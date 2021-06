Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég 15 korábbi vezető beosztású munkatársát is bíróság elé állították, többen kaptak súlyos pénzbüntetéset, mert magánnyomozókat küldtek az alkalmazottakra.","shortLead":"A cég 15 korábbi vezető beosztású munkatársát is bíróság elé állították, többen kaptak súlyos pénzbüntetéset, mert...","id":"20210615_megfigyelesi_ugy_ikea_franciaorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91287d7-14d9-4c38-897d-5816cd2ffdf3","keywords":null,"link":"/kkv/20210615_megfigyelesi_ugy_ikea_franciaorszag","timestamp":"2021. június. 15. 16:11","title":"Az alkalmazottak után szaglászott a francia IKEA, egymillió eurós bírságot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb293eb2-aafa-46c6-aeb3-8495ae31b598","c_author":"Balla Györgyi, Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az állam az egyházakra testálja az egykori devizahitelesek egy csoportjának lakásügyét, miközben legszívesebben elherdálná azokat az ingatlanokat, amelyek a társadalom széles rétegeinek segítenek.","shortLead":"Az állam az egyházakra testálja az egykori devizahitelesek egy csoportjának lakásügyét, miközben legszívesebben...","id":"202123__berlakasterv__egyhazi_alap__lakhatasi_krizis__haritasi_technika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb293eb2-aafa-46c6-aeb3-8495ae31b598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdfcd26-59ad-4714-8fa1-901d1cf1cf42","keywords":null,"link":"/360/202123__berlakasterv__egyhazi_alap__lakhatasi_krizis__haritasi_technika","timestamp":"2021. június. 16. 11:00","title":"Az önkormányzatok egérutat nyertek, de a lakhatási válság marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e75be29-6730-4d4b-9d4a-b2daabc0dfe9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben Hadházy Ákos tett feljelentést, a NAV ezután tekintette meg a felcsúti milliárdos katonai járművét. A nyomozók szerint nem merült fel bűncselekmény gyanúja. Csonka András szintén a közösségi médiában adott hangot véleményének.