[{"available":true,"c_guid":"9b1bc782-262f-40ec-9366-a47c1376d9aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elhunyt walesi hercegnő éppen ma lenne 60 éves.","shortLead":"Az elhunyt walesi hercegnő éppen ma lenne 60 éves.","id":"20210701_diana_hercegno_szobor_kensington_palota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b1bc782-262f-40ec-9366-a47c1376d9aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7698595-ef8b-4260-83b9-188bdc3ee36f","keywords":null,"link":"/elet/20210701_diana_hercegno_szobor_kensington_palota","timestamp":"2021. július. 01. 18:01","title":"Harry és Vilmos herceg félretette a sértettségét, és felavatta Diana hercegnő szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f83c14-e671-4b4a-b952-127f6ac99791","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hajnalhasadás – autonómiák egykor és most – és holnap címmel indított előadássorozatot Fábri György. A harmadik rész, amely Az egyház autonómiája és a vallás szabadsága témakörét járja körül, a hvg.hu-n is megnézhető.



","shortLead":"Hajnalhasadás – autonómiák egykor és most – és holnap címmel indított előadássorozatot Fábri György. A harmadik rész...","id":"20210701_Hajnalhasadas_3__A_tudomany_autonomiaja_es_a_populizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0f83c14-e671-4b4a-b952-127f6ac99791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c092af9b-ce3e-4be9-91a8-d6b7ed4e7022","keywords":null,"link":"/elet/20210701_Hajnalhasadas_3__A_tudomany_autonomiaja_es_a_populizmus","timestamp":"2021. július. 01. 14:50","title":"Hajnalhasadás 3. – Maradhat-e érintetlen a politika világától a keresztény egyház?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c1e9a7-69bf-45c2-ac96-e315073a00dc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bejelentette a klinikai kutatások végleges adatait a német gyártó.","shortLead":"Bejelentette a klinikai kutatások végleges adatait a német gyártó.","id":"20210701_curevac_vakcina_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4c1e9a7-69bf-45c2-ac96-e315073a00dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"decc4c49-89e7-4a2a-a62e-7aa1e644ddcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_curevac_vakcina_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. július. 01. 05:48","title":"Tényleg nem véd eléggé a CureVac a koronavírus-fertőzéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6de7bd-7940-4fb9-b7f8-cea40a18cd37","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nemcsak az EU vezetőit háborította fel az új magyar törvény, melegellenességgel kampányolni már az európai szélsőjobboldali politikusoknak is kínos. Az európai jobboldal vezető szerepére vágyó Orbán Viktor Magyarországon nyert már választást az ellenségkép keresésével, a nemzetközi főpróba azonban nem jól sült el. ","shortLead":"Nemcsak az EU vezetőit háborította fel az új magyar törvény, melegellenességgel kampányolni már az európai...","id":"20210702_Orban_europai_jobboldal_homofobia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b6de7bd-7940-4fb9-b7f8-cea40a18cd37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3af004f-7b7d-4c3e-a3d1-7d63cb178d38","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_Orban_europai_jobboldal_homofobia","timestamp":"2021. július. 02. 11:00","title":"Orbán az európai jobboldal vezetője akar lenni, de homofóbiával ez nem fog menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43dbbde3-f623-4730-814a-62edce5d74b3","c_author":"Reményi Andrea","category":"360","description":"Számos ok adódik össze a mai iskolarendszer nem támogató közegétől, a magyar közoktatás hallgatásra nevelő attitűdjén át a közoktatásban dolgozó tanárok megbecsültségéig. A végeredmény, hogy Magyarország minden felmérés szerint az uniós országok rangsorának valamelyik utolsó helyén kullog. Vélemény.","shortLead":"Számos ok adódik össze a mai iskolarendszer nem támogató közegétől, a magyar közoktatás hallgatásra nevelő attitűdjén...","id":"20210701_Remenyi_Andrea_Miert_nem_beszelunk_elegen_idegen_nyelveket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43dbbde3-f623-4730-814a-62edce5d74b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebcaa737-9207-4f4f-a7f4-4bf566a5e800","keywords":null,"link":"/360/20210701_Remenyi_Andrea_Miert_nem_beszelunk_elegen_idegen_nyelveket","timestamp":"2021. július. 02. 15:30","title":"Reményi Andrea: Miért nem beszélünk (elegen) idegen nyelveket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kisalföldön és Budapest térségében erős szélre is számítani kell.","shortLead":"A Kisalföldön és Budapest térségében erős szélre is számítani kell.","id":"20210702_Zivatarra_es_felhoszakadasra_is_figyelmeztet_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4981bd40-a44b-4b06-9e38-895f236a0055","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_Zivatarra_es_felhoszakadasra_is_figyelmeztet_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2021. július. 02. 05:43","title":"Zivatarra és felhőszakadásra is figyelmeztet a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar versenyző pénteken egyesben a kilencedik kiemelt Diego Schwartzmannal játszik.","shortLead":"A magyar versenyző pénteken egyesben a kilencedik kiemelt Diego Schwartzmannal játszik.","id":"20210701_wimbledon_fucsovics_marton_tenisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29fdf81-2c2d-4a45-8941-131ec70f5442","keywords":null,"link":"/sport/20210701_wimbledon_fucsovics_marton_tenisz","timestamp":"2021. július. 01. 20:45","title":"Wimbledon: Fucsovics továbbjutott párosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A buszsofőr életveszélyes sérülést szenvedett.","shortLead":"A buszsofőr életveszélyes sérülést szenvedett.","id":"20210630_busznak_hajtott_szandekosan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd7d65d-ec87-4faa-8b8e-b15171ff4a13","keywords":null,"link":"/cegauto/20210630_busznak_hajtott_szandekosan","timestamp":"2021. június. 30. 18:28","title":"Szándékosan hajtott busznak és meghalt egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]