[{"available":true,"c_guid":"f58f24ab-716c-48e2-9dc2-4ec33fd3f24c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy ideje már tudni lehet, hogy a több mint 20 éve futó RTL-es szappanopera befejeződik, most már megvan a pontos dátum: július 17-én hangzik fel utoljára, hogy „Új élet vár…”.\r

\r

","shortLead":"Egy ideje már tudni lehet, hogy a több mint 20 éve futó RTL-es szappanopera befejeződik, most már megvan a pontos...","id":"20210629_Megvan_a_tortenelmi_datum_ekkor_er_veget_a_Baratok_kozt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f58f24ab-716c-48e2-9dc2-4ec33fd3f24c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217fcd36-01be-4616-ba44-b5a6ff683954","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Megvan_a_tortenelmi_datum_ekkor_er_veget_a_Baratok_kozt","timestamp":"2021. június. 29. 10:12","title":"Megvan a történelmi dátum: ekkor ér véget a Barátok közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb546ac-7479-4e15-bcb1-bd3783d498fc","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Magyar LMBTQ emberek, akik úgy döntöttek, hogy a velük szemben fokozódó politikai hangulatkeltést nem tűrik tovább itthon. Emberek, akik már semmi pénzért nem jönnének haza, mert külföldön nemcsak elfogadják őket, de nemük, szexuális orientációjuk nem kérdés a munkahelyen, a bankban és az iskolában sem. Angliában, Dániában, Németországban és Ausztriában élő szivárványmenekültekkel beszélgettünk. ","shortLead":"Magyar LMBTQ emberek, akik úgy döntöttek, hogy a velük szemben fokozódó politikai hangulatkeltést nem tűrik tovább...","id":"20210630_lmbtq_elkoltozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cb546ac-7479-4e15-bcb1-bd3783d498fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e08522-3d77-4743-8b30-02d3c26c9d18","keywords":null,"link":"/elet/20210630_lmbtq_elkoltozes","timestamp":"2021. június. 30. 14:00","title":"\"Soha nem jöttünk volna el Magyarországról, ha normálisan tudtunk volna párként élni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be38e49f-6b80-4950-80f3-28a72bcf21d5","c_author":"","category":"cegauto","description":"A valaha készült legsportosabb Porsche szabadidőautó a Cayenne kupé változatára épül.","shortLead":"A valaha készült legsportosabb Porsche szabadidőautó a Cayenne kupé változatára épül.","id":"20210630_nincs_ennel_gyorsabb_porsche_suv_itt_a_640_lovas_cayenne_turbo_gt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be38e49f-6b80-4950-80f3-28a72bcf21d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9162b0-6fe9-483d-9124-7d7a05524c14","keywords":null,"link":"/cegauto/20210630_nincs_ennel_gyorsabb_porsche_suv_itt_a_640_lovas_cayenne_turbo_gt","timestamp":"2021. június. 30. 06:41","title":"Nincs ennél gyorsabb Porsche SUV, itt a 640 lovas Cayenne Turbo GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar éljátékos a 19. helyen álló Jannik Sinnert győzte le.","shortLead":"A magyar éljátékos a 19. helyen álló Jannik Sinnert győzte le.","id":"20210628_fucsovics_marton_wimbledon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c23f8ce-c78f-436d-83f5-85128d470e69","keywords":null,"link":"/sport/20210628_fucsovics_marton_wimbledon","timestamp":"2021. június. 28. 20:30","title":"Fucsovics Márton kiemelt tehetséget győzött le Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039d12bc-5dd9-4564-82da-5284351e2faa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kifinomult és elegáns szerintük a magyarok által épített jármű. ","shortLead":"Kifinomult és elegáns szerintük a magyarok által épített jármű. ","id":"20210630_Budapesti_motorepitok_Honda_CB400","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=039d12bc-5dd9-4564-82da-5284351e2faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dea875d-2c5f-4178-9f34-706ff2ede44f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210630_Budapesti_motorepitok_Honda_CB400","timestamp":"2021. június. 30. 11:59","title":"Az amerikaiaknak is megtetszett a budapesti motorépítők Hondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Természetes a gondolat, hogy a szeretteinket akkor is biztonságban szeretnénk tudni anyagi szempontból, ha velünk történik valami. Alapvetően erre való a hagyományos, kockázati életbiztosítás, ami általában halálesetre és súlyos, maradandó egészségkárosodásra fizet. Hogyan köthetünk ilyen biztosítást, illetve lehet-e úgy szerződni, hogy más a biztosított, nem pedig az, aki megköti a szerződést? És mit tehet a kedvezményezett, ha biztosítási összeg illeti meg? Ezeknek a kérdéseknek jártak utána a Bank360 elemzői. ","shortLead":"Természetes a gondolat, hogy a szeretteinket akkor is biztonságban szeretnénk tudni anyagi szempontból, ha velünk...","id":"20210630_eletbiztositas_bank360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d154dc6-cfbc-449b-b17a-75b939819e6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_eletbiztositas_bank360","timestamp":"2021. június. 30. 13:11","title":"Köthetünk-e másra életbiztosítást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ba5e06-1606-42be-b9f1-f5ed52281b17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A De Standaard nem hozta le a magyar kormányfő téziseit, helyette egy kettészakított szivárványos zászlón üzent.","shortLead":"A De Standaard nem hozta le a magyar kormányfő téziseit, helyette egy kettészakított szivárványos zászlón üzent.","id":"20210629_orban_viktor_hirdetes_de_standaard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35ba5e06-1606-42be-b9f1-f5ed52281b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396f3f0c-8a1b-4090-85a7-c283353cb413","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_orban_viktor_hirdetes_de_standaard","timestamp":"2021. június. 29. 12:57","title":"Egy belga lap egész oldalas szivárványos hirdetésben szúrt oda Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Anglia és Ukrajna továbbjutott, a NASA igazgatója sem tudja, mik lehetnek az amerikai katonák által észlelt tárgyak. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Anglia és Ukrajna továbbjutott, a NASA igazgatója sem tudja, mik lehetnek az amerikai katonák által észlelt tárgyak...","id":"20210630_Radar360_Felporgott_a_homofob_kormanypropaganda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbff9ffb-8796-4552-86eb-9e00cdf5b7ee","keywords":null,"link":"/360/20210630_Radar360_Felporgott_a_homofob_kormanypropaganda","timestamp":"2021. június. 30. 08:00","title":"Radar360: Felpörgött a homofób kormánypropaganda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]