkossa az apró-cseprő feladatok „kiszervezésének” platformját.","shortLead":"Elég volt egyszer pórul járnia az IBM programozójának ahhoz, hogy megalkossa az apró-cseprő feladatok „kiszervezésének”...","id":"202119_szakkepzetlen_mesterek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a576743-a485-4fa8-81ec-a7d809b4d866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c30d08-331f-421c-bf05-f06e5d6a6650","keywords":null,"link":"/360/202119_szakkepzetlen_mesterek","timestamp":"2021. május. 18. 12:30","title":"Interneten rendelt ezermesterek segítenek a ház körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"249f6660-b1ae-41b3-b21a-c39c4d80cfcd","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az óriási jégtömb nagyobb, mint Mallorca szigete.","shortLead":"Az óriási jégtömb nagyobb, mint Mallorca szigete.","id":"20210519_jeghegy_antarktisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=249f6660-b1ae-41b3-b21a-c39c4d80cfcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e3f359-22ea-4e82-b39c-6b309e09e93b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210519_jeghegy_antarktisz","timestamp":"2021. május. 19. 19:01","title":"A világ legnagyobb jéghegye szakadt le az Antarktiszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c3037c-6eda-480e-9a94-077efef1984f","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei, a CEU, valamint a modellváltó egyetemek után ezúttal a Diákváros-projekt érdekeltjei kapnak ízelítőt, hogy milyen is az, amikor Palkovics a szavát adja valamire. Az innovációs és technológiai miniszter hétfőn egyeztetett a főváros vezetőivel a Fudan Egyetem kampuszának sorsáról, a jelek szerint pedig továbbra is csak azt érdemes elhinni Palkovicsnak, ami már megtörtént.

","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei, a CEU, valamint a modellváltó egyetemek után ezúttal a Diákváros-projekt...","id":"20210518_palkovics_itm_targyalas_orbankormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5c3037c-6eda-480e-9a94-077efef1984f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15095a49-1d39-4581-837c-b30dc3029313","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_palkovics_itm_targyalas_orbankormany","timestamp":"2021. május. 18. 12:05","title":"A Palkovics-trükk: így nyomja le ellenfeleit a kormány végrehajtóembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A testület kimondta: a szerződés nem zárhatja ki, hogy a tulajdonos maga értékesítse az ingatlanát.","shortLead":"A testület kimondta: a szerződés nem zárhatja ki, hogy a tulajdonos maga értékesítse az ingatlanát.","id":"20210519_Tisztessegtelen_birosag_orszagos_ingatlankozvetito_szerzodesi_feltetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5868924a-9fda-4fcc-882c-9c1647d006d8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210519_Tisztessegtelen_birosag_orszagos_ingatlankozvetito_szerzodesi_feltetel","timestamp":"2021. május. 19. 16:33","title":"Tisztességtelennek minősítette a bíróság egy országos ingatlanközvetítő szerződési feltételeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hárman sérültek meg a balesetben.","shortLead":"Hárman sérültek meg a balesetben.","id":"20210518_baleset_obuda_becsi_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78ebcae-ae2b-40e7-a386-c2cd8936a852","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_baleset_obuda_becsi_ut","timestamp":"2021. május. 18. 14:48","title":"Négy autó, egy furgon és egy kamion ütközött össze Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Állítólag csak a tűzszüneti megállapodás részleteit kell kidolgoznia még a feleknek, de lényegében már megállapodtak.","shortLead":"Állítólag csak a tűzszüneti megállapodás részleteit kell kidolgoznia még a feleknek, de lényegében már megállapodtak.","id":"20210520_hamasz_lehetseges_tuzszunet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0202be29-3d11-40df-b217-57eed15067a6","keywords":null,"link":"/vilag/20210520_hamasz_lehetseges_tuzszunet","timestamp":"2021. május. 20. 05:19","title":"Hamász: Egy-két napon belül lehetséges a tűzszünet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d25c0219-f0a4-40d2-9030-650c2a04951b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A New York-i székhelyű Avvir startup lézeres technológiával dolgozik az éppen készülő létesítmények állapotának folyamatos monitorozásán. ","shortLead":"A New York-i székhelyű Avvir startup lézeres technológiával dolgozik az éppen készülő létesítmények állapotának...","id":"202119_epitesi_hibak_letapogatasa_atlatnak_afalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d25c0219-f0a4-40d2-9030-650c2a04951b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00c0d93-7d6a-4cc2-b24c-a0e0a28b1300","keywords":null,"link":"/360/202119_epitesi_hibak_letapogatasa_atlatnak_afalon","timestamp":"2021. május. 18. 15:30","title":"Még építkezés közben kiszúrja a rejtett hibákat egy új megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]