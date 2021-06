Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d44a0cb9-77d8-45b5-9b9f-1403d310276c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz átigazolásokkal kapcsolatban mindig jól értesült Fabrizio Romano úgy tudja, hogy Buffon a Parma csapatába igazol.","shortLead":"Az olasz átigazolásokkal kapcsolatban mindig jól értesült Fabrizio Romano úgy tudja, hogy Buffon a Parma csapatába...","id":"20210614_Buffon_Parma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d44a0cb9-77d8-45b5-9b9f-1403d310276c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e5268d-3411-4e10-9f91-b17739adba82","keywords":null,"link":"/sport/20210614_Buffon_Parma","timestamp":"2021. június. 14. 13:18","title":"Visszatérhet nevelőklubjához Gianluigi Buffon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a88ba2d6-e0e0-4bd1-81e1-a17785cfc9c7","c_author":"HVG","category":"360","description":"A nyelv alá helyezhető és onnan felszívódó gyógyszerekhez hasonlóan működhetnének a vakcinák is – vetették fel amerikai kutatók.","shortLead":"A nyelv alá helyezhető és onnan felszívódó gyógyszerekhez hasonlóan működhetnének a vakcinák is – vetették fel amerikai...","id":"202123_nyelv_alatti_vakcinak_beetetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a88ba2d6-e0e0-4bd1-81e1-a17785cfc9c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83f8b54-578c-49d1-ace2-ea3522ad3a5a","keywords":null,"link":"/360/202123_nyelv_alatti_vakcinak_beetetes","timestamp":"2021. június. 13. 11:10","title":"A következő vakcinát már nem szúrják, hanem a nyelv alá teszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ac8264-7029-4740-ac63-38f8a2cb72d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Most épp néhány történetet a konyhából.\r

\r

","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210613_Foci_helyett_Egy_jo_rantott_hus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41ac8264-7029-4740-ac63-38f8a2cb72d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0df363f-1ae7-4cb5-bc16-45f20fb3a1de","keywords":null,"link":"/elet/20210613_Foci_helyett_Egy_jo_rantott_hus","timestamp":"2021. június. 13. 09:30","title":"Foci helyett: Egy jó rántott hús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a9ceae-5a79-4f78-bcd8-cf0e7765d7e2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Június 21-én kinyitja a színházait, ha törik, ha szakad.","shortLead":"Június 21-én kinyitja a színházait, ha törik, ha szakad.","id":"20210614_Andrew_Lloyd_Webber_azt_se_banja_ha_letartoztatjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15a9ceae-5a79-4f78-bcd8-cf0e7765d7e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44423d3-5535-4d6f-8331-4e2c773f1de4","keywords":null,"link":"/kultura/20210614_Andrew_Lloyd_Webber_azt_se_banja_ha_letartoztatjak","timestamp":"2021. június. 14. 08:05","title":"Andrew Lloyd Webber azt se bánja, ha letartóztatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b62d4c-0067-436b-8e5a-fcc79f39164b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook a TextStyleBrush nevű technológiája több szempontból is hasznos lehet, ám félő is, hogy lesznek, akik visszaélnek a kézírás \"lemásolásával\".","shortLead":"A Facebook a TextStyleBrush nevű technológiája több szempontból is hasznos lehet, ám félő is, hogy lesznek, akik...","id":"20210614_textstylebrush_facebook_mesterseges_intelligencia_keziras_betutipus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58b62d4c-0067-436b-8e5a-fcc79f39164b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174b3b80-9e6a-4d93-b359-4ae6556ae549","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_textstylebrush_facebook_mesterseges_intelligencia_keziras_betutipus","timestamp":"2021. június. 14. 19:03","title":"A kézírásunkból készíthet betűtípust a Facebook mesterséges intelligenciája, de baj is lehet belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5d2a710-e3f9-4ba1-9368-da28fedf0198","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egész jelenet annyira szabályszerű, mintha a kocsi találta volna ki, hogy így \"lép le\" a parkolóból. ","shortLead":"Az egész jelenet annyira szabályszerű, mintha a kocsi találta volna ki, hogy így \"lép le\" a parkolóból. ","id":"20210614_Tengeralattjarokent_merult_el_egy_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5d2a710-e3f9-4ba1-9368-da28fedf0198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce49c14-117d-446f-bb6d-9747bf38b883","keywords":null,"link":"/cegauto/20210614_Tengeralattjarokent_merult_el_egy_auto","timestamp":"2021. június. 14. 10:43","title":"Tengeralattjáróként merült alá egy autó egy utcai kráterben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szputnyik V-t kidolgozó állami Gamaleja Intézet igazgatója közben arról beszélt, hogy a koronavírus egyedi változatai alakultak ki Oroszországban, köztük Moszkvában.","shortLead":"A Szputnyik V-t kidolgozó állami Gamaleja Intézet igazgatója közben arról beszélt, hogy a koronavírus egyedi változatai...","id":"20210614_oroszorszag_lakas_auto_vakcina_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7882fdbd-f07b-4580-b24a-0dc6a35f88bf","keywords":null,"link":"/elet/20210614_oroszorszag_lakas_auto_vakcina_oltas","timestamp":"2021. június. 14. 06:45","title":"Oroszországban lakást és autót nyerhet az, aki beoltatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a249f0-2146-4800-9c6f-62b630a167b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Óvás! Egyesület alapítója, elnöke vasárnap hajnalban halt meg. ","shortLead":"Az Óvás! Egyesület alapítója, elnöke vasárnap hajnalban halt meg. ","id":"20210614_Meghalt_Perczel_Anna_epiteszurbanista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9a249f0-2146-4800-9c6f-62b630a167b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221050bd-515e-4805-affe-0d5e4b06c0c8","keywords":null,"link":"/kultura/20210614_Meghalt_Perczel_Anna_epiteszurbanista","timestamp":"2021. június. 14. 10:51","title":"Meghalt Perczel Anna építész-urbanista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]