[{"available":true,"c_guid":"147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hétfőn reggel 345,80 forinton állt az euró jegyzése.","shortLead":"Hétfőn reggel 345,80 forinton állt az euró jegyzése.","id":"20210607_Egy_helyben_toporgott_a_forint_a_hetvegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e364074-fecb-4226-b484-7088eadf5c67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210607_Egy_helyben_toporgott_a_forint_a_hetvegen","timestamp":"2021. június. 07. 08:50","title":"Egy helyben toporgott a forint a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cbe16-bdea-4f56-984b-1e736017e110","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Kilenc aranyérmet, hét ezüstöt és két bronzot hoznak haza a magyar versenyzők Poznanból, a kajak-kenu Európa-bajnokságról.","shortLead":"Kilenc aranyérmet, hét ezüstöt és két bronzot hoznak haza a magyar versenyzők Poznanból, a kajak-kenu...","id":"20210606_Kajakkenu_Eb_Ket_arany_5000_meteren_18_eremmel_zartak_a_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=158cbe16-bdea-4f56-984b-1e736017e110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0415101-fd0a-4a27-981e-2913257c92b5","keywords":null,"link":"/sport/20210606_Kajakkenu_Eb_Ket_arany_5000_meteren_18_eremmel_zartak_a_magyarok","timestamp":"2021. június. 06. 19:01","title":"Letarolták a kajak-kenu Eb-t a magyarok, 18 érmet söpörtünk be (összefoglaló)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d97151c2-ea82-429c-944f-07115717f422","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy 200 fős falunál kell ehhez egy kis üzleti érzék, és a jelek szerint talán meg is van.","shortLead":"Egy 200 fős falunál kell ehhez egy kis üzleti érzék, és a jelek szerint talán meg is van.","id":"202122_vigantpetendert_apro_uzletek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d97151c2-ea82-429c-944f-07115717f422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac082a4-1db9-4f44-b4e3-e945eebd894e","keywords":null,"link":"/360/202122_vigantpetendert_apro_uzletek","timestamp":"2021. június. 07. 12:30","title":"Kreatívan pótolja Vigántpetend a kormányzati elvonásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab492a9-0b38-438f-8417-ed9be90f2c9b","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A csillagoknak tervezett, de az áruházak népének is hozzáférhetővé tette Roy Halston a kollekcióját, így hiába volt korszakalkotó tehetség, hamar elfelejtették. 