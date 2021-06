Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google június 1-jével korlátozza a Google Fotók használatát: aki több mint 15 GB adatot tárol az összes Google-szolgáltatásában együttvéve, annak fizetnie kell a plusz tárhelyért.","shortLead":"A Google június 1-jével korlátozza a Google Fotók használatát: aki több mint 15 GB adatot tárol az összes...","id":"20210601_google_fotok_tarhely_felhoszolgaltatas_fizetos_fototarolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b25388-5d55-4e3b-9ae9-2d0d50e319f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_google_fotok_tarhely_felhoszolgaltatas_fizetos_fototarolas","timestamp":"2021. június. 01. 09:33","title":"Kellemetlen meglepetés érheti, ha a Google Fotókat használja – lehet, hogy mától fizetnie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed2ace65-9932-46ad-8c3c-7848b6c86a49","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A koronavírus valósága elől a gyerekeknek sem volt menekvés: a játszóterek egy időre kiürültek, az otthonból iskola, az önfeledt játékból óvatoskodás lett. Karanténoktatás, elővigyázatos látogatás a nagyszülőknél és a jól megérdemelt pihenés jelenetei - gyereknapi válogatás az elmúlt év képeiből. ","shortLead":"A koronavírus valósága elől a gyerekeknek sem volt menekvés: a játszóterek egy időre kiürültek, az otthonból iskola...","id":"20210530_gyerekek_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed2ace65-9932-46ad-8c3c-7848b6c86a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d5ae93-f337-40fd-b94a-92135f57a282","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210530_gyerekek_koronavirus","timestamp":"2021. május. 30. 19:00","title":"Óvatos ölelések és a felszabadultság ritka pillanatai - a gyerekektől is sok mindent elvett a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3aa4c00-2100-4258-b279-281c6507c877","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Mindenki számára egyértelmű: Fehéroroszország egy hamis bombariadóval kényszerítette múlt vasárnap minszki leszállásra a Ryanair repülőjét, hogy a rendőrök őrizetbe vehessék az egyik vezető ellenzékit, Raman Prataszevicset. Oroszország az egyetlen, amely kitart a fehérorosz diktátor, Aljakszandr Lukasenka mellett, ám Moszkva megkéri a támogatás árát.","shortLead":"Mindenki számára egyértelmű: Fehéroroszország egy hamis bombariadóval kényszerítette múlt vasárnap minszki leszállásra...","id":"20210530_Igy_gyuri_egy_hazugsag_Oroszorszag_ala_Feheroroszorszagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3aa4c00-2100-4258-b279-281c6507c877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a92b51-c788-4c19-9826-9e76f97968eb","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Igy_gyuri_egy_hazugsag_Oroszorszag_ala_Feheroroszorszagot","timestamp":"2021. május. 30. 12:00","title":"Így gyűri egy hazugság Oroszország alá Fehéroroszországot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"221c43bd-cea2-41ae-a6aa-e8a5a0c5120c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valaki nem ért egyet a kormány intézkedéseivel.","shortLead":"Valaki nem ért egyet a kormány intézkedéseivel.","id":"20210530_Nincs_meg_a_rongalo_de_letakaritottak_az_allatkerti_elefantot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=221c43bd-cea2-41ae-a6aa-e8a5a0c5120c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3698fe5d-4a95-428d-ba71-fbaab52060b7","keywords":null,"link":"/elet/20210530_Nincs_meg_a_rongalo_de_letakaritottak_az_allatkerti_elefantot","timestamp":"2021. május. 30. 10:48","title":"Nincs meg a rongáló, de letakarították az állatkerti elefántot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d812d4e5-9220-4bc0-ae58-5b1f273cbf96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás divatterepjáró teljesítményben feljött a Lamborghini Urus szintjére. ","shortLead":"A négykarikás divatterepjáró teljesítményben feljött a Lamborghini Urus szintjére. ","id":"20210601_650_loeros_lett_az_uj_audi_sq7","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d812d4e5-9220-4bc0-ae58-5b1f273cbf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f4004a-4f14-4cc1-acea-ab9da4ace5e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_650_loeros_lett_az_uj_audi_sq7","timestamp":"2021. június. 01. 07:59","title":"650 lóerős lett az új Audi SQ7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eabcb72-fa6c-4e2c-9cda-e96d466af836","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az interneten is elérhető lett Franz Kafka Izraelben őrzött irodalmi hagyatéka - jelentette az Izraeli Nemzeti Könyvtár csütörtökön.","shortLead":"Az interneten is elérhető lett Franz Kafka Izraelben őrzött irodalmi hagyatéka - jelentette az Izraeli Nemzeti Könyvtár...","id":"20210530_franz_kafka_hagyateka_online_izraeli_konyvtar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5eabcb72-fa6c-4e2c-9cda-e96d466af836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5211b8a2-9db9-42b7-a82f-f1925c241260","keywords":null,"link":"/tudomany/20210530_franz_kafka_hagyateka_online_izraeli_konyvtar","timestamp":"2021. május. 30. 18:03","title":"Kafka halála előtt azt kérte, égessék el a kéziratait – most feltették őket a netre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e2443a-cf67-4fd6-a253-d720cc81ced7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Légli család négy érdekeltségével konzorciumban kezd építkezésbe az önkormányzat, amelyben Légli Ottó is képviselő.","shortLead":"A Légli család négy érdekeltségével konzorciumban kezd építkezésbe az önkormányzat, amelyben Légli Ottó is képviselő.","id":"20210601_legli_csalad_balagonboglar_magyar_turisztikai_ugynokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0e2443a-cf67-4fd6-a253-d720cc81ced7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8dc057-720c-4e4f-983a-f7c635996c60","keywords":null,"link":"/kkv/20210601_legli_csalad_balagonboglar_magyar_turisztikai_ugynokseg","timestamp":"2021. június. 01. 06:59","title":"800 milliós támogatással épít borturisztikai élményösvényt Balatonboglár a Légli borászcsalád segítségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68fcf7e9-668b-46da-9fc1-168d6f4b3b7f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A World Players Association (WPA) nem örül, szerintük ezt a pontot ki kéne venni a nyilatkozatból.","shortLead":"A World Players Association (WPA) nem örül, szerintük ezt a pontot ki kéne venni a nyilatkozatból.","id":"20210530_Az_olimpikonoknak_nyilatkozniuk_kell_elfogadjak_hogy_belehalhatnak_a_Covidba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68fcf7e9-668b-46da-9fc1-168d6f4b3b7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32548036-70cd-4a23-b542-bdb7e6424818","keywords":null,"link":"/sport/20210530_Az_olimpikonoknak_nyilatkozniuk_kell_elfogadjak_hogy_belehalhatnak_a_Covidba","timestamp":"2021. május. 30. 15:45","title":"Az olimpikonoknak nyilatkozniuk kell, elfogadják, hogy belehalhatnak a Covidba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]