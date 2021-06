Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szakértők szerint el kellene halasztani a korlátozások június 21-re kitűzött enyhítését. Egyikük arra figyelmeztetett, hogy exponenciálisan emelkedik az indiai mutációval megfertőződöttek száma.","shortLead":"A szakértők szerint el kellene halasztani a korlátozások június 21-re kitűzött enyhítését. Egyikük arra...","id":"20210531_britek_jarvany_haramdik_hullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b632fa-ef7d-4315-b55b-567a2db25d2c","keywords":null,"link":"/vilag/20210531_britek_jarvany_haramdik_hullam","timestamp":"2021. május. 31. 16:13","title":"Figyelmeztetés a briteknek: az újabb hullám küszöbén állnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3783ed-334f-431a-a20b-5979f6b83c80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pedofilokat szigorúbb büntetéssel sújtó törvényjavaslat-csomag előterjesztői, Kocsis Máté és Selmeczi Gabriella szerint az új intézkedések főleg az elrettentést szolgálnák, áldozatsegítésről csak ősztől lehetne elkezdeni beszélni. Az ellenzék képviselői a Kaleta-ügyet emlegették: szerintük ha nem derül ki a perui nagykövet botránya, meg sem születnek a mostani javaslatok. ","shortLead":"A pedofilokat szigorúbb büntetéssel sújtó törvényjavaslat-csomag előterjesztői, Kocsis Máté és Selmeczi Gabriella...","id":"20210601_Pedofiltorveny_a_parlamentben_serelmezi_az_ellenzek_hogy_a_korabbi_javaslataikat_semmibe_vettek_Kocsis_Mate_egyuttmukodest_surget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee3783ed-334f-431a-a20b-5979f6b83c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f73acc-c7ed-4844-b476-a1beca944302","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_Pedofiltorveny_a_parlamentben_serelmezi_az_ellenzek_hogy_a_korabbi_javaslataikat_semmibe_vettek_Kocsis_Mate_egyuttmukodest_surget","timestamp":"2021. június. 01. 15:05","title":"Fideszes szónokok: Kaletázni blődség, és a pedofiltörvény nem kampányfogás, hanem misszió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21e935e-4f71-4cfc-bb0c-dfad63a36393","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Aláírásgyűjtést is indítanak, hogy a borfajtának saját jele legyen a közösségi médiában.","shortLead":"Aláírásgyűjtést is indítanak, hogy a borfajtának saját jele legyen a közösségi médiában.","id":"20210601_Sajat_emojit_kernek_a_rozebornak_az_olaszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f21e935e-4f71-4cfc-bb0c-dfad63a36393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa3e0a9c-0a31-4b89-a0bd-dd730ac97af5","keywords":null,"link":"/elet/20210601_Sajat_emojit_kernek_a_rozebornak_az_olaszok","timestamp":"2021. június. 01. 15:53","title":"Saját emojit kérnek a rozébornak az olaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egy évvel korábbi negyedére esett vissza Tiborcz István cégének profitja.","shortLead":"Az egy évvel korábbi negyedére esett vissza Tiborcz István cégének profitja.","id":"20210531_bdpst_nyereseg_tiborcz_istvan_eves_beszamolo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ac7999-a1fe-488a-800a-74e29f6d09c6","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_bdpst_nyereseg_tiborcz_istvan_eves_beszamolo","timestamp":"2021. május. 31. 12:31","title":"1,2 milliárd forint nyereséget hozott össze a BDPST Zrt., ki is fizette osztalékként majdnem az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"800c9218-b865-48d4-accf-b59954e73559","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Idén eddig már több mint 53 ezer autót helyeztek forgalomba Magyarországon, ennek közel 15 százaléka Suzuki volt.","shortLead":"Idén eddig már több mint 53 ezer autót helyeztek forgalomba Magyarországon, ennek közel 15 százaléka Suzuki volt.","id":"20210602_Suzuki_eladas_Toyota_Ford","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=800c9218-b865-48d4-accf-b59954e73559&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"242e0e3a-a7c1-44ca-9a71-8befe62d99b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210602_Suzuki_eladas_Toyota_Ford","timestamp":"2021. június. 02. 05:33","title":"Májusban is Suzukiból adták el a legtöbbet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfda9b81-8cab-46f5-99a5-fc91f67a5492","c_author":"Bedő Iván","category":"itthon","description":"Csak eljátszunk néhány példával, hogy mi az, ami nem 99.","shortLead":"Csak eljátszunk néhány példával, hogy mi az, ami nem 99.","id":"20210531_Egy_szazalek_99_mozgalom_Karacsony_Gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfda9b81-8cab-46f5-99a5-fc91f67a5492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13dcc01e-f735-46ea-a615-8332eacfc893","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_Egy_szazalek_99_mozgalom_Karacsony_Gergely","timestamp":"2021. május. 31. 18:38","title":"Hol az az egy százalék, amelynek trónfosztására készül Karácsony Gergely?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"912190ef-17c6-4b5f-896a-53006f0c5f3c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akkora volt Szijjártó-Nagy Szilvia másfél éve alapított cégének a profitja, hogy ha az osztalékból ad egy keveset a férjének, még a szülők felé fennálló tartozást is ki tudják fizetni.","shortLead":"Akkora volt Szijjártó-Nagy Szilvia másfél éve alapított cégének a profitja, hogy ha az osztalékból ad egy keveset...","id":"20210601_szijjarto_feleseg_beszamolo_nyereseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=912190ef-17c6-4b5f-896a-53006f0c5f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03815d96-05f6-4b83-bc8e-17e5b9f5f3ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_szijjarto_feleseg_beszamolo_nyereseg","timestamp":"2021. június. 01. 12:07","title":"285 millió forintot vett ki osztalékként Szijjártó felesége a cégéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869f4acf-5ff2-4c15-ab55-622c2c7a4c19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A félrevezető cikkek elleni küzdelem sosem volt olyan fontos, mint a koronavírus-járvány évében. A Facebooknál is jól tudják ezt.","shortLead":"A félrevezető cikkek elleni küzdelem sosem volt olyan fontos, mint a koronavírus-járvány évében. A Facebooknál is jól...","id":"20210601_facebook_oldal_alhir_felinformacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=869f4acf-5ff2-4c15-ab55-622c2c7a4c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7464ee2a-d8b2-4d55-8f0b-3a13f03009f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_facebook_oldal_alhir_felinformacio","timestamp":"2021. június. 01. 16:03","title":"A Facebook megjelöli azokat az oldalakat, melyek rendszeresen álhíreket terjesztenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]