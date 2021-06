Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1e3eb80c-384e-477b-bc7f-56a004b94211","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"491 tő kendert találtak a párnál, akikhez egy vita miatt vonultak ki a rendőrök. Mindketten be voltak állva.","shortLead":"491 tő kendert találtak a párnál, akikhez egy vita miatt vonultak ki a rendőrök. Mindketten be voltak állva.","id":"20210615_kabitoszer_kenderto_rendorseg_bakonsarkany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e3eb80c-384e-477b-bc7f-56a004b94211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18af403-e794-41ea-885d-71c162829790","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_kabitoszer_kenderto_rendorseg_bakonsarkany","timestamp":"2021. június. 15. 20:45","title":"Lefülelték a bakonysárkányi fűtermesztőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4a9c39-249f-4817-bfd9-7182ab42d21b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sehol sem figyelhető meg emelkedő tendencia.","shortLead":"Sehol sem figyelhető meg emelkedő tendencia.","id":"20210614_szennyviz_koronavirus_koncentracio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d4a9c39-249f-4817-bfd9-7182ab42d21b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"211c1b95-3735-45fd-bd62-6f2cb213318b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_szennyviz_koronavirus_koncentracio","timestamp":"2021. június. 14. 18:16","title":"A tavaly nyári szinthez közelít a szennyvizekben a koronavírus-koncentráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d617e8d-9446-474e-baf9-64f7245c35c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elsőtől az utolsó csavarig új fejlesztésnek tekinthető Astra hivatalos leleplezésére még az idén sor kerül, de mi már most megmutatjuk, hogyan nézhet ki a rüsselsheimi típus.","shortLead":"Az elsőtől az utolsó csavarig új fejlesztésnek tekinthető Astra hivatalos leleplezésére még az idén sor kerül, de mi...","id":"20210615_igy_mutathat_a_teljesen_uj_opel_astra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d617e8d-9446-474e-baf9-64f7245c35c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6595f9-4d77-4ddf-b0d5-fb7bdd3b9e7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210615_igy_mutathat_a_teljesen_uj_opel_astra","timestamp":"2021. június. 15. 11:21","title":"Így mutathat a teljesen új Opel Astra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a9ad06-f33f-4382-b395-64e662d9a63b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Európa-bajnokságok történetének legtávolabbról lőtt góljáról és az első, kapus által szerzett öngólról maradhat emlékezetes az Európa-bajnokság hétfői játéknapja. Aztán amilyen jó volt a nap első két meccse, olyan szenvedős lett a harmadik, ahogy a spanyolok óriási mezőnyfölény ellenére sem tudtak begyötörni egy gólt a svédeknek.","shortLead":"Az Európa-bajnokságok történetének legtávolabbról lőtt góljáról és az első, kapus által szerzett öngólról maradhat...","id":"20210614_Eb_negyedik_nap_osszefoglalo_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4a9ad06-f33f-4382-b395-64e662d9a63b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6d716a-08b7-449e-bc2b-5c4b069ad9e6","keywords":null,"link":"/sport/20210614_Eb_negyedik_nap_osszefoglalo_foci","timestamp":"2021. június. 14. 23:18","title":"A csehek csodagóllal indították az Eb-t, Szlovákia Spanyolország előtt áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3111d7e-e390-4051-aaa1-3731bb663ab9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sky News ausztrál tévécsatorna olyan felvételeket mutatott be, amelyeken állítólag azt látni, Kína állításával ellentétben voltak élő denevérek a vuhani víruslaborban.","shortLead":"A Sky News ausztrál tévécsatorna olyan felvételeket mutatott be, amelyeken állítólag azt látni, Kína állításával...","id":"20210615_vuhani_koronavirus_laboratorium_denever_kiserlet_dezinformacio_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3111d7e-e390-4051-aaa1-3731bb663ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56edf544-f6ba-456b-83fb-2629790ceb14","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_vuhani_koronavirus_laboratorium_denever_kiserlet_dezinformacio_kina","timestamp":"2021. június. 15. 16:16","title":"Sky News: Ez a videó bizonyítja, hogy Kína nem mondott igazat a koronavírus eredetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37310021-eb9e-4960-b963-217288fe5d40","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A New Land Mediának annyi bevétele és nyeresége volt tavaly, mint az összes többi Top 10-es ügynökségnek együtt – derül ki a Kreatív összesítéséből.","shortLead":"A New Land Mediának annyi bevétele és nyeresége volt tavaly, mint az összes többi Top 10-es ügynökségnek együtt – derül...","id":"20210614_Piaci_szereplokkormany_kedvenc_mediaugynoksege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37310021-eb9e-4960-b963-217288fe5d40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4cbf6c8-5254-4dee-9c2b-394e7b7b5a7b","keywords":null,"link":"/kkv/20210614_Piaci_szereplokkormany_kedvenc_mediaugynoksege","timestamp":"2021. június. 14. 18:45","title":"Labdába sem rúgnak a piaci szereplők a kormány kedvenc médiaügynöksége mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4034c3a-65e3-4dc7-a98b-86a47c5796dc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Európa-bajnokságok történelmének első olyan öngóljával indult a lengyel-szlovák meccs, amelyet kapus szerzett. A lengyelek egy félidő teljesen veszélytelen focit követően a szünet után azonnal egyenlítettek, majd amikor már csak az tűnt kérdésesnek, mikor szerzik meg a vezető gólt, ember- és gólhátrányba kerültek. Innen pedig Szlovákia sikerrel védekezte végig a meccset, így jókora lépéselőnybe került.","shortLead":"Az Európa-bajnokságok történelmének első olyan öngóljával indult a lengyel-szlovák meccs, amelyet kapus szerzett...","id":"20210614_lengyel_szlovak_foci_uefa_euro2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4034c3a-65e3-4dc7-a98b-86a47c5796dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8c95fb-c254-4755-9d42-79b76b4a6378","keywords":null,"link":"/sport/20210614_lengyel_szlovak_foci_uefa_euro2020","timestamp":"2021. június. 14. 20:11","title":"Saját kárán tanulta meg a lengyel válogatott, húsz perc szép foci nem elég a győzelemhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oltási stratégia felelőse, Marco Cavaleri egy korábbi nyilatkozatát pontosította. ","shortLead":"Az oltási stratégia felelőse, Marco Cavaleri egy korábbi nyilatkozatát pontosította. ","id":"20210614_europai_gyogyszerugynokseg_ema_astrazeneca_oltas_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e09d9f-05a2-4fbc-b018-c9cd8684cd18","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_europai_gyogyszerugynokseg_ema_astrazeneca_oltas_vakcina","timestamp":"2021. június. 14. 10:35","title":"EMA-vezető: Az AstraZeneca oltásával minden korosztály nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]