[{"available":true,"c_guid":"aeff2065-ec6a-4e78-850d-2011fdbc176f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Csak Vancouverben 69-en vesztették életüket. Az egyesült államokbeli Portlandben leállt a villamosközlekedés, nehogy megolvadjanak a kábelek.","shortLead":"Csak Vancouverben 69-en vesztették életüket. Az egyesült államokbeli Portlandben leállt a villamosközlekedés, nehogy...","id":"20210630_rendkivuli_hoseg_USA_Kanada","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aeff2065-ec6a-4e78-850d-2011fdbc176f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e86e44d-32a4-4d13-81bf-859a45c6b1ab","keywords":null,"link":"/vilag/20210630_rendkivuli_hoseg_USA_Kanada","timestamp":"2021. június. 30. 08:08","title":"Száznál is több halálos áldozata van a rendkívüli hőségnek Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b330728d-da08-465d-8f46-e1881a94aeb2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A külügyminiszter azt taglalta a bajor belügyminiszternek küldött levelében, hogy példátlan inzultus érte a magyar válogatottat.","shortLead":"A külügyminiszter azt taglalta a bajor belügyminiszternek küldött levelében, hogy példátlan inzultus érte a magyar...","id":"20210630_szijjarto_tajekoztatas_munchen_meccs_magyar_drukkerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b330728d-da08-465d-8f46-e1881a94aeb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02e5a22-90be-4aca-b572-6fe0745f3aa6","keywords":null,"link":"/sport/20210630_szijjarto_tajekoztatas_munchen_meccs_magyar_drukkerek","timestamp":"2021. június. 30. 17:53","title":"Szijjártó még mindig a szivárványzászlós szurkoló miatt háborog, tudni akarja, hogy milyen büntetést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c48a68-2c22-4842-bacc-acc47d13a606","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismeretlenről, akivel szemben súlyos testi sértés miatt nyomoznak, felvételt is megosztott a police.hu.","shortLead":"Az ismeretlenről, akivel szemben súlyos testi sértés miatt nyomoznak, felvételt is megosztott a police.hu.","id":"20210630_rendorok_keresik_sulyos_testi_sertes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3c48a68-2c22-4842-bacc-acc47d13a606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af15adf-b9f9-44a5-9118-f2fc5b5fbdab","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_rendorok_keresik_sulyos_testi_sertes","timestamp":"2021. június. 30. 15:53","title":"Ezt a férfit keresik a rendőrök: fellökött és megrugdalt valakit a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A buszsofőr életveszélyes sérülést szenvedett.","shortLead":"A buszsofőr életveszélyes sérülést szenvedett.","id":"20210630_busznak_hajtott_szandekosan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd7d65d-ec87-4faa-8b8e-b15171ff4a13","keywords":null,"link":"/cegauto/20210630_busznak_hajtott_szandekosan","timestamp":"2021. június. 30. 18:28","title":"Szándékosan hajtott busznak és meghalt egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3892d0e5-959f-472b-94bb-555407dae230","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem ilyen továbbjutásra számított Fucsovics Márton: a magyar teniszező közel járt a második szett megnyeréséhez is, amikor az ellenfele megsérült, és feladta a meccset. A következő ellenfele akár a 9. kiemelt is lehet.","shortLead":"Nem ilyen továbbjutásra számított Fucsovics Márton: a magyar teniszező közel járt a második szett megnyeréséhez is...","id":"20210630_Fucsovics_Wimbledon_tenisz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3892d0e5-959f-472b-94bb-555407dae230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594369df-1d17-4fee-ba8d-efa884c275c1","keywords":null,"link":"/sport/20210630_Fucsovics_Wimbledon_tenisz","timestamp":"2021. június. 30. 19:29","title":"A legjobb 32 közé jutott Fucsovics Márton Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ceabf1-f280-4b85-9723-b6a6323794be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kim Cunio zeneszerző a csillagászok által rögzített és hallható tartományba konvertált hangokból komponált zenét, amit bárki ingyen tud meghallgatni és letölteni.","shortLead":"Kim Cunio zeneszerző a csillagászok által rögzített és hallható tartományba konvertált hangokból komponált zenét, amit...","id":"20210629_zene_csillagaszat_celestial_incantations_hangok_az_urben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8ceabf1-f280-4b85-9723-b6a6323794be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ab2876-083a-4fad-9fcc-3545809be7dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_zene_csillagaszat_celestial_incantations_hangok_az_urben","timestamp":"2021. június. 29. 20:03","title":"Gyönyörű zenét komponáltak az űrhangokból, itt meghallgathatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"102f3517-629e-405d-8670-16394f0656dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy lengyel kutatás azt találta, hogy a gondozók 83 százaléka sehonnan nem kapott tanácsot, mit kellene tennie a járvány alatt.","shortLead":"Egy lengyel kutatás azt találta, hogy a gondozók 83 százaléka sehonnan nem kapott tanácsot, mit kellene tennie...","id":"20210630_csaladi_gondozas_idosgondozas_pandemia_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=102f3517-629e-405d-8670-16394f0656dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0863c806-18b5-40a9-844e-4a77256c64b7","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_csaladi_gondozas_idosgondozas_pandemia_jarvany","timestamp":"2021. június. 30. 07:14","title":"Egész Európában nehezebb lett a családi gondozást végzők helyzete a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d3a7f21-8492-48b4-bb30-3f7a0d986797","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott szövetségi kapitánya a tengerparton várja a portugálokat, a franciákat és a németeket.","shortLead":"A magyar válogatott szövetségi kapitánya a tengerparton várja a portugálokat, a franciákat és a németeket.","id":"20210629_marco_rossi_foci_eb_euro2020_mem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d3a7f21-8492-48b4-bb30-3f7a0d986797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec492fc8-985e-4a8d-8472-7607a663d8cb","keywords":null,"link":"/sport/20210629_marco_rossi_foci_eb_euro2020_mem","timestamp":"2021. június. 29. 22:21","title":"Megtrollkodta Marco Rossi a „halálcsoportbeli” ellenfeleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]