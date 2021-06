Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c95f90b4-269c-439f-8967-c409ed9b507b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ország legnagyobb közéleti hetilapjának vezetését Jakus Ibolyától Gergely Márton veszi át július 1-től.","shortLead":"Az ország legnagyobb közéleti hetilapjának vezetését Jakus Ibolyától Gergely Márton veszi át július 1-től.","id":"20210602_Uj_vizeken_jarunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c95f90b4-269c-439f-8967-c409ed9b507b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0c4bbe-ada0-4e03-844f-78398c1a3b8f","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Uj_vizeken_jarunk","timestamp":"2021. június. 02. 14:13","title":"Váltás a HVG élén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb6b7cb-769f-4c87-8a2c-73152d07a3be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pénteken hajtott végre egy kísérletet Kína az évek óta fejlesztgetett fúziós erőművével, és egy csapásra két rekordot is sikerült felállítani vele.","shortLead":"Pénteken hajtott végre egy kísérletet Kína az évek óta fejlesztgetett fúziós erőművével, és egy csapásra két rekordot...","id":"20210601_kina_mesterseges_nap_fuzios_reaktor_eromu_east","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=deb6b7cb-769f-4c87-8a2c-73152d07a3be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adcf0718-9940-47a0-a726-97607826ca2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_kina_mesterseges_nap_fuzios_reaktor_eromu_east","timestamp":"2021. június. 01. 08:33","title":"Kína bekapcsolta a mesterséges Napját, 20 másodpercig 160 millió Celsius-fokon működött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A miniszterelnök korábban júniusra jósolta a hétmilliomodik ember beoltását, ez most már nagyon nincs napirenden. A hibás jóslatok felemlegetésén túl is meghökkentő, hogy mennyire lelassult az oltási terv az ötmilliós határ elérése óta. Okozhatják ezt a barátságosabbnak tűnő járványadatok is, miközben a nyájimmunitás elérését már senki nem emlegeti.","shortLead":"A miniszterelnök korábban júniusra jósolta a hétmilliomodik ember beoltását, ez most már nagyon nincs napirenden...","id":"20210601_oltasi_terv_lassulas_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c9adba1-50c2-4e09-9b20-ecaa1b238c31","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_oltasi_terv_lassulas_kampany","timestamp":"2021. június. 01. 17:40","title":"A kormány már senkit nem okolhat azért, mert nem sikerül elég embert beoltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162f9fcc-f482-4020-9ef8-9638e2ee246e","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Egy ENSZ-jelentés szerint tavaly líbiai lázadókat pilóta nélküli harci repülőgépek bombáztak, emberi beavatkozás nélkül. Halálos áldozatok is lehetnek.","shortLead":"Egy ENSZ-jelentés szerint tavaly líbiai lázadókat pilóta nélküli harci repülőgépek bombáztak, emberi beavatkozás...","id":"20210601_dronok_dron_ensz_kargu_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=162f9fcc-f482-4020-9ef8-9638e2ee246e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07337207-27cd-4e6c-ab91-4222b02aeb48","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_dronok_dron_ensz_kargu_2","timestamp":"2021. június. 01. 08:03","title":"Megtörtént, amitől féltek: magától támadt emberre egy drónhadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1d6b48-7cdb-4563-8614-5d2d8915d524","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A japán teniszező szerint mindenkinek jobb, hogy most így döntött.","shortLead":"A japán teniszező szerint mindenkinek jobb, hogy most így döntött.","id":"20210531_naomi_oszaka_roland_garros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b1d6b48-7cdb-4563-8614-5d2d8915d524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982c608c-c8cc-4b96-85a5-272121710bc4","keywords":null,"link":"/sport/20210531_naomi_oszaka_roland_garros","timestamp":"2021. május. 31. 21:04","title":"Visszalépett Naomi Oszaka a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18b1dff-a916-4474-bcaf-737e9ad3593e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazán optimistára sikerült az IDC legújabb előrejelzése az okostelefonokkal kapcsolatban: fokozódni fog a vásárlási kedv.","shortLead":"Igazán optimistára sikerült az IDC legújabb előrejelzése az okostelefonokkal kapcsolatban: fokozódni fog a vásárlási...","id":"20210602_idc_elrejelzes_okostelefonok_eladasai_2021_2022","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d18b1dff-a916-4474-bcaf-737e9ad3593e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc777d3-6ab4-46ce-8447-ac0f172a2f43","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_idc_elrejelzes_okostelefonok_eladasai_2021_2022","timestamp":"2021. június. 02. 12:03","title":"Meglódulnak idén az okostelefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fff50f5-4428-442a-bde4-624187535c37","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sérült Szoboszlai Dominik mellett a kapus Tóth Balázs és a védő Spandler Csaba maradt ki a szűk keretből.","shortLead":"A sérült Szoboszlai Dominik mellett a kapus Tóth Balázs és a védő Spandler Csaba maradt ki a szűk keretből.","id":"20210601_keret_foci_eb_marco_rossi_szoboszlai_dominik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fff50f5-4428-442a-bde4-624187535c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d881fc71-42fa-49c5-b1ac-a7343187bead","keywords":null,"link":"/sport/20210601_keret_foci_eb_marco_rossi_szoboszlai_dominik","timestamp":"2021. június. 01. 17:55","title":"Keretet hirdetett Rossi, Szoboszlai kihagyja az Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Csak kérdőívet kell kitölteni a pénzért cserébe.","shortLead":"Csak kérdőívet kell kitölteni a pénzért cserébe.","id":"20210601_Nemetorszagban_is_tesztelik_az_alapjovedelmet_1200_eurot_kap_122_fo_harom_evig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee7c1d2-1dba-43b2-bec5-7186573e6fe3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_Nemetorszagban_is_tesztelik_az_alapjovedelmet_1200_eurot_kap_122_fo_harom_evig","timestamp":"2021. június. 01. 15:26","title":"Németországban is tesztelik az alapjövedelmet: 1200 eurót kap 122 fő három évig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]