[{"available":true,"c_guid":"fd9aee95-30d4-4db6-8f7a-ec5747d47338","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hét végére vesztegzár alá helyezett Lisszabonban a koronavírussal fertőzöttek több mint hatvan százalékánál az elsőként Indiában felfedezett, úgynevezett delta vírusvariánst mutatták ki – közölte vasárnap a Público című helyi lap a portugál egészségügyi hatóságra (Insa) hivatkozva.","shortLead":"A hét végére vesztegzár alá helyezett Lisszabonban a koronavírussal fertőzöttek több mint hatvan százalékánál...","id":"20210620_Nagyon_terjed_az_indiai_virusvarians_a_portugal_fovarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd9aee95-30d4-4db6-8f7a-ec5747d47338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd207e03-609c-4d2c-9e15-8c4e787a1307","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Nagyon_terjed_az_indiai_virusvarians_a_portugal_fovarosban","timestamp":"2021. június. 20. 18:44","title":"Nagyon terjed az indiai vírusvariáns a portugál fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b5625d-b380-4a33-bd2b-00ae4209e663","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Főkert méhlegelős kezdeményezése után kormányzati gesztust is kapnak a méhek.","shortLead":"A Főkert méhlegelős kezdeményezése után kormányzati gesztust is kapnak a méhek.","id":"20210620_Mehcsaladot_koltoztetnek_az_Agrarminiszterium_erkelyere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1b5625d-b380-4a33-bd2b-00ae4209e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac50342-0d69-41da-b8c7-737b5e676f1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210620_Mehcsaladot_koltoztetnek_az_Agrarminiszterium_erkelyere","timestamp":"2021. június. 20. 13:51","title":"Méhcsaládot költöztetnek az Agrárminisztérium erkélyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a390f2c5-91c0-4154-8bfb-239a7bbe46da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Amazon alapítójaként ismert Jeff Bezos lehet az első magánszemély, aki nem turistaként, hanem saját erejéből, saját űrhajójával jut el a világűr pereméig a jövő hónapban.","shortLead":"Az Amazon alapítójaként ismert Jeff Bezos lehet az első magánszemély, aki nem turistaként, hanem saját erejéből, saját...","id":"20210620_Peticio_indult_azert_hogy_az_urbe_szamuzzek_a_vilag_leggazdagabb_emberet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a390f2c5-91c0-4154-8bfb-239a7bbe46da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724000d5-064a-4085-b0f0-cdd688451d24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210620_Peticio_indult_azert_hogy_az_urbe_szamuzzek_a_vilag_leggazdagabb_emberet","timestamp":"2021. június. 20. 14:50","title":"Petíció indult azért, hogy az űrbe száműzzék a világ leggazdagabb emberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696fe645-b4ec-43e9-8162-ae398ce06f8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az éppen új gazdára váró II-es Volkswagen Golfnak az eredeti számlája is megvan.","shortLead":"Az éppen új gazdára váró II-es Volkswagen Golfnak az eredeti számlája is megvan.","id":"20210621_a_rendszervaltas_koraba_repit_vissza_ez_az_alig_hasznalt_bekescsabai_vw_golf","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=696fe645-b4ec-43e9-8162-ae398ce06f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fb5f15-cc4d-40df-be47-beb1944c43d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_a_rendszervaltas_koraba_repit_vissza_ez_az_alig_hasznalt_bekescsabai_vw_golf","timestamp":"2021. június. 21. 06:41","title":"A rendszerváltás korába repít vissza ez az alig használt békéscsabai VW Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9fe05a-1ae2-43fc-aa0e-300261e30edf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar Fight or Flight turnéja jövő év elején indul, a budapesti állomása 2022. január 27-én lesz.\r

