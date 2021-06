Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"015e69a8-0b40-462e-bceb-68d779595b3b","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Sorra buknak be az adókkal trükköző vagyonvédelmi cégek, legutóbb az NBI-es focimeccsek biztosításáról híres Tóth Csaba és társai kerültek emiatt pácba. De milyen módszerekkel próbálják kijátszani az államot, mire jók a \"dobós cégek\", miért van sok pénz a meccsek biztosításában és kik azok, akik még a csalókat is meg tudják kopasztani? ","shortLead":"Sorra buknak be az adókkal trükköző vagyonvédelmi cégek, legutóbb az NBI-es focimeccsek biztosításáról híres Tóth Csaba...","id":"20210618_A_focimeccsek_biztositasa_egy_aranybanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=015e69a8-0b40-462e-bceb-68d779595b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb084c29-c06d-4cac-a7eb-10f05fa8ac0c","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_A_focimeccsek_biztositasa_egy_aranybanya","timestamp":"2021. június. 18. 06:30","title":"Nagyban megy az ügyeskedés a vagyonőröknél, a focimeccsek biztosítása pedig aranybánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47bc0c06-ec3f-4b79-9823-d36ee560d111","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hírcsatorna nem helyettesíthető tokenekként értékesíti archívumának tartalmát.","shortLead":"A hírcsatorna nem helyettesíthető tokenekként értékesíti archívumának tartalmát.","id":"20210617_Most_barki_megveheti_a_CNN_tortenelmi_tudositasait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47bc0c06-ec3f-4b79-9823-d36ee560d111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be1cf2c-0a96-4d31-b786-89e121a4b4f5","keywords":null,"link":"/elet/20210617_Most_barki_megveheti_a_CNN_tortenelmi_tudositasait","timestamp":"2021. június. 17. 14:36","title":"Most bárki megveheti a CNN történelmi tudósításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae6d504-cec0-4df0-ab0c-7e9ac510f165","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Jövő szerdától a Horgos–Röszke, valamint a Rábé–Kübekháza és a Haraszti–Bácsszentgyörgy átkelők is használhatók lesznek.","shortLead":"Jövő szerdától a Horgos–Röszke, valamint a Rábé–Kübekháza és a Haraszti–Bácsszentgyörgy átkelők is használhatók lesznek.","id":"20210618_Az_osszes_hataratkelo_megnyilik_Szerbia_es_Magyarorszag_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ae6d504-cec0-4df0-ab0c-7e9ac510f165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5b4a916-fa76-47e6-b40b-31238f375d7d","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_Az_osszes_hataratkelo_megnyilik_Szerbia_es_Magyarorszag_kozott","timestamp":"2021. június. 18. 08:41","title":"Az összes határátkelő megnyílik Szerbia és Magyarország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb8e54c0-6a5e-4f10-89d7-f409d2159aa7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 369 méter magas felhőkarcoló oldalán fognak haladni az üvegkalitkák. A belső dizájnt ugyanaz az építésziroda tervezi, mint amelyik a Diákvárost magában foglaló Budapest Déli Városkapu városrész mestertervét is készítette. ","shortLead":"Egy 369 méter magas felhőkarcoló oldalán fognak haladni az üvegkalitkák. A belső dizájnt ugyanaz az építésziroda...","id":"20210618_Szedito_elmeny_uveglift_fog_kozlekedni_New_York_felhokarcolojanak_oldalan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb8e54c0-6a5e-4f10-89d7-f409d2159aa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2922d8b1-7d56-4371-bd1e-ce7ae66ffa7c","keywords":null,"link":"/elet/20210618_Szedito_elmeny_uveglift_fog_kozlekedni_New_York_felhokarcolojanak_oldalan","timestamp":"2021. június. 18. 10:18","title":"Szédítő élmény: üvegliftek fognak közlekedni New York felhőkarcolójának oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"256fb406-daad-41ee-a826-f6f2d9c43adb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 2019-es velencei filmfesztiválon bemutatott A világ dicsősége realista kaleidoszkóp egy elszegényedő család becsületének széthullásáról. \r

","shortLead":"A 2019-es velencei filmfesztiválon bemutatott A világ dicsősége realista kaleidoszkóp egy elszegényedő család...","id":"202124_film__kemeny_leckek_a_vilag_dicsosege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=256fb406-daad-41ee-a826-f6f2d9c43adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7bfd2f9-edca-4ba0-b2aa-4bd71d5dd601","keywords":null,"link":"/360/202124_film__kemeny_leckek_a_vilag_dicsosege","timestamp":"2021. június. 18. 13:00","title":"Torokszorító történet a társadalom legelesettebbjeiről - Filmajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8dd3d2a-6a18-41fd-8534-4a5293558223","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kocsis Máté sajtótájékoztatón közölte a frakció döntését.","shortLead":"Kocsis Máté sajtótájékoztatón közölte a frakció döntését.","id":"20210617_fidesz_frakcio_hitelmoratorium_hosszabbitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8dd3d2a-6a18-41fd-8534-4a5293558223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c25cd333-904d-42f8-a34e-d859fe4101d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210617_fidesz_frakcio_hitelmoratorium_hosszabbitas","timestamp":"2021. június. 17. 15:35","title":"A hitelmoratórium fenntartását kéri a Fidesz-frakció a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4d4703-a974-4e53-a360-0e69edfaa6b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jegybevétellel nem számolhatott a társaság, 2019-ben 2,7 milliárd forint folyt be a belépők értékesítéséből.","shortLead":"Jegybevétellel nem számolhatott a társaság, 2019-ben 2,7 milliárd forint folyt be a belépők értékesítéséből.","id":"20210618_Csaknem_megfelezte_tavaly_aHungaroring_bevetelet_a_koronavirusjarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e4d4703-a974-4e53-a360-0e69edfaa6b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebcab086-a03a-4f3b-a843-c86430405e66","keywords":null,"link":"/cegauto/20210618_Csaknem_megfelezte_tavaly_aHungaroring_bevetelet_a_koronavirusjarvany","timestamp":"2021. június. 18. 08:11","title":"Csaknem megfelezte a Hungaroring bevételét a koronavírus-járvány tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27cf733e-89d1-4e74-ad58-51792e420cf6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyermek összeütközött egy másik, szemből érkező gyermekkel. Napokig küzdöttek érte, de nem tudták megmenteni.","shortLead":"A gyermek összeütközött egy másik, szemből érkező gyermekkel. Napokig küzdöttek érte, de nem tudták megmenteni.","id":"20210617_motocross_monor_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27cf733e-89d1-4e74-ad58-51792e420cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26848ad5-29c0-424c-8267-6bd12b163253","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_motocross_monor_baleset","timestamp":"2021. június. 17. 19:30","title":"Meghalt a 9 éves fiú, aki múlt hétvégén szenvedett balesetet a monori motocross-pályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]