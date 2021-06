Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"53967364-f014-4521-a3b9-287f43a3e07b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egészen pontosan 28 óra és 45 perc alatt készült el. ","shortLead":"Egészen pontosan 28 óra és 45 perc alatt készült el. ","id":"20210626_Alig_tobb_mint_egy_nap_alatt_epult_ez_a_10_emeletes_haz__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53967364-f014-4521-a3b9-287f43a3e07b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b7fa8a-5d3d-4d81-b75c-90870e0ec257","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210626_Alig_tobb_mint_egy_nap_alatt_epult_ez_a_10_emeletes_haz__video","timestamp":"2021. június. 26. 18:09","title":"Alig több mint egy nap alatt épült ez a 10 emeletes ház - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36239c83-a5cc-4b9b-961e-d11757d719ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter újabb posztban háborog az eset miatt.","shortLead":"A külügyminiszter újabb posztban háborog az eset miatt.","id":"20210626_Szijjarto_nem_tudja_tultenni_magat_a_szivarvanyos_zaszloval_palyara_rohano_szurkolon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36239c83-a5cc-4b9b-961e-d11757d719ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a349a14d-30ff-4ac4-9579-fe614b6abf7b","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_Szijjarto_nem_tudja_tultenni_magat_a_szivarvanyos_zaszloval_palyara_rohano_szurkolon","timestamp":"2021. június. 26. 16:40","title":"Szijjártó nem tudja túltenni magát a szivárványos zászlóval pályára rohanó szurkolón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab8dc69-1939-49dc-9d96-5f96a43d85ee","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"tudomany","description":"A véletlennek köszönhetően került reflektorfénybe tavasszal az ország legidősebb, 98 évesen is praktizáló háziorvosa, amikor a koronavírus elleni vakcinát a Semmelweis Egyetem rektora személyesen adta be neki. A rubindiplomás doktor 0-24 órában a páciensek rendelkezésére áll I. kerületi lakás- rendelőjében, telefonon, interneten is bárki számára elérhető. “Hogy van ehhez merszem?” – jegyzi meg arról, hogy hetekre, hónapokra előre tervez.","shortLead":"A véletlennek köszönhetően került reflektorfénybe tavasszal az ország legidősebb, 98 évesen is praktizáló háziorvosa...","id":"20210626_kormendi_istvan_haziorvos_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ab8dc69-1939-49dc-9d96-5f96a43d85ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5586bd93-69c9-4011-8935-bf57a9b867da","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_kormendi_istvan_haziorvos_interju","timestamp":"2021. június. 26. 17:00","title":"Körmendi István 98 éves háziorvos: Van, amire nincs receptem, de legalább hagyom, hogy kibeszélje magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5743e95c-3db6-4533-a8ea-bbd972b1d81a","c_author":"Kákos Anna","category":"kkv","description":"„Egy-két éves szakmai tapasztalattal rendelkező, kezdő munkavállalót keresünk” - olvasható gyakran az álláshirdetésekben. Ez egy elég paradox helyzet, hiszen az iskolából kikerülve kezdő emberek indulnának neki a munka világának, a betanítás viszont sok időt és energiát vesz igénybe, így a legtöbb vállalat igyekszik kihagyni ezt az életéből. Erre jelent megoldást a diákmunka, ami már a tanulással töltött évek alatt megalapozhatja a későbbi elhelyezkedést. ","shortLead":"„Egy-két éves szakmai tapasztalattal rendelkező, kezdő munkavállalót keresünk” - olvasható gyakran...","id":"20210626_Mire_figyeljunk_ha_diakkent_vallalnank_munkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5743e95c-3db6-4533-a8ea-bbd972b1d81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea939f09-c37e-4ddf-a70f-0d45e2fefd4d","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_Mire_figyeljunk_ha_diakkent_vallalnank_munkat","timestamp":"2021. június. 26. 16:00","title":"Mire figyeljünk, ha diákként vállalnánk munkát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3eed3ce-7a24-4903-bfee-ea994e029b06","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Európa Bajnokság remek lehetőség lett volna a budapesti turizmus újraindítására a járvány után, de végül sokkal kevesebben és nehezebben jutottak el a magyar fővárosba, mint amire számítottak - mondta a Fülkében Faix Csaba, a Budapest Brand Nonprofit Zrt. vezérigazgatója. ","shortLead":"Az Európa Bajnokság remek lehetőség lett volna a budapesti turizmus újraindítására a járvány után, de végül sokkal...","id":"20210626_Fulke_Az_EB_egy_oriasi_kihagyott_ziccer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3eed3ce-7a24-4903-bfee-ea994e029b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd93abd-9d53-4596-8088-089b3ffe2834","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_Fulke_Az_EB_egy_oriasi_kihagyott_ziccer","timestamp":"2021. június. 26. 11:00","title":"Fülke: Az Eb egy óriási kihagyott ziccer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3fd56d0-1ffa-4fe9-949e-feaf8f5d0540","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a legtöbben augusztusra várták a Galaxy S21 FE-t, úgy tűnik, azoknak lesz igazuk, akik óvatosabban jósoltak, és inkább a negyedik negyedévi megjelenést valószínűsítették.","shortLead":"Bár a legtöbben augusztusra várták a Galaxy S21 FE-t, úgy tűnik, azoknak lesz igazuk, akik óvatosabban jósoltak, és...","id":"20210626_samsung_galaxy_s21_fe_megjelenes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3fd56d0-1ffa-4fe9-949e-feaf8f5d0540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ad446e3-4638-46cb-a6fa-7ac684691f0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_samsung_galaxy_s21_fe_megjelenes","timestamp":"2021. június. 26. 18:03","title":"Mikor jön az olcsóbb Galaxy S21? Úgy tűnik, késik a rajongói változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870b65bb-81dd-4f9f-8e92-265d1b1c115c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"22 év és hat hónap börtönbüntetésre ítélték azt az amerikai volt rendőrtisztet, aki 2020 májusában Minneapolisban meggyilkolta az afroamerikai George Floydot.","shortLead":"22 év és hat hónap börtönbüntetésre ítélték azt az amerikai volt rendőrtisztet, aki 2020 májusában Minneapolisban...","id":"20210626_22_ev_bortont_kapott_George_Floyd_gyilkosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=870b65bb-81dd-4f9f-8e92-265d1b1c115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"725c61be-02a0-4dbf-9a16-db9a7dcd4424","keywords":null,"link":"/vilag/20210626_22_ev_bortont_kapott_George_Floyd_gyilkosa","timestamp":"2021. június. 26. 09:40","title":"22 év börtönt kapott George Floyd gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440f0f89-078a-458a-9287-55e31ee17946","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vitatott antivírusszoftver-mágnás, John McAfee özvegye azt mondta, hogy férje nem volt öngyilkos, és az Egyesült Államok hatóságait okolta \"ezért a tragédiáért\", miután szerdán holtan találták a cellájában egy Barcelona melletti börtönben - írja a CNN.","shortLead":"A vitatott antivírusszoftver-mágnás, John McAfee özvegye azt mondta, hogy férje nem volt öngyilkos, és az Egyesült...","id":"20210626_A_bortonben_holtan_talalt_McAffee_ozvegye_nem_hisz_az_ongyilkossagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=440f0f89-078a-458a-9287-55e31ee17946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca3fe80-fff6-423d-99d8-2d7ce2c6fe6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_A_bortonben_holtan_talalt_McAffee_ozvegye_nem_hisz_az_ongyilkossagban","timestamp":"2021. június. 26. 11:36","title":"A börtönben holtan talált McAfee özvegye nem hisz az öngyilkosságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]