[{"available":true,"c_guid":"2200afb5-91a5-4c2f-99f6-47df837a59b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A klub sportigazgatója szerint a magyar játékos sokat tett a Bundesligában maradásért.","shortLead":"A klub sportigazgatója szerint a magyar játékos sokat tett a Bundesligában maradásért.","id":"20210623_mainz_szalai_adam_szerzodes_foci_bundesliga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2200afb5-91a5-4c2f-99f6-47df837a59b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8e196e-9f4b-4589-8bd0-07436675dc21","keywords":null,"link":"/sport/20210623_mainz_szalai_adam_szerzodes_foci_bundesliga","timestamp":"2021. június. 23. 12:46","title":"Hosszabbított Szalai Ádámmal a Mainz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210622_szilagyi_istvan_gyilkossag_per","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c84ecd-41fc-4634-81ff-42744482173a","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_szilagyi_istvan_gyilkossag_per","timestamp":"2021. június. 22. 09:02","title":"Szilágyi István fia szerint egy rejtőzködő idegen végzett az édesapjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91aa8d1-2448-4944-ae3b-e1eead2b0905","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A kerületi önkormányzat szerint nem hajlandóak bérleti díjat fizetni, hogy a Molnár Antal Zeneiskola beköltözhessen az épületbe, amelyről lemondott a FreeSZFE, a tankerült szerint csak jogvitáról van szó.","shortLead":"A kerületi önkormányzat szerint nem hajlandóak bérleti díjat fizetni, hogy a Molnár Antal Zeneiskola beköltözhessen...","id":"20210623_molnar_antal_zeneiskola_tankerulet_onkormanyzat_erzsebetvaros_freeszfe_nem_igaz_hogy_lemondtak_rola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e91aa8d1-2448-4944-ae3b-e1eead2b0905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbfb046-edbc-41cc-815f-6242e3c00999","keywords":null,"link":"/kultura/20210623_molnar_antal_zeneiskola_tankerulet_onkormanyzat_erzsebetvaros_freeszfe_nem_igaz_hogy_lemondtak_rola","timestamp":"2021. június. 23. 13:34","title":"A tankerület szerint nem igaz, hogy lemondtak az épületről, ami pár napig a FreeSZFE-é volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a2e5a5-fc63-46fa-9506-3728f527f862","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Ha kellett, akkor zsidó volt, de katolikus papként és a magyar úszószövetség sztármenedzsereként is bárkit be tudott csapni. Nagy lábon élt, világpolgárként, a fiatal fiúkat kihasználta, a rendszerváltás után elkövetett szélhámosságaiért végül nem kellett felelnie, mert viszonylag fiatalon meghalt. Izraelben és Svédországban is sok gazdag ember csuklik, ha meghallja a nevét. Vagyis az álnevét, mert amikor az Interpol körözte, Zemplényi György nem az igazi nevén mutatkozott be. Dezső András sorozatának következő darabja. ","shortLead":"Ha kellett, akkor zsidó volt, de katolikus papként és a magyar úszószövetség sztármenedzsereként is bárkit be tudott...","id":"20210623_Papkent_rabbikent_es_menedzserkent_is_profin_tudta_atvagni_a_gazdagokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0a2e5a5-fc63-46fa-9506-3728f527f862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"683be724-0b8c-40be-9e87-f6ed8aeb8129","keywords":null,"link":"/360/20210623_Papkent_rabbikent_es_menedzserkent_is_profin_tudta_atvagni_a_gazdagokat","timestamp":"2021. június. 23. 19:00","title":"Papként, rabbiként és menedzserként is profin vágta át a gazdagokat – Magyar svindlerek, 12. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541d5e76-0825-44b2-bb06-6b77f12b51b0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A miniszterelnök is beszédet mondott a rajzfilmrendező temetésén.","shortLead":"A miniszterelnök is beszédet mondott a rajzfilmrendező temetésén.","id":"20210622_Orban_Viktor_temetes_Jankovics_Marcell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=541d5e76-0825-44b2-bb06-6b77f12b51b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4014b786-02ec-4b1b-804d-26161c15dc70","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_Orban_Viktor_temetes_Jankovics_Marcell","timestamp":"2021. június. 22. 17:59","title":"Orbán Viktor: Jankovics Marcell megmutatta, mit kell megvédenünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d358df0c-5f47-418f-8dc2-fde5dbaa9e9d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az egész Eb legjobb angol játékát láthattuk az első félidőben, a második viszont büntetett. Így is sima egygólos győzelem lett vége, Anglia csoportelsőként jut tovább, Csehország csak a harmadik.","shortLead":"Az egész Eb legjobb angol játékát láthattuk az első félidőben, a második viszont büntetett. Így is sima egygólos...","id":"20210622_Anglia_45_percig_focizott_ennyi_eleg_volt_a_csehek_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d358df0c-5f47-418f-8dc2-fde5dbaa9e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"220ba652-4f02-4950-a925-5e95647a8dbe","keywords":null,"link":"/sport/20210622_Anglia_45_percig_focizott_ennyi_eleg_volt_a_csehek_ellen","timestamp":"2021. június. 22. 22:53","title":"Anglia 45 percig focizott, ennyi elég volt a csehek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e223b841-3218-47e1-a753-e2e19afe115e","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"A Hang nélkül című, hatalmas sikerű horror második része a járvány utáni első igazán nagy dobás a mozikban, de ennyire nagyra talán még a készítők sem számítottak: a legtöbb országban még be se mutatták, de már most begyűjtötte az elkészítése árának háromszorosát. És érthető is, hogy miért.","shortLead":"A Hang nélkül című, hatalmas sikerű horror második része a járvány utáni első igazán nagy dobás a mozikban, de ennyire...","id":"20210622_hang_nelkul_2_kritika_horror_mozi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e223b841-3218-47e1-a753-e2e19afe115e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3568f32b-847d-4ce5-8ece-09f07329bb9c","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_hang_nelkul_2_kritika_horror_mozi","timestamp":"2021. június. 22. 20:00","title":"Elképesztően profi rettegésügyi mesterkurzus az év legnagyobb filmsikere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Kínával szomszédos kommunista állam állítását számos szakértő kétségbe vonja.","shortLead":"A Kínával szomszédos kommunista állam állítását számos szakértő kétségbe vonja.","id":"20210622_eszak_korea_koronavirus_jarvany_who","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca08457a-0763-4260-9e5a-7e2211ad7c1f","keywords":null,"link":"/vilag/20210622_eszak_korea_koronavirus_jarvany_who","timestamp":"2021. június. 22. 14:32","title":"Észak-Korea egy csoda: állítólag még mindig nem találtak koronavírus-fertőzöttet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]