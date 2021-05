Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8cd90c8e-d8ee-4370-945c-706acdfc1471","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes S 400 d az eddiginél jobban gyorsul és a végsebessége is megnőtt.","shortLead":"A Mercedes S 400 d az eddiginél jobban gyorsul és a végsebessége is megnőtt.","id":"20210526_395_loeros_lett_az_uj_mercedes_sosztaly_csucsdizele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cd90c8e-d8ee-4370-945c-706acdfc1471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55532c94-0e29-4296-b921-fe11ce0ad2cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_395_loeros_lett_az_uj_mercedes_sosztaly_csucsdizele","timestamp":"2021. május. 27. 06:41","title":"395 lóerős lett az új Mercedes S-osztály csúcsdízele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c42c4471-8058-447a-b4b6-30ee48ab99bb","c_author":"Dezső András","category":"vilag","description":"A Ryanair-gép eltérítését megszervező belarusz titkosszolgálatot, a KGB-t sokan az orosz titkosszolgálat, az FSZB egyik ágának tekintik: ugyanazt a kommunikációs rendszert, közös adatbázisokat használnak. Noha a világ most megdöbbent a belarusz titkosszolgálat akcióján, bizonyítékok vannak arra, hogy Aljakszandr Lukasenka korábban merényleteket akart végrehajtani ellenzékiek ellen, mégpedig az Európai Unión belül. Az más kérdés, hogy ez nem sikerült neki – csak Ukrajnában.","shortLead":"A Ryanair-gép eltérítését megszervező belarusz titkosszolgálatot, a KGB-t sokan az orosz titkosszolgálat, az FSZB egyik...","id":"20210527_Az_egesz_EUban_veszelyben_lehetnek_a_feherorosz_ellenzekiek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c42c4471-8058-447a-b4b6-30ee48ab99bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696ec940-09b6-449f-b9c9-7957e952bc2f","keywords":null,"link":"/vilag/20210527_Az_egesz_EUban_veszelyben_lehetnek_a_feherorosz_ellenzekiek","timestamp":"2021. május. 27. 11:05","title":"Az egész EU-ban veszélyben lehetnek a fehérorosz ellenzékiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d61f54e-8ae8-4380-85f0-644157365bd4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szofija Szapega a videón azt állítja, ő is szerkesztette azt a Telegramot, ahol személyes adatokat szivárogtattak ki belarusz rendőrökről, de a szülei szerint csak rosszkor volt rossz helyen.","shortLead":"Szofija Szapega a videón azt állítja, ő is szerkesztette azt a Telegramot, ahol személyes adatokat szivárogtattak ki...","id":"20210526_feheroroszorszag_minszk_vallomas_prataszevics_szapega","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d61f54e-8ae8-4380-85f0-644157365bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abed56ae-c064-443c-a3a2-9e37c0e24019","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_feheroroszorszag_minszk_vallomas_prataszevics_szapega","timestamp":"2021. május. 26. 14:40","title":"Gyanús videón tesz vallomást Raman Prataszevics barátnője is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f764a1-04fd-4a9e-aaf1-e10d32d1a32d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu fennállásának 25 éves évfordulóján elérkezettnek látjuk az időt, hogy új tartalmakkal, műfajokkal színesítsük kínálatunkat. Ehhez olvasóink segítségét is kérjük, hogy minél pontosabb képet alkothassunk az elvárásokról, fogyasztási szokásokról. Kérjük, töltse ki rövid kérdőívünket!

","shortLead":"A hvg.hu fennállásának 25 éves évfordulóján elérkezettnek látjuk az időt, hogy új tartalmakkal, műfajokkal színesítsük...","id":"20210528_HVG_olvasoi_kerdoiv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41f764a1-04fd-4a9e-aaf1-e10d32d1a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1773d4d5-2098-4d7a-aa07-2ae63687066e","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_HVG_olvasoi_kerdoiv","timestamp":"2021. május. 28. 11:35","title":"Hogyan tehetnénk még jobbá a hvg.hu-t? - Olvasói kérdőív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abaadbc6-4910-4063-9c4d-e465f4d24fac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Végre a magyar nézők is láthatják Thomas Vinterberg filmjét, de jó eséllyel a számos alkalommal elhalasztott Nincs idő meghalni is megérkezik a mozikba. ","shortLead":"Végre a magyar nézők is láthatják Thomas Vinterberg filmjét, de jó eséllyel a számos alkalommal elhalasztott Nincs idő...","id":"20210526_Cinema_City_mozi_nyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abaadbc6-4910-4063-9c4d-e465f4d24fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b244285b-27a8-4dfe-888f-5fd322707504","keywords":null,"link":"/kultura/20210526_Cinema_City_mozi_nyitas","timestamp":"2021. május. 26. 12:25","title":"Június 3-án Oscar-díjas filmekkel nyit újra a Cinema City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302260b2-ea9f-4ce6-a4c9-d6e83a506aba","c_author":"Bank360","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A gazdasági kilábalás kezdetével ismét egyre többen vesznek lakásokat, és minden feltétel adott ahhoz, hogy ismét a budapesti ingatlanokat keressék a vevők. Mennyit kell ráfizetnie annak, aki egy vidéki nagyvárosból költözne Budapestre, és milyen lehetőségei vannak a pénz előteremtésére? A fővárosba költözők lehetőségeinek járt utána a Bank360.","shortLead":"A gazdasági kilábalás kezdetével ismét egyre többen vesznek lakásokat, és minden feltétel adott ahhoz, hogy ismét...","id":"20210527_ingatlan_lakasvasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=302260b2-ea9f-4ce6-a4c9-d6e83a506aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18849d2b-2e10-43fb-a2c6-04336fb73b88","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210527_ingatlan_lakasvasarlas","timestamp":"2021. május. 27. 11:10","title":"Közel 30 milliót is ráfizethetünk, ha Budapestre költöznénk egy átlagos megyeszékhelyi lakásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42aafaa9-8160-4c8b-8bf7-4269b5b5b605","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára lehet a parancsnokjelölt.","shortLead":"A Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára lehet a parancsnokjelölt.","id":"20210528_Megvan_az_uj_honvedfoparancsnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42aafaa9-8160-4c8b-8bf7-4269b5b5b605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b04a30f-58ec-4fe1-bc60-da0d80d56dd0","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_Megvan_az_uj_honvedfoparancsnok","timestamp":"2021. május. 28. 08:32","title":"Megvan az új honvédfőparancsnok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6df4d7-ea81-4adc-9f0a-3b36f2c85495","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A karakteres kis japán terepjáró új generációja csak rövid ideig volt kapható nálunk, aztán a furcsa európai szabályozás ellehetetlenítette az életét. Most azonban visszatért hozzánk, igaz két üléssel kevesebbel és jelentősen drágábban.","shortLead":"A karakteres kis japán terepjáró új generációja csak rövid ideig volt kapható nálunk, aztán a furcsa európai...","id":"20210527_a_nagy_tulelo_ismet_magyarorszagon_a_suzuki_jimny__kiprobaltuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c6df4d7-ea81-4adc-9f0a-3b36f2c85495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c69dd9f-09a3-4603-b255-30a918eebf53","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_a_nagy_tulelo_ismet_magyarorszagon_a_suzuki_jimny__kiprobaltuk","timestamp":"2021. május. 27. 07:21","title":"A nagy túlélő: visszatért Magyarországra a Suzuki Jimny – kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]