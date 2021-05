Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 39 éves brit nő életét vesztette egy ciprusi kórházban, hetekkel azután, hogy megkapta az első AstraZeneca-vakcinát. ","shortLead":"Egy 39 éves brit nő életét vesztette egy ciprusi kórházban, hetekkel azután, hogy megkapta az első...","id":"20210524_Az_AstraZeneca_oltas_utan_keletkezhetett_verrog_okozta_egy_no_halalat_Cipruson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ecb1c9-023c-4410-a204-ed0afac9ff27","keywords":null,"link":"/elet/20210524_Az_AstraZeneca_oltas_utan_keletkezhetett_verrog_okozta_egy_no_halalat_Cipruson","timestamp":"2021. május. 24. 16:38","title":"Vizsgálják, hogy AstraZeneca-oltás után keletkezett vérrög okozta-e egy nő halálát Cipruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eae5168-5e85-4bca-9145-5556dc4eb9c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendőrség képes volt egy fotó alapján azonosítani a 39 éves Carl Stewart ujjlenyomatát, így sikerült lekapcsolni a kábítószer-kereskedőt.","shortLead":"A rendőrség képes volt egy fotó alapján azonosítani a 39 éves Carl Stewart ujjlenyomatát, így sikerült lekapcsolni...","id":"20210525_sajt_carl_stewart_kabitoszer_kereskedelem_kabitoszer_kereskedo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9eae5168-5e85-4bca-9145-5556dc4eb9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8a0bff-baca-469a-9e94-50fe06cce724","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_sajt_carl_stewart_kabitoszer_kereskedelem_kabitoszer_kereskedo","timestamp":"2021. május. 25. 09:03","title":"Kezében tartott sajtról posztolt képet a kábítószer-kereskedő, leolvasták róla az ujjlenyomatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7045d503-b57a-4286-b609-ab7f8dc3cd04","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Olaszország legkeresettebb bűnözőjét sikerült elkapni.","shortLead":"Olaszország legkeresettebb bűnözőjét sikerült elkapni.","id":"20210525_braziliaban_calabriai_maffia_elfogas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7045d503-b57a-4286-b609-ab7f8dc3cd04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f66cbac1-e131-4e12-a29d-8c4621b549aa","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_braziliaban_calabriai_maffia_elfogas","timestamp":"2021. május. 25. 06:47","title":"Brazíliában fogták el a calabriai maffia fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f96ebf-258c-42d3-a315-0d40a8a67f99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen ígéretes egy új, koronavírus tesztelésére használható eszköz, melynek fejlesztői már el is készítették a prototípust. A készülék nem kínozza meg a tesztalanyt, ugyanis csak nyálcseppre van szükség hozzá.","shortLead":"Igen ígéretes egy új, koronavírus tesztelésére használható eszköz, melynek fejlesztői már el is készítették...","id":"20210525_spot_uj_genalapu_koronavirusteszt_prototipusa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04f96ebf-258c-42d3-a315-0d40a8a67f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04be2ea8-ded7-44b3-b4f0-1d67a2adeb68","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_spot_uj_genalapu_koronavirusteszt_prototipusa","timestamp":"2021. május. 25. 08:03","title":"Gyors, pontos, fájdalommentes: egyetlen nyálcseppel működhet az új koronavírusteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89e3bc8-1799-4376-b286-99c4a85b193b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Júniusban várható kamatemelés, kérdés, a Monetáris Tanács májusi indoklásában megerősíti-e Virág Barnabás alelnök korábbi kemény üzenetét.","shortLead":"Júniusban várható kamatemelés, kérdés, a Monetáris Tanács májusi indoklásában megerősíti-e Virág Barnabás alelnök...","id":"20210525_Meg_nem_emelt_alapkamatot_a_jegybank_de_lassuk_hogyan_magyarazzak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c89e3bc8-1799-4376-b286-99c4a85b193b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394f4369-790c-4787-80d7-36aac3941ba4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_Meg_nem_emelt_alapkamatot_a_jegybank_de_lassuk_hogyan_magyarazzak","timestamp":"2021. május. 25. 14:09","title":"Még nem emelt alapkamatot a jegybank, de lássuk, hogyan magyarázzák!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c71721-77c9-4a18-84e6-69d3ba3c8150","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Raman Prataszeviccsel egy gépen utazó utasok számoltak be a Ryanair-járat eltérítéséről. Az utasok pánikoltak, a belorusz újságíró azonnal pakolni kezdett.","shortLead":"A Raman Prataszeviccsel egy gépen utazó utasok számoltak be a Ryanair-járat eltérítéséről. Az utasok pánikoltak...","id":"20210524_Amikor_meghallotta_hogy_a_gepet_Minszkbe_vezenyeltek_hirtelen_pakolni_kezdett_a_belorusz_ujsagiro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10c71721-77c9-4a18-84e6-69d3ba3c8150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ac2cfd-7bb6-437a-92e1-548c50eda313","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Amikor_meghallotta_hogy_a_gepet_Minszkbe_vezenyeltek_hirtelen_pakolni_kezdett_a_belorusz_ujsagiro","timestamp":"2021. május. 24. 18:22","title":"Amikor meghallotta, hogy a gépet Minszkbe vezényelték, gyors pakolásba kezdett a belorusz újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7575acb-3414-4fd8-ac40-335158995666","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"A koronavírus-válság okán sok elemzés foglalkozik a részvénypiacok lehetséges jövőjével, a kilátásokkal. Az OTP Trend Alap viszont más utat választ: egyedi részvénykiválasztást támogató modellje segítségével kevésbé nyilvánvaló, a megatrendek árnyékában megjelenő lehetőségeket is meg tud találni. Cikkünkből kiderül, melyek most a legforróbb részvénypiaci trendek.","shortLead":"A koronavírus-válság okán sok elemzés foglalkozik a részvénypiacok lehetséges jövőjével, a kilátásokkal. Az OTP Trend...","id":"20210507_Megatrendek_arnyekaban_mit_tartogatnak_a_reszvenypiacok_OTP_alapkezelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7575acb-3414-4fd8-ac40-335158995666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a68c206d-fc1d-4682-9f7b-06a5f989d441","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210507_Megatrendek_arnyekaban_mit_tartogatnak_a_reszvenypiacok_OTP_alapkezelo","timestamp":"2021. május. 24. 08:30","title":"Kockázati befektetések: mit tartogatnak a részvénypiacok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e5368ff-8715-4f72-8c7e-f4c13dec3bab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tűzoltók dolgoznak a felújítás alatt álló épület leomlott állványának bontásán.","shortLead":"Tűzoltók dolgoznak a felújítás alatt álló épület leomlott állványának bontásán.","id":"20210523_Aranyhajo_Fogado_allvanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e5368ff-8715-4f72-8c7e-f4c13dec3bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9825c169-de08-43e3-a5ae-86485bb108d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210523_Aranyhajo_Fogado_allvanyzat","timestamp":"2021. május. 23. 21:22","title":"Ledöntötte a szél a pécsi Aranyhajó Fogadó állványzatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]