[{"available":true,"c_guid":"d5ead0fe-a1b1-41b0-abaf-cebad5286f59","c_author":"police.hu","category":"cegauto","description":"A saját fiai is megsérültek, amikor a 41 éves férfi lassítás nélkül száguldott bele egy kereszteződésbe. A vízelvezető árokban ért véget az ittas száguldozás, súlyos sérülésekkel. ","shortLead":"A saját fiai is megsérültek, amikor a 41 éves férfi lassítás nélkül száguldott bele egy kereszteződésbe. A vízelvezető...","id":"20210613_Reszegen_jogsi_nelkul_vezetett_senki_sem_volt_bekotve_megserultek_a_gyerekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5ead0fe-a1b1-41b0-abaf-cebad5286f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9c92e8-2b24-49ca-98a2-828eeab3874b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210613_Reszegen_jogsi_nelkul_vezetett_senki_sem_volt_bekotve_megserultek_a_gyerekek","timestamp":"2021. június. 13. 08:50","title":"Részegen, jogsi nélkül vezetett, senki sem volt bekötve: megsérültek a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a8edb35-df45-49eb-9a2f-88bd123b0585","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 260 lóerős német sportkocsiból egykoron kevesebb, mint 3 ezer példány hagyta el a gyártósort. ","shortLead":"A 260 lóerős német sportkocsiból egykoron kevesebb, mint 3 ezer példány hagyta el a gyártósort. ","id":"20210613_vissza_a_70es_evekbe_elado_az_elso_porsche_911_turbo_sorozat_egy_peldanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a8edb35-df45-49eb-9a2f-88bd123b0585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380e2cf3-8084-4315-b865-a524cf2fc108","keywords":null,"link":"/cegauto/20210613_vissza_a_70es_evekbe_elado_az_elso_porsche_911_turbo_sorozat_egy_peldanya","timestamp":"2021. június. 13. 06:41","title":"Vissza a 70-es évekbe: eladó az első Porsche 911 Turbo egyik remek példánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740b901b-355c-4df9-81dc-8045b7e97907","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Tovább bővült tavaly a százmillió dollárosnál nagyobb befektethető vagyonnal rendelkező szupergazdagok klubja: több mint hatezer ember került be a társaságba, így számuk már meghaladja a hatvanezret. A Boston Consulting Group (BCG) számításai szerint a 60 ezer szupergazdag 22 ezer milliárdos vagyont halmozott fel, ez a világ befektethető pénzének 15 százalékát jelenti.

","shortLead":"Tovább bővült tavaly a százmillió dollárosnál nagyobb befektethető vagyonnal rendelkező szupergazdagok klubja: több...","id":"20210613_A_leggazdagabbak_a_koronavirusjarvanyon_is_nyertek_es_nyerni_fognak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=740b901b-355c-4df9-81dc-8045b7e97907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61de18ed-6dc3-4a3c-8767-6abe11fba5fc","keywords":null,"link":"/kkv/20210613_A_leggazdagabbak_a_koronavirusjarvanyon_is_nyertek_es_nyerni_fognak","timestamp":"2021. június. 13. 14:00","title":"A leggazdagabbak a koronavírus-járványon is nyertek és nyerni fognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a901a15-71f3-4d5f-9710-ada219807c55","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Mészáros Lőrincék mégsem lapátolták ki a híres-hírhedt osztalékot a Mátrai Erőműből, a pénz bennragadt a céghálóban: az állami MVM-hez került. A brutális tavalyi veszteséget leginkább a szenes energiatermelés leállításának előre hozása indokolta.","shortLead":"Mészáros Lőrincék mégsem lapátolták ki a híres-hírhedt osztalékot a Mátrai Erőműből, a pénz bennragadt a céghálóban...","id":"202123__matrai_eromu__meszaros_lorinc_uzletel__klimasemlegesseg__leszerelesi_felar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a901a15-71f3-4d5f-9710-ada219807c55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9827a8-aa88-4ae2-a641-2386dda64ec8","keywords":null,"link":"/360/202123__matrai_eromu__meszaros_lorinc_uzletel__klimasemlegesseg__leszerelesi_felar","timestamp":"2021. június. 13. 11:00","title":"Egy kicsit kevesebb került Mészároshoz a közösből, mint korábban gondolhattuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6b5b14-3599-4fc4-8060-16f4012d5d59","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Tudjunk meg minél többet a felmenőinkről, próbáljuk megérteni az életútjukat, hogy ne egy hiányokkal teli családtörténetet adjunk tovább, hanem egy élő, gazdag szövetet, ami által a személyes történetünk is gazdagabbá válik – hangzott el a legutóbbi virtuális HVG Extra Pszichológia Szalon estjén június 8-án, amelynek témája a transzgenerációs hatás volt.","shortLead":"Tudjunk meg minél többet a felmenőinkről, próbáljuk megérteni az életútjukat, hogy ne egy hiányokkal teli...","id":"20210613_Jobb_sorsot_akarunk_mint_az_oseink_Akar_javithatunk_is_az_eletregenyunkon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa6b5b14-3599-4fc4-8060-16f4012d5d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b75a9a-9931-4a34-b265-d6cd34ca40c2","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210613_Jobb_sorsot_akarunk_mint_az_oseink_Akar_javithatunk_is_az_eletregenyunkon","timestamp":"2021. június. 13. 20:15","title":"Jobb sorsot akarunk, mint az őseink? Javíthatunk az életregényünkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d698a46f-566a-4182-a433-0a569d2f997f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lejátszották az Európa-bajnokság első négy meccsét, a tippjátékokban is lehet lassan látni, kik azok, akik már az Eb elején az élre törnek, és kiknek kell majd hátrányból visszajönniük. Itt az idő, hogy megnézzük, hogyan startolt a hvg.hu csodacsapatának 11 tippelője – mutatjuk a Kezdő tizenegy állását két játéknap után.","shortLead":"Lejátszották az Európa-bajnokság első négy meccsét, a tippjátékokban is lehet lassan látni, kik azok, akik már az Eb...","id":"20210613_Kezdo_tizenegy_allas_eb_uefa_euro2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d698a46f-566a-4182-a433-0a569d2f997f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4bb8eef-3178-4de4-90ba-af8eac53a4f8","keywords":null,"link":"/sport/20210613_Kezdo_tizenegy_allas_eb_uefa_euro2020","timestamp":"2021. június. 13. 11:25","title":"Gangl Edinának szinte minden bejött, Marco Rossit nyolcan is megelőzik - így áll a Kezdő tizenegy tippversenye két nap után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a4d507-826d-4e1f-bfab-f01f7acc09bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Olyan 24 ezer éves, fagyott araszoló kerekesférgeket (Bdelloidea rotifera) találtak orosz kutatók a szibériai permafrosztban, amelyek kiolvasztás után képesek szaporodni.","shortLead":"Olyan 24 ezer éves, fagyott araszoló kerekesférgeket (Bdelloidea rotifera) találtak orosz kutatók a szibériai...","id":"20210612_szaporodasra_kepes_24_ezer_eves_fagyott_organizmusok_sziberia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76a4d507-826d-4e1f-bfab-f01f7acc09bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d9ab81-0b0d-4125-9c93-86473218f99a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_szaporodasra_kepes_24_ezer_eves_fagyott_organizmusok_sziberia","timestamp":"2021. június. 12. 09:03","title":"24 000 éve fagyott, de szaporodásra képes organizmusokat találtak Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca99f9cd-83e1-4265-b0dc-e3e32f0f7d55","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"A dán focista azt mondta a szövetségi kapitánynak: a válogatott szerinte rosszabbul érzi magát, mint ő maga. ","shortLead":"A dán focista azt mondta a szövetségi kapitánynak: a válogatott szerinte rosszabbul érzi magát, mint ő maga. ","id":"20210613_christian_eriksen_csapatorvos_szovetsegi_kapitany_szivmegallas_foci_eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca99f9cd-83e1-4265-b0dc-e3e32f0f7d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"824ba852-193b-4d42-8ee9-8ff663fce68f","keywords":null,"link":"/sport/20210613_christian_eriksen_csapatorvos_szovetsegi_kapitany_szivmegallas_foci_eb","timestamp":"2021. június. 13. 19:45","title":"Eriksent a halálból hozták vissza, de már viccelődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]