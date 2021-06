Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ee88b056-bba6-4f09-b1f6-b687b3716ac0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a politikus az előválasztáson és 2022-ben is nyer, a DK-frakcióba tervez beülni. ","shortLead":"Ha a politikus az előválasztáson és 2022-ben is nyer, a DK-frakcióba tervez beülni. ","id":"20210612_DK_elovalasztas_Molnar_Gyula_MSZP_korabbi_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee88b056-bba6-4f09-b1f6-b687b3716ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f234d14-ac14-400a-915f-95ed04cdc071","keywords":null,"link":"/itthon/20210612_DK_elovalasztas_Molnar_Gyula_MSZP_korabbi_elnoke","timestamp":"2021. június. 12. 12:59","title":"A DK színeiben indul az előválasztáson Molnár Gyula, az MSZP volt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b4bfad-adbb-45be-aa51-d53d5646f98c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Most épp sok jó koncertet. Talán túl sokat is.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210612_Foci_helyett_Kordbarsony_es_artfart_pop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9b4bfad-adbb-45be-aa51-d53d5646f98c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9f3c81-670c-4ba7-9e4b-dd567cedd29d","keywords":null,"link":"/elet/20210612_Foci_helyett_Kordbarsony_es_artfart_pop","timestamp":"2021. június. 12. 09:30","title":"Foci helyett: Kordbársony és art-fart pop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adba393c-cbd6-426d-8ae6-531888c70119","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A dánok 29 éves támadója váratlanul összeesett a finnek elleni meccsen. Negyed órán át élesztették újra, végül hordágyon vitték le. A meccs félbeszakadt.","shortLead":"A dánok 29 éves támadója váratlanul összeesett a finnek elleni meccsen. Negyed órán át élesztették újra, végül...","id":"20210612_Osszeesett_a_palyan_Christian_Eriksen_az_eleteert_kuzdenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adba393c-cbd6-426d-8ae6-531888c70119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f62847-ec7f-4d50-8b24-d5c24dcd4f0f","keywords":null,"link":"/sport/20210612_Osszeesett_a_palyan_Christian_Eriksen_az_eleteert_kuzdenek","timestamp":"2021. június. 12. 18:50","title":"Összeesett a pályán Christian Eriksen, újraélesztést végeztek rajta, de állapota stabil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kaliforniai kutatók szerint egyetlen SARS-CoV-2 vírus súlya nagyjából egy femtogramm, azaz a gramm ezerbilliomod része.","shortLead":"Kaliforniai kutatók szerint egyetlen SARS-CoV-2 vírus súlya nagyjából egy femtogramm, azaz a gramm ezerbilliomod része.","id":"20210611_koronavirus_szervezet_globalis_osszsuly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ad6ad0-7daf-491d-9cf8-5b91f605a753","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_koronavirus_szervezet_globalis_osszsuly","timestamp":"2021. június. 11. 16:03","title":"Egy koronavírusos ember szervezetében nagyjából 1-10 mikrogramm vírus van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910481bc-c98f-4045-8251-6fa84af0bbdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Boeing 24 sikeres tesztrepülés után a 25. alkalommal már élesben is kipróbálta, hogyan tudja egy pilóta nélküli repülőgép megtankolni az amerikai légierő egyik vadászrepülőgépét.","shortLead":"A Boeing 24 sikeres tesztrepülés után a 25. alkalommal már élesben is kipróbálta, hogyan tudja egy pilóta nélküli...","id":"20210611_boeing_mq_25_t1_pilota_nelkuli_repulogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=910481bc-c98f-4045-8251-6fa84af0bbdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd98c4f1-5356-426f-87d5-c2e9fc46f915","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_boeing_mq_25_t1_pilota_nelkuli_repulogep","timestamp":"2021. június. 11. 09:33","title":"Történelmet írt a Boeing, újfajta módon tankolták meg az amerikai vadászrepülőgépet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b971d74-b039-4ff2-8e69-f91e9e984a9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai védelmi minisztériumhoz tartozó fejlesztő részleg, a Darpa bemutatta a kémdrónok leszedésére kifejlesztett eszközt.","shortLead":"Az amerikai védelmi minisztériumhoz tartozó fejlesztő részleg, a Darpa bemutatta a kémdrónok leszedésére kifejlesztett...","id":"20210612_Bemutattak_hogyan_kapja_le_a_dronokat_az_amerikaiak_uj_elfogoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b971d74-b039-4ff2-8e69-f91e9e984a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bfd266-eda3-410a-b763-29db59afffdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_Bemutattak_hogyan_kapja_le_a_dronokat_az_amerikaiak_uj_elfogoja","timestamp":"2021. június. 12. 11:39","title":"Bemutatták, hogyan kapja le a drónokat az amerikaiak új elfogója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9777557a-6792-4673-a181-864df11f03bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Molnár Gyula, ha nyer a 2022-es választáson, nem akarja elhagyni az MSZP-t – ezt maga a most DK-s színekben induló volt pártelnök mondta az ATV híradójának. A szocialista Harangozó Tamás szerint azonban, ha más frakcióba ül be Molnár Gyula, az azt jelenti, hogy egy másik párt színeiben kíván politizálni a jövőben.","shortLead":"Molnár Gyula, ha nyer a 2022-es választáson, nem akarja elhagyni az MSZP-t – ezt maga a most DK-s színekben induló volt...","id":"20210612_Ellenzeki_belvita_Molnar_Gyula_MSZPs_palyafutasa_veget_er","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9777557a-6792-4673-a181-864df11f03bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4ceae2-aeba-4a5c-9509-203fd58b25fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210612_Ellenzeki_belvita_Molnar_Gyula_MSZPs_palyafutasa_veget_er","timestamp":"2021. június. 12. 17:22","title":"Harangozó Tamás: Molnár Gyula MSZP-s pályafutása véget ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"A tudósok szerint a Déli-sark körüli áramlás olyan erős, hogy az a szárazföld közelében tartja a tenger vízét, így jogos külön óceánnak nevezni az antarktiszi víztömeget – így hát megszületett az újabb óceán, a Déli.","shortLead":"A tudósok szerint a Déli-sark körüli áramlás olyan erős, hogy az a szárazföld közelében tartja a tenger vízét...","id":"20210612_Itt_az_ujabb_ocean_ezuttal_a_Deli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9246dd22-8cee-4343-8899-dce95fd17589","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_Itt_az_ujabb_ocean_ezuttal_a_Deli","timestamp":"2021. június. 12. 16:27","title":"Itt a Föld újabb óceánja, ezúttal a Déli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]