[{"available":true,"c_guid":"f62f1fa7-8c58-4d97-9916-dd494f75a9d1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Anglia és Horvátország mérkőzésével indul az Európa-bajnokság vasárnapi játéknapja.\r

\r

","shortLead":"Anglia és Horvátország mérkőzésével indul az Európa-bajnokság vasárnapi játéknapja.\r

\r

","id":"20210613_On_szerint_ki_nyeri_az_Anglia__Horvatorszag_merkozest_Szavazzon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f62f1fa7-8c58-4d97-9916-dd494f75a9d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae02c11e-c4c9-4024-b3cf-f6dcab0ffd06","keywords":null,"link":"/sport/20210613_On_szerint_ki_nyeri_az_Anglia__Horvatorszag_merkozest_Szavazzon","timestamp":"2021. június. 13. 15:03","title":"Ön szerint ki nyeri az Anglia - Horvátország mérkőzést? Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37e041ac-dba5-4b29-82c7-a032ed33f2bb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bár a kutyaorr remek detektora lehetne a koronavírus-fertőzésnek, de több információ kellene arról, hogy valóban tökéletesen jelzi-e a vírus jelenlétét.","shortLead":"Bár a kutyaorr remek detektora lehetne a koronavírus-fertőzésnek, de több információ kellene arról, hogy valóban...","id":"20210614_Miert_nem_szimatoltatjuk_ki_kutyakkal_a_Covidot_ha_egyszer_alkalmas_ra_az_orruk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37e041ac-dba5-4b29-82c7-a032ed33f2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"385d877b-3abd-4e82-8ed7-417d2ec370c1","keywords":null,"link":"/elet/20210614_Miert_nem_szimatoltatjuk_ki_kutyakkal_a_Covidot_ha_egyszer_alkalmas_ra_az_orruk","timestamp":"2021. június. 14. 09:47","title":"Miért nem szimatoltatjuk ki kutyákkal a Covidot, ha egyszer alkalmas rá az orruk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Vasárnap már csak harmincan szorultak intenzív ápolásra Izraelben.","shortLead":"Vasárnap már csak harmincan szorultak intenzív ápolásra Izraelben.","id":"20210614_izrael_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2e6119-b728-491a-a58e-4a0668c50a90","keywords":null,"link":"/vilag/20210614_izrael_koronavirus","timestamp":"2021. június. 14. 05:05","title":"Izraelben az egy évvel ezelőtti szintre csökkent a súlyos koronavírus-betegek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d3ce8a-2f19-4442-bf31-218b835faa2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházszövetség elnöke szerint az egyik elképzelés, hogy a centrumkórházak és a megyei kórházak szerepe is fajsúlyosabb lesz.","shortLead":"A kórházszövetség elnöke szerint az egyik elképzelés, hogy a centrumkórházak és a megyei kórházak szerepe is...","id":"20210614_korhazszovetseg_ficzere_andrea_egeszsegugy_reform_atalakitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96d3ce8a-2f19-4442-bf31-218b835faa2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06aa7566-5141-4003-9163-4620a4944eb7","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_korhazszovetseg_ficzere_andrea_egeszsegugy_reform_atalakitas","timestamp":"2021. június. 14. 11:04","title":"Úgy tűnik, mégis nagy átalakulás előtt van az egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d53e31-c230-4553-9239-c2fcca322f50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rózsaszín blézerben sétált a felvonulókkal Washington DC-ben a helyi Pride megmozduláson Kamala Harris amerikai alelnök, oldalán a férjével.","shortLead":"Rózsaszín blézerben sétált a felvonulókkal Washington DC-ben a helyi Pride megmozduláson Kamala Harris amerikai...","id":"20210613_Megjelent_a_fovarosi_Prideon_az_amerikai_alelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16d53e31-c230-4553-9239-c2fcca322f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fd762a-97be-4e89-a513-adaa8a0845f2","keywords":null,"link":"/vilag/20210613_Megjelent_a_fovarosi_Prideon_az_amerikai_alelnok","timestamp":"2021. június. 13. 13:07","title":"Történelmet írt az amerikai alelnök: ő is vonult a washingtoni Pride-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88c2a619-3538-4a48-a9e3-8d12438f1522","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rejtély hogy kerülhettek a csatorna rácsa mögé a fiókák és miért fordul elő hasonló eset rendszeresen, de az emberek most is segítettek. ","shortLead":"Rejtély hogy kerülhettek a csatorna rácsa mögé a fiókák és miért fordul elő hasonló eset rendszeresen, de az emberek...","id":"20210613_Egy_teljes_kacsacsaladot_szabaditottak_ki_az_utellenorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88c2a619-3538-4a48-a9e3-8d12438f1522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0190346c-76e8-4088-b785-efd6bcc4bc45","keywords":null,"link":"/cegauto/20210613_Egy_teljes_kacsacsaladot_szabaditottak_ki_az_utellenorok","timestamp":"2021. június. 13. 11:15","title":"Egy teljes kacsacsaládot szabadítottak ki az útellenőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók éveken át tárolták az egerekből vett hímivarsejteket a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén, hogy kiderüljön, roncsolja-e őket a kozmikus sugárzás.","shortLead":"A kutatók éveken át tárolták az egerekből vett hímivarsejteket a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén, hogy kiderüljön...","id":"20210614_eger_orokitoanyag_dns_fold_koruli_palya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d874a59e-ba8b-424b-9e3f-d0921c7e4264","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_eger_orokitoanyag_dns_fold_koruli_palya","timestamp":"2021. június. 14. 18:03","title":"Kiderítették, hogyan hat a DNS-re a kozmikus sugárzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vasárnap a meddőségi klinikák államosítása ellen demonstráltak, hétfőn egy melegellenesnek tartott törvénymódosítás miatt tüntetnek a Kossuth téren. Orbán Erdogannal találkozott vasárnap, megbukott Netanjahu, a foci-Eb legfordulatosabb meccsét játszották. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Vasárnap a meddőségi klinikák államosítása ellen demonstráltak, hétfőn egy melegellenesnek tartott törvénymódosítás...","id":"20210614_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d54d42-7e42-4eff-bfb8-e4129ae616e1","keywords":null,"link":"/360/20210614_Radar360","timestamp":"2021. június. 14. 08:00","title":"Radar360: Egymást váltják a tüntetések a Parlament előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]