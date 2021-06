Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0dbe70f9-9654-4a62-8e3b-b3aad37c1773","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alig egy hét múlva mutatkozik be a rendszer legfrissebb kiadása, de az adatbányászoknak hála már most látni, mire számíthat a közönség.","shortLead":"Alig egy hét múlva mutatkozik be a rendszer legfrissebb kiadása, de az adatbányászoknak hála már most látni, mire...","id":"20210616_windows_11_kinezet_felulet_start_menu_widget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dbe70f9-9654-4a62-8e3b-b3aad37c1773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd63a48-8d24-45de-bd2f-5e1e5053c926","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_windows_11_kinezet_felulet_start_menu_widget","timestamp":"2021. június. 16. 08:33","title":"Kiszivárgott a Windows 11 felülete, új Start menü és widgetek is lesznek benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74bf696-874b-4e50-b780-210c8b8d895b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"John Butler videói a koronavírus-járvány alatt lettek igazán népszerűek, mert a nézői szerint a videói segítenek oldani a bennük lévő szorongást és feszültséget.","shortLead":"John Butler videói a koronavírus-járvány alatt lettek igazán népszerűek, mert a nézői szerint a videói segítenek oldani...","id":"20210614_john_butler_youtube","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d74bf696-874b-4e50-b780-210c8b8d895b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e7d5976-fb4e-4e5a-bc78-b2e59e5d9405","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_john_butler_youtube","timestamp":"2021. június. 14. 17:23","title":"Egy 84 éves brit farmer a YouTube új sztárja, imádják a hangját a nézői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419734b6-8b12-4850-b70d-ecd7f44e6ac7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az igen gyors és egyben praktikus Mini viszonylag ritka látvány lesz az utakon.","shortLead":"Az igen gyors és egyben praktikus Mini viszonylag ritka látvány lesz az utakon.","id":"20210616_szuperhosszu_nevet_es_335_loerot_kapott_a_kombi_mini","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=419734b6-8b12-4850-b70d-ecd7f44e6ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3316af-03df-4aa5-9408-8b2130e8b407","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_szuperhosszu_nevet_es_335_loerot_kapott_a_kombi_mini","timestamp":"2021. június. 16. 07:59","title":"Szuperhosszú nevet és 335 lóerőt kapott a kombi Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc33fc17-8131-45e6-9ac8-d2c4fbb1ad60","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Miközben a járvány ideje alatt szinte mindenki elszenvedett valamilyen veszteséget, a gazdagok tovább gazdagodtak, a hatalmi erők, ha lehet, még cinikusabbak lettek. Az ARC azt szeretné, ha ezt a helyzetet dolgoznák fel a maguk kreatív módján a plakátkészítők. ","shortLead":"Miközben a járvány ideje alatt szinte mindenki elszenvedett valamilyen veszteséget, a gazdagok tovább gazdagodtak...","id":"20210615_Nehez_idokon_vagyunk_tul_es_megsem_valtozott_semmi__mar_lehet_palyazni_az_ARC_kiallitasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc33fc17-8131-45e6-9ac8-d2c4fbb1ad60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1032a38d-635b-4b4b-ad18-e8e3fe5ed21c","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_Nehez_idokon_vagyunk_tul_es_megsem_valtozott_semmi__mar_lehet_palyazni_az_ARC_kiallitasra","timestamp":"2021. június. 15. 14:01","title":"Nehéz időkön vagyunk túl, és mégsem változott semmi – már lehet pályázni az ARC kiállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba355e3d-ae92-42c6-8451-c5aaeabd61ed","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Steven Spielberg rendező és a forgatókönyvírói és produceri székbe átülő George Lucas negyven évvel ezelőtt arra vállalkoztak, hogy elkészítsék az abszolút kalandfilmet. A végeredmény több mint félmilliárd dollár bevétel és a filmtörténelem egyik legrégebben futó és legkedveltebb filmsorozata lett.","shortLead":"Steven Spielberg rendező és a forgatókönyvírói és produceri székbe átülő George Lucas negyven évvel ezelőtt arra...","id":"202123_indiana_jones_40__kalandban_verhetetlen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba355e3d-ae92-42c6-8451-c5aaeabd61ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dda0328-a998-4b4d-a257-028a37c59ac6","keywords":null,"link":"/360/202123_indiana_jones_40__kalandban_verhetetlen","timestamp":"2021. június. 15. 17:00","title":"Kalandban verhetetlen: 40 éves az Indiana Jones","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce88a79-836f-4436-b128-424f3002f30e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sándor-palotánál tartják a következő demonstrációt.","shortLead":"A Sándor-palotánál tartják a következő demonstrációt.","id":"20210616_homofobtorveny_tuntetes_sandor_palota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ce88a79-836f-4436-b128-424f3002f30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f663b2-abe7-4bb8-bdf2-eed4857c72af","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_homofobtorveny_tuntetes_sandor_palota","timestamp":"2021. június. 16. 08:58","title":"Szerda este újra tüntetés lesz a homofóbtörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regisztráltak 92 százalékát oltották már be legalább egyszer.","shortLead":"A regisztráltak 92 százalékát oltották már be legalább egyszer.","id":"20210615_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_korhaz_lelegeztetogep_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc8c7b9-76af-4233-bd16-c4d1883da158","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_korhaz_lelegeztetogep_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. június. 15. 09:12","title":"Koronavírus: 10 halott, 57 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9942d758-be50-4729-9f37-ad5dba718ada","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Egy kutatóintézet Susanne Raab integrációs miniszterrel karöltve a politikai iszlámnak nevezett szélsőségesek feltérképezésével indokolja a térkép elkészítését. A bírálók szerint ez stigmatizálja az Ausztriában élő muzulmánokat, és hecceli az idegenellenes csoportokat.","shortLead":"Egy kutatóintézet Susanne Raab integrációs miniszterrel karöltve a politikai iszlámnak nevezett szélsőségesek...","id":"20210615_Szeretettel_Becsbol_iszlam_terkep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9942d758-be50-4729-9f37-ad5dba718ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e95834-c4c2-4aa0-960d-f4f81032edba","keywords":null,"link":"/360/20210615_Szeretettel_Becsbol_iszlam_terkep","timestamp":"2021. június. 15. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: Hatalmas botrány lett az úgynevezett \"iszlám térképből\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]