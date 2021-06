Mikor válok jogosulttá, hogy kapjak uniós Covid-igazolványt?

Az uniós digitális Covid-igazolvány azt igazolja, hogy az okmány jogosultja

kapott Covid–19 elleni védőoltást,

negatív teszteredménnyel rendelkezik, vagy

felgyógyult a Covid–19-ből.

Lényegében tehát három különböző jellegű igazolványt foglal magában.

Az igazolványt kiállíthatják mindenkinek, aki valamely uniós tagállamban Covid–19 elleni oltást kapott, akárhányadik adagról van is szó. A beadott adagok számát ugyanakkor egyértelműen fel kell tüntetni az uniós digitális Covid-igazolványon, jelezve azt is, hogy az oltási sorozat lezárult-e.

Oltási bizonyítványt mindenki kaphat, függetlenül attól, melyik koronavírus-oltást kapta. Fontos kitétel viszont, hogy

kötelező jelleggel csak azt az igazolást kell elfogadni a fogadó államnak, amelynek tulajdonosát az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott vakcinával oltották. Ez jellenleg a Pfizer, a Moderna, az Astrazeneca, a Janssen.

Az igazolványokon QR-kód fog szerepelni, amelyet a hatóságok be tudnak olvasni és tartalmazza a szükséges adatokat, valamint egy digitális aláírást. Az igazolványon szereplő információkat a kiállító tagállam nyelvén (nyelvein) és angolul kell feltüntetni, tehát mi magunk is ellenőrizni tudjuk, milyen információk vannak rólunk megadva.

© AFP / ERIC LALMAND

Mi van akkor, ha Szputnyikkal vagy Sinopharmmal oltottak be?

Bár a Szputnyik V-t régóta vizsgálja az EMA, egyelőre nem hagyták jóvá, és rossz hír, hogy Mario Draghi olasz miniszterelnök múlt héten úgy nyilatkozott, elképzelhető, hogy sosem kapja majd meg az engedélyt.

Még kevésbé biztató a Sinopharm helyzete, hiszen a kínaiak még be sem adták engedélyeztetésre a vakcinájukat az EMA-hoz.

Persze a tagállamok dönthetnek úgy, hogy saját hatáskörben engedélyezik az EMA-n kívüli oltóanyagokat is, például az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által veszélyhelyzetekre engedélyezett vakcinákat (ilyen a Sinopharm is, a Szputnyikot a WHO-nál is csak vizsgálják még). És persze nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a magyar kormány több országgal kötött kétoldalú megállapodást arról, hogy az adott államok állampolgárai korlátozásmentesen látogathatják egymás országait. Jelen pillanatban Albániával, Bahreinnel, Ciprussal, Csehországgal, az Észak-Macedóniával, Grúziával, Horvátországgal, Kazahsztánnal, Marokkóval, Moldovával, Mongóliával, Montenegróval, Szerbiával, Szlovákiával, Szlovéniával, Törökországgal és Ukrajnával van ilyen megállapodásunk. Ezek között van több uniós tag is.

© AFP / SEFA KARACAN

A tagállamok arról is saját maguk dönthetnek, hogy már egy beadott oltás után is elfogadják-e a védettségi igazolványt, vagy a teljes oltási sorozatot feltételül szabják.

A biztos az, hogy ha máshová utaznánk, akkor még indulás előtt nézzük meg, milyen igazolványokat fogadnak el az adott országban. Sőt, néha országon belül is vannak különbségek, Szardíniára például oltási igazolás és koronavírusteszt sem kell, míg Olaszország többi részére azért szigorúbb feltételeket szabnak.

Gulyás Gergely a legutóbbi kormányinfón arra a felvetésre, hogy fogják-e azokat kompenzálni, akik Szputnyik-oltást kaptak és csak PCR-teszt készítése esetén utazhatnak külföldre úgy válaszolt: nem helyes a kompenzáció szót használni, mert akit ezzel a vakcinával beoltottak, védetté vált a koronavírus ellen. Ugyanakkor a miniszter túl korainak tartotta a kérdést, szerinte meg kell várni július 1-jét, az uniós vakcinaigazolvány elindulását. Úgy fogalmazott: nagy akadálya az utazásnak a Szputnyikkal sem lesz. Azt remélik, hogy sok európai ország eleve mindenkit be fog engedni, ebbe az irányba haladnak a dél-európai országok.

Mire használhatom az uniós Covid-igazolványt?

Lényegében megkönnyíti az utazást, hiszen

az igazolvány birtokosait nem lehet az utazások során, a határok átlépésekor további tesztre, vagy karanténra kötelezni.

Az Európai Bizottság azt kérte, hogy a tagállamok (legkésőbb 14 nappal az utolsó adag beadását követően) oldják fel az utazási korlátozásokat azok esetében, akik teljes mértékben be vannak oltva, illetve átestek Covid19-fertőzésen és rendelkeznek uniós digitális Covid-igazolvánnyal. Az oltóanyag természetesen számít: a korlátozások feloldása csak azoknak az esetében automatikus, akik az EMA által elfogadott vakcinát kapták.

Az igazolványt valamennyi uniós tagállamban, valamint Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában is lehet majd használni. Svájccal még zajlanak a Covid-igazolvány használatával kapcsolatos tárgyalások. Az EU ezen kívül dolgozik azon, hogy az igazolványok kompatibilisek legyenek az EU-n kívüli országok rendszereivel, például az USA-val is tárgyalások folynak.

Fontos tudnivaló az is, hogy az uniós digitális Covid-igazolvány birtokosai utazás esetén ugyanazokat a jogokat élvezhetik, mint a felkeresett tagállam beoltott, tesztelt vagy koronavírus-betegségen átesett polgárai. Vagyis ha egy adott országban még életben levő korlátozásokat a Covid-passz tulajdonosainak is ugyanúgy tiszteletben kell tartaniuk, ha pedig bármilyen előjogokkal jár egy ilyen igazolás, arra bel- és külföldiek egyaránt jogosulttá válnak.

© AFP / JEFFREY GROENEWEG

Kell-e igényelnem az uniós Covid-igazolványt?

Az igazolvány kiállításával kapcsolatos döntéseket minden ország maga hozza meg: kiállíthatják az okmányt például tesztközpontok vagy egészségügyi hatóságok, de akár közvetlenül, e-egészségügyi portálon keresztül is kiváltható lehet.

Lesz digitális és nyomtatott formátumban is, előbbit akár mobilon is lehet tárolni. A lényeg, hogy mindkettőn lesz egy QR-kód az alapvető információkkal és egy digitális bélyegzővel, amely az igazolvány hitelességét szavatolja.

Hol és mikor lehet próbálkozni Magyarországon az igazolvány megszerzésével?

Magyarországon – bár a rendszer még nem éles – a tervek szerint a papíralapú igazolványt a kormányablakoknál lehet igényelni, az elektromos verziót pedig az ügyfélkapu segítségével az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér Lakossági Portálján (EESZT) keresztül. Voltak olyan hírek is, miszerint a papíralapú igazolást akár a háziorvosnál is lehetne igényelni, de erről egyelőre nem született döntés.

Az eredeti magyar terv az volt, hogy június közepétől a magyar oltási igazolvány is rendelkezni fog szinte minden adattal, amivel az uniós, de a fejlesztés csúszik, így az igazolvány jelenleg se azt nem mutatja meg milyen oltást kapott az azzal rendelkező személy, sem azt, mikor kapta meg a második oltását. Az ígéretek szerint legkésőbb július elsejétől ezek az adatok is megjelennek majd, illetve ekkor biztosan elérhető lesz itthon is az uniós Covid-igazolvány.

Az operatív törzs a megkeresésünkre hétfőn is mindössze annyit mondott, hogy július elsejétől elérhető lesz, és hogy a részletekről hamarosan tájékoztatnak majd.

Az viszont biztos, hogy az uniós igazolvány kiállítása, hasonlóan a magyarhoz, ingyenes lesz.

© Fazekas István

Mikortól lehet használni?

Az uniós igazolványt valamennyi tagállam be fogja vezetni. Bár most ki lehet állítani, sőt használni is, július elsejétől minden tagállamban elérhetővé kell válnia, és el kell fogadniuk a hatóságoknak. Ha egy tagállam az előírt időpontra nem készülne fel az igazolványok kiállítására, a rendelet hathetes bevezetési időszakról rendelkezik (augusztus 12-ig), melynek során más formátumú igazolványok is használhatók, és azokat el kell fogadni a többi tagállamban.

Az uniós adatbázis alapján mindenesetre műszakilag minden ország felkészült az igazolás használatára.

Miben más, mint a magyar védettségi igazolvány?

Az uniós digitális Covid-igazolvány a néven, a születési dátumon, a kiállítón és az igazolvány egyedi azonosítóján felül a következő adatokat tartalmazza:

az oltási igazolványok esetében: az oltóanyag típusa és gyártója, a beadott adagok száma, az oltás(ok) beadásának napja;

a tesztigazolványok esetében: a teszt típusa, a tesztelés napja és ideje, helye és eredménye;

a gyógyultsági igazolványok esetében: a pozitív teszteredmény dátuma és az érvényességi idő.

Az biztosan különbség, hogy a magyar igazolvány nem tartalmazza a PCR-teszt eredményét. És mivel a magyar igazolványt külföldön csak a kétoldalú megállapodást kötött országoknál fogadják el, érdemes lesz kiváltani az unióst is annak, aki más országokba utazna vagy oltás nélkül, csak teszttel akar utazni.

A Magyar Nemzet néhány napja arról írt, hogy a magyar védettségi igazolványhoz kapcsolódó applikációtól eltérően lehet engedélyezni az adatok mobilon történő tárolását, így az uniós igazoláson lévő QR-kódot megnyitva csak az első lekérdezés alkalmával kapcsolódik majd a lekérdező az internethez. Erre azért lehet szükség, mert az uniós igazolványnál az is elképzelhető, hogy egyidőben akár 50 millió lekérdezés is érkezik, ami egészen extrém mértékű terhelést jelentene.

Előfordulhat-e, hogy az igazolvánnyal sem tudok beutazni valahova?

Az egyes tagállamok dönthetnek úgy, hogy a járványügyi helyzet miatt újabb lezárásokat vezetnek be. Ezt azonban nem hozhatják meg egyik pillanatról a másikra, legalább 48 órával a szigorítások bevezetése előtt be kell jelenteniük.

Ezért is fontos, hogy folyamatosan figyeljük a híreket, vagy tájékozódjunk például a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli Szolgálatánál, vagy az EU erre szánt, Re-Open EU alkalmazásával.

© AFP / KOEN VAN WEEL

Igazolvány és oltás nélkül tudok-e utazni?

Az uniós Covid-igazolvány nem előfeltétele a szabad mozgásnak. Az uniós igazolványt azok is megkaphatják, akik átestek a betegségen vagy negatív koronavírusteszttel rendelkeznek.

A teszt sok pénzbe kerül. Lesz-e valaha ingyenes?

Igen, a tesztért fizetni kell és egyelőre csak tervek vannak, amivel könnyítenék a hozzáférést. Az Európai Bizottság például tagállamok tesztelési kapacitásainak támogatása érdekében 100 millió eurót adott, amit több mint 20 millió antigén gyorsteszt beszerzésére lehet költeni, de ezen felül is elindított egy olyan közös közbeszerzést, amellyel több mint félmilliárd antigén gyorstesztet szereznének be. A mindenki számára megfizethető tesztek érdekében további 100 millió eurót is mozgósítanak olyan Covid–19-tesztek beszerzésére, amelyek megfelelnek az uniós digitális Covid-igazolvány kiállítási feltételeinek. Arról azonban egyelőre nincsenek információk, hogy ezekből mikor és milyen mennyiségben juthatnak majd Magyarországra tesztek.

Azt pedig, hogy milyen teszteket (ezek az úgynevezett NAAT-tesztek, köztük az RT-PCR-tesztek) fogadnak el, ide kattintva tudja ellenőrizni.

Ezen felül egyes tagállamok dönthetnek úgy is, hogy elfogadják-e az antigén gyorsteszteket is, éppen ezért érdemes előre tájékozódni. Azaz, ha egy tagállam csak a PCR-tesztek birtokosai esetében oldja fel a korlátozásokat, akkor nem köteles elfogadni az antigén gyorsteszteket. Ha azonban elfogadja az antigén gyorsteszteket, akkor el kell fogadnia a más tagállamok által kiadott antigéngyorsteszt-igazolványokat is.

© MTI / Czeglédi Zsolt

A betegség után, illetve teszttel mennyi ideig utazhatok?

Az érvényességi idő a PCR-tesztek esetében 72 óra, az antigénteszteknél pedig 48 óra.

A gyógyultsági igazolvány maximális érvényességi idejét 180 napban határozták meg, azaz a betegség után fél évig utazhatunk szabadon. Ugyanakkor ez változhat, hiszen az EU új tudományos bizonyítékok alapján akár meg is változtathatja később ezt az időtartamot.

Otthoni tesztet végeztem, azzal utazhatok?

Nem, mivel az EU szerint az önteszteket nem ellenőrzött körülmények között végzik el, és ezért kevésbé tekinthetők megbízhatónak.

Gyerekek kaphatnak-e uniós igazolványt?

Mivel a Pfizer-oltást már engedélyezte az EMA a 12-15 éves korosztály számára is, ezért ők is kaphatnak igazolványt, amelyet igény szerint akár a szülők is tárolhatják a telefonjukon. Amennyiben valaki ennél fiatalabb, de a szüleinek van igazolványa, úgy a Bizottság ajánlása szerint ők is szabadon utazhatnak, a 6 év alattiakat pedig az utazással kapcsolatos vizsgálatok alól is mentesíteni kell. Ez azonban egyelőre csak ajánlás: az Euronews írt arról pár napja, hogy Olaszországban és Portugáliában például már a kétéves gyermekeknek is kell negatív teszteredmény, Svédországban viszont csak 18 év felett.

© MTI / EPA / Robert Ghement

Meddig érvényes? Meg kell-e majd újítani?

Első körben az uniós koronavírus-igazolványra vonatkozó rendelet 12 hónapig lesz érvényben, ám az még kérdéses, ha most kiváltjuk az igazolványunkat, akkor az valóban egy évig lesz-e érvényes, hiszen egyelőre azt sem lehet tudni, hogy egy-egy vakcina mennyi ideig ad védelmet.