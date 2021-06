Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"91a598a0-c80d-4c37-a3a2-95b8cc84af1c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az elmúlt néhány hónapban teljes zenei átalakuláson ment keresztül a budapesti The Anahit zenekar. Ennek a metamorfózisnak a lenyomata a most megjelenő Limited Edition című dal és annak videója, ami egyben egy szókimondó fricska is.","shortLead":"Az elmúlt néhány hónapban teljes zenei átalakuláson ment keresztül a budapesti The Anahit zenekar. Ennek...","id":"20210616_The_Anahit_klippremier","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91a598a0-c80d-4c37-a3a2-95b8cc84af1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced48391-d3f2-45ef-aea5-96fdbbf5e565","keywords":null,"link":"/kultura/20210616_The_Anahit_klippremier","timestamp":"2021. június. 16. 10:00","title":"“Vége az önterápiának” – The Anahit-klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b385092d-79e3-4c18-a4a5-8f59ddabc0f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világháló atyjaként számon tartott Tim Berners-Lee és felesége jótékony célokra használja fel azt az összeget, ami a világháló forráskódjának árveréséből folyik majd be.","shortLead":"A világháló atyjaként számon tartott Tim Berners-Lee és felesége jótékony célokra használja fel azt az összeget, ami...","id":"20210615_tim_berners_lee_forraskod_aukcio_nft","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b385092d-79e3-4c18-a4a5-8f59ddabc0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ee9ce2-180b-4abf-b134-00b35601dd27","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_tim_berners_lee_forraskod_aukcio_nft","timestamp":"2021. június. 15. 19:03","title":"Eladja a világháló forráskódját Tim Berners-Lee","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce5cdce-9ed6-4718-8da4-e203ea2869b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bevételek csökkentek a koronavírus-járvány miatt, a kiadások pedig növekedtek.","shortLead":"A bevételek csökkentek a koronavírus-járvány miatt, a kiadások pedig növekedtek.","id":"20210617_Tobb_tizmilliardot_bukott_a_Volan_a_jarvany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce5cdce-9ed6-4718-8da4-e203ea2869b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd9a0897-9e8d-4e37-ac99-806ad4f81522","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_Tobb_tizmilliardot_bukott_a_Volan_a_jarvany_miatt","timestamp":"2021. június. 17. 07:41","title":"Több tízmilliárdot bukott a Volán a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9dd5d7-644b-44a5-a867-e20c0636b383","c_author":"SAP","category":"brandcontent","description":"Az SAP SAPPHIRE NOW 2021 eseményen kiderült, hogy a siker kulcsa az üzleti közösségekben, a digitalizációban és a környezettudatosságban rejlik. Ám ami ennél is fontosabb lehet: az adat, amit ha okosan dolgozunk fel az üzleti intelligenciára és az új generációs szoftverekre támaszkodva, akár a jövőbe is láthatunk vele.","shortLead":"Az SAP SAPPHIRE NOW 2021 eseményen kiderült, hogy a siker kulcsa az üzleti közösségekben, a digitalizációban és...","id":"20210616_5_millional_tobb_vallalkozast_formalna_halozatta_a_szoftverorias_SAP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d9dd5d7-644b-44a5-a867-e20c0636b383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d06cca-412b-4ee0-adb9-1cb6934b6130","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210616_5_millional_tobb_vallalkozast_formalna_halozatta_a_szoftverorias_SAP","timestamp":"2021. június. 16. 07:30","title":"5 milliónál több vállalkozást formálna hálózattá a szoftveróriás, hogy elhozza a jövőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"803b2f3c-c611-4e56-bc86-3e90d2d6c354","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint több szülő és nagyszülő is jelezte nekik, hogy a kormánypárt Karácsony Gergely lejárató reklámjai a gyermekműsorok alatt is futnak.","shortLead":"A párt szerint több szülő és nagyszülő is jelezte nekik, hogy a kormánypárt Karácsony Gergely lejárató reklámjai...","id":"20210616_momentum_feljelentes_fideszt_youtube_reklama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=803b2f3c-c611-4e56-bc86-3e90d2d6c354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce489aa-0e9f-4be7-87fa-5e13332fb8c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_momentum_feljelentes_fideszt_youtube_reklama","timestamp":"2021. június. 16. 18:07","title":"A Momentum feljelentette a Fideszt a Youtube-reklámai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8dd3d2a-6a18-41fd-8534-4a5293558223","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kocsis Máté sajtótájékoztatón közölte a frakció döntését.","shortLead":"Kocsis Máté sajtótájékoztatón közölte a frakció döntését.","id":"20210617_fidesz_frakcio_hitelmoratorium_hosszabbitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8dd3d2a-6a18-41fd-8534-4a5293558223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c25cd333-904d-42f8-a34e-d859fe4101d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210617_fidesz_frakcio_hitelmoratorium_hosszabbitas","timestamp":"2021. június. 17. 15:35","title":"A hitelmoratórium fenntartását kéri a Fidesz-frakció a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78235f7-792c-4974-b754-d1e6ec721a77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Állami tulajdonú területen szedett belépőt az önkormányzat, most évi 1,3 millió forintért fogja bérelni a partszakaszt.","shortLead":"Állami tulajdonú területen szedett belépőt az önkormányzat, most évi 1,3 millió forintért fogja bérelni a partszakaszt.","id":"20210616_Badacsonytomaj_strandbelepo_partszakasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c78235f7-792c-4974-b754-d1e6ec721a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12356bd-978f-4dd6-a1d8-7e4b30323590","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210616_Badacsonytomaj_strandbelepo_partszakasz","timestamp":"2021. június. 16. 19:28","title":"Badacsonytomaj 12 évig fizettetett strandbelépőt egy olyan partszakaszra, ami nem is az övé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ade6e74-644d-44c0-ad25-ef3d273a9f28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulácsi Péter szerint kis szerencsével a portugálok ellen is pontot szerezhetett volna a magyar válogatott. A portugálok a meccs utolsó perceiben lőttek három gólt, a szövetségi kapitányuk szerint a második félidőben idegesebbek voltak.","shortLead":"Gulácsi Péter szerint kis szerencsével a portugálok ellen is pontot szerezhetett volna a magyar válogatott...","id":"20210616_magyar_portugal_reakciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ade6e74-644d-44c0-ad25-ef3d273a9f28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f1b09e-e693-4216-a3b8-8390c615a982","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_magyar_portugal_reakciok","timestamp":"2021. június. 16. 12:46","title":"Gulácsi azt reméli, szombaton a franciák ellen szépíthet a csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]