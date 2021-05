Több korábbi legendának próbált utánamenni Gulyás Márton, amikor Tóth Csabával beszélgetett a Partizán hétfő esti adásában. A műsorvezető egyik legsúlyosabb kérdése arra vonatkozott, hogy Tóthnak van-e, lehet-e bármi köze korábbi kollégája, a Zuglóban önkormányzati képviselőként tevékenykedő Sápi Attila eltűnéséhez. Tóth kategorikusan tagadta még a feltételezést is, azt pedig elutasította, hogy valaha bárkit gyilkosságra bujtott volna fel vagy más ember életét kioltotta volna.

Tóth erőszakosságára vonatkozó kérdés máshol is előkerült az interjúban. Gulyás rákérdezett arra is, hogy van-e annak a hangfelvételnek bármi alapja, amelyen Karácsony Gergely jelenlegi főpolgármester azt állítja, hogy Tóth többször is megfenyegette, volt, hogy a családjával is. A képviselő azt állította, hogy a felvétel vágott anyag, s szerinte Karácsony az ő nevét egyszer sem ejtette ki. Mint mondta, Karácsony egy korábbi bírósági eljárásban tett tanúvallomásában is cáfolta, hogy Tóthra vonatkozóan tett valaha ilyen kijelentést.

Tóth Csaba szerint minden ilyen vád és gyanúsítgatás mögött Várnai László zuglói önkormányzati képviselő áll. Tóth az interjúban azt állította, hogy Várnainak, ha volna lehetősége őt meggyilkolni vagy meggyilkoltatni, akkor megtenné. Őt sejteti a parkolási, illetve korrupciós ügyek felemlegetése mögött is.

Arról is beszélt Tóth, hogy Zuglóban nincsen korrupció, így azt sem érti, hogy a Momentum miért indítja ott a 2022-es országgyűlési választás előfutamának számító ellenzéki előválasztáson Hadházy Ákost. A politikus hozzátette, hogy szerinte Zugló még jól is járt a fizetős parkolás bevezetésével, de azt nem fejtette ki, hogy miért.

Tóth szerint a Momentum elnöke, Fekete-Győr András, valamint Hadházy alaptalanul vádaskodik, amikor azt hangoztatja, hogy ne szerepeljen az ellenzék közös listáján olyan ember, akivel kapcsolatban korrupciós vádak vetődtek fel. Fekete-Győr András szerint vannak arra utaló jelek, hogy Tóth korábban összejátszott a Fidesszel. Tóth Csaba azt is hangsúlyozta, hogy soha nem beszélt személyesen sem Hadházy Ákossal, sem Fekete-Győr Andrással. Kiemelte: azzal, hogy Hadházy Zuglóban indul, az egyesült ellenzék elbukik egy másik, nyerhető körzetet is, hiszen szerinte a XIV. kerületben a Fidesz nem létező politikai tényező, oda könnyű nyerni jönni. Azt mondta, Hadházynak abban a körzetben kellene indulnia, ahol korrupciós ügyeket tár fel, nem pedig egy olyan helyen, ami már most is az ellenzéké.

Hadházy Tóth szerint összeférhetetlen ember, aki nyolc év Fideszes politizálás után elárulta párttársait a trafikmutyi kiszivárogtatásával. Arról is beszélt, hogy egy-egy korrupciós ügyben a belső megoldásra kell törekedni, példaként pedig magát hozta, hiszen – mint mondta –, ő húsz éve lojális politikai közösségéhez, az MSZP-hez.

„Ha valaki hallgat, amikor a pártjában súlyos korrupcióról szerez tudomást, az nem lojalitás, hanem cinkosság. És bolsevik tempó” – írta közösségi oldalán Hadházy Ákos néhány órával az interjú megjelenése után. A politikus a Partizán Facebook-oldalának kommentszekciójában kijelentéséhez csak annyit fűzött hozzá, hogy szerinte „nincs kétféle korrupció, a „mieink” bűne nem bocsánatos”.

Az interjúból kiderült az is, hogy Tóth 2000-ben, ismert soproni vállalkozóként csatlakozott a párthoz, elsősorban azért, mert szimpatikusnak találta a közeget. Gulyás kérdéseiben kitért Tóth Vas megyei tevékenységére is, ahol azzal vádolták meg, hogy több száz embert léptetett be az MSZP-be úgy, hogy az érintettek nem is tudtak arról, hogy a szervezet tagjaiként tartják őket számon. Tóth szerint ez hazugság, ilyen nem történt.