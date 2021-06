Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"99963742-73cb-4077-8257-c49592d631e7","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Vannak meccsek, amelyek végén csalódottak vagyunk, másnapra mégis csak a büszkeség érzete marad miattuk – nem csak a német–magyar csoportmeccs volt ilyen, a magyar válogatott egész Eb-n nyújtott teljesítményét jellemezhetjük így. Marco Rossi arról beszélt a lefújás után, hogy a legszebb tündérmesékben sincs mindig happy end. A válogatott azonban nem csak csapatként alkotott nagyot, volt néhány olyan egyénisége is, akik számára a saját karrierjükben is tündérmese volt az elmúlt két hét, ezek vége pedig még akár rendkívüli is lehet. Lehet tovább szurkolni. Vannak meccsek, amelyek végén csalódottak vagyunk, másnapra mégis csak a büszkeség érzete marad miattuk – nem csak a német–magyar csoportmeccs volt ilyen, a magyar válogatott egész Eb-n nyújtott teljesítményét jellemezhetjük így. Marco Rossi arról beszélt a lefújás után, hogy a legszebb tündérmesékben sincs mindig happy end. A válogatott azonban nem csak csapatként alkotott nagyot, volt néhány olyan egyénisége is, akik számára a saját karrierjükben is tündérmese volt az elmúlt két hét, ezek vége pedig még akár rendkívüli is lehet. 2021. június. 25. 06:45 Öt magyar, akik számára tündérmese volt az Európa-bajnokság

A bevételek is nőttek 2020-hoz képest, de a kiadások még jobban, így az államháztartás önkormányzatok nélküli része május végére már 1,3 ezer milliárd forintos mínuszban volt. 2021. június. 23. 15:53 A kormány öt hónap alatt 634 milliárd forinttal többet költött, mint tavaly Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például jogi esetekkel. Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet, és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. 2021. június. 25. 09:30 Foci helyett: Forduljon ügyvédhez!

Pár éve még a Fidesz EP-képviselői közül is többen – köztük a politikusként azóta megbukott Szájer József – megszavazták a melegházasságok elismertetésének első lépéseként is emlegetett Lunacek-jelentést az Európai Parlamentben. 2021. június. 23. 16:35 Dobszay János: Melegjogi közelmúlt-idézés Szájer Józseffel ","shortLead":"Pár éve még a Fidesz EP-képviselői közül is többen – köztük a politikusként azóta megbukott Szájer József –...","id":"20210623_Dobszay_Janos_Kozelmultidezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=621fc5d7-5fc4-4b26-affa-77e5650bff01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ab4190-4fb0-4482-b9f3-2974a1f40fed","keywords":null,"link":"/360/20210623_Dobszay_Janos_Kozelmultidezes","timestamp":"2021. június. 23. 16:35","title":"Dobszay János: Melegjogi közelmúlt-idézés Szájer Józseffel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8988270d-940e-46f9-a438-ec612d9e486c","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Az aljas és kártékony törvénymódosítás közvetlen célja az volt, hogy megossza az ellenzéket és egyben tartsa a társadalom immár legaggasztóbb mentális állapotú táborát. Vélemény. Az aljas és kártékony törvénymódosítás közvetlen célja az volt, hogy megossza az ellenzéket és egyben tartsa a társadalom immár legaggasztóbb mentális állapotú táborát. 2021. június. 24. 13:00 Tóta W.: Kellemetlen tények melegekről

A Queenslandi Egyetem kutatói egyelőre egereken tesztelték az Alzheimer-kór újfajta kezelési módját, de hamarosan klinikai vizsgálatokkal is tesztelni fogják. 2021. június. 23. 18:03 Áttörést hozhat egy ultrahangos módszer az Alzheimer-kór kezelésében Akármilyen jól is hangzik ez, akad itt pár nagyon súlyos probléma. Vélemény. Eszenyi Enikő is, Gothár Péter is újra rendezhet, hiszen itt az ideje a bocsánatnak és a második esélynek – szól a keresztényi hitvallás. 2021. június. 25. 13:00 Kovács Bálint: Megbocsátás Eszenyinek és Gothárnak: mégis, kinek a nevében?

A kultúra amatőr és profi művelőiről hozott döntések nyilvánosak és szabadon hozzáférhetők. Nincs soron kívüli elbírálás és nincs bizottsági döntéseket felülíró igazgatói vagy politikusi határozat. A kultúra amatőr és profi művelőiről hozott döntések nyilvánosak és szabadon hozzáférhetők. 2021. június. 23. 15:00 Szeretettel Pozsonyból: Több sebből vérzik, de átlátható a szlovákiai magyar kultúratámogatás