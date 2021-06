Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ffea2d05-62e1-4e10-a350-0d2cfd7cc5f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Komolyan sírni tudnék” – írta Lilu az Instagramján, miután csont nélkül átment az Országgyűlésen kedden a homofóbtörvényként elhíresült módosító. Csonka András szintén a közösségi médiában adott hangot véleményének.","shortLead":"„Komolyan sírni tudnék” – írta Lilu az Instagramján, miután csont nélkül átment az Országgyűlésen kedden...","id":"20210616_Lilu_es_Csonka_Andras_is_felszolaltak_a_homofobtorveny_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffea2d05-62e1-4e10-a350-0d2cfd7cc5f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01284ad-e38a-45a7-bc2b-982952473723","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Lilu_es_Csonka_Andras_is_felszolaltak_a_homofobtorveny_ellen","timestamp":"2021. június. 16. 09:57","title":"Lilu és Csonka András is felszólalt a homofóbtörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9dd5d7-644b-44a5-a867-e20c0636b383","c_author":"SAP","category":"brandcontent","description":"Az SAP SAPPHIRE NOW 2021 eseményen kiderült, hogy a siker kulcsa az üzleti közösségekben, a digitalizációban és a környezettudatosságban rejlik. Ám ami ennél is fontosabb lehet: az adat, amit ha okosan dolgozunk fel az üzleti intelligenciára és az új generációs szoftverekre támaszkodva, akár a jövőbe is láthatunk vele.","shortLead":"Az SAP SAPPHIRE NOW 2021 eseményen kiderült, hogy a siker kulcsa az üzleti közösségekben, a digitalizációban és...","id":"20210616_5_millional_tobb_vallalkozast_formalna_halozatta_a_szoftverorias_SAP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d9dd5d7-644b-44a5-a867-e20c0636b383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d06cca-412b-4ee0-adb9-1cb6934b6130","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210616_5_millional_tobb_vallalkozast_formalna_halozatta_a_szoftverorias_SAP","timestamp":"2021. június. 16. 07:30","title":"5 milliónál több vállalkozást formálna hálózattá a szoftveróriás, hogy elhozza a jövőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d1b7a2-2851-4df5-8bdd-402e91192197","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kína a tények elferdítésével, rágalmazással és a belügyeibe való beavatkozással vádolja a hét vezető ipari hatalom csoportját (G7) a háromnapos angliai G7-csúcstalálkozón elhangzottakra és a zárónyilatkozatra reagálva.","shortLead":"Kína a tények elferdítésével, rágalmazással és a belügyeibe való beavatkozással vádolja a hét vezető ipari hatalom...","id":"20210614_Kina_kiakadt_Felszinre_kerult_a_gonosz_szandek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70d1b7a2-2851-4df5-8bdd-402e91192197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f4256f-1ef7-4522-8cd0-1e53dfdf901f","keywords":null,"link":"/vilag/20210614_Kina_kiakadt_Felszinre_kerult_a_gonosz_szandek","timestamp":"2021. június. 14. 13:40","title":"Kína kiakadt: \"Felszínre került a gonosz szándék\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c62ef71-8aa0-4fa3-a17d-dc80468d4313","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki folyamatosan használja a Xiaomi HyperCharge technológiáját, a mobil akkumulátora több mint két év múlva veszíti el a kapacitása 20 százalékát. A kínai vállalat szerint ez jó eredmény.","shortLead":"Ha valaki folyamatosan használja a Xiaomi HyperCharge technológiáját, a mobil akkumulátora több mint két év múlva...","id":"20210614_xiaomi_hypercharge_200w_toltes_gyorstoltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c62ef71-8aa0-4fa3-a17d-dc80468d4313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097ba548-8719-40e6-af14-3f6f4494a5f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_xiaomi_hypercharge_200w_toltes_gyorstoltes","timestamp":"2021. június. 14. 15:03","title":"Elárulta a legfontosabb részletet a Xiaomi a 200W-os gyorstöltőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5058ca4a-9f4d-4b12-8c18-6b590c5d494d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az akciónak nemigen örült az foci-Eb hivatalos szponzora.","shortLead":"Az akciónak nemigen örült az foci-Eb hivatalos szponzora.","id":"20210615_Igyatok_vizet__mondta_Ronaldo_miutan_latvanyosan_odebb_rakott_ket_CocaColat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5058ca4a-9f4d-4b12-8c18-6b590c5d494d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef0ad4c0-594d-4354-bd6c-93d05874197c","keywords":null,"link":"/elet/20210615_Igyatok_vizet__mondta_Ronaldo_miutan_latvanyosan_odebb_rakott_ket_CocaColat","timestamp":"2021. június. 15. 13:46","title":"„Igyatok vizet!” – mondta Ronaldo, miután látványosan eltüntetett két Coca-Colát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f063925-c8e3-43d8-b747-d6fd98396a5b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vereséggel kezdtük az Európa-bajnokságot.","shortLead":"Vereséggel kezdtük az Európa-bajnokságot.","id":"20210615_A_vege_sima_lett_MagyarorszagPortugalia_03","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f063925-c8e3-43d8-b747-d6fd98396a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eca4d12-7758-44f6-a38a-5683ff29fa40","keywords":null,"link":"/sport/20210615_A_vege_sima_lett_MagyarorszagPortugalia_03","timestamp":"2021. június. 15. 20:06","title":"A vége sima lett, Magyarország-Portugália: 0-3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc7e94f-f06b-493c-8c40-c916396fa54f","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210615_Marabu_Feknyuz_Az_ellenzek_es_a_portugalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfc7e94f-f06b-493c-8c40-c916396fa54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8554c28-1fb6-4023-9659-90f3903f223f","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_Marabu_Feknyuz_Az_ellenzek_es_a_portugalok","timestamp":"2021. június. 15. 20:05","title":"Marabu Féknyúz: Az ellenzék és a portugálok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy friss kutatás szerint heten 2019 decemberére már át is eshettek a koronavírus-fertőzésen.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint heten 2019 decemberére már át is eshettek a koronavírus-fertőzésen.","id":"20210615_koronavirus_egyesult_allamok_elso_fertozottek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b219931a-3a71-423b-a767-1c9c288e8bdd","keywords":null,"link":"/vilag/20210615_koronavirus_egyesult_allamok_elso_fertozottek","timestamp":"2021. június. 15. 22:00","title":"Már jóval az első ismert eset előtt terjedhetett a koronavírus az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]