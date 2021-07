Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1c6fab1d-e968-4b03-9109-56b7c654ba9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína nem csupán ellátogatna a Marsra, szó szerint megvetné a lábát rajta. Ehhez azonban építeni kell, de a kommunista országot ez sem tartja vissza. A Holdat is kinézték maguknak.","shortLead":"Kína nem csupán ellátogatna a Marsra, szó szerint megvetné a lábát rajta. Ehhez azonban építeni kell, de a kommunista...","id":"20210702_kina_mars_bazis_urkutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c6fab1d-e968-4b03-9109-56b7c654ba9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c8d658e-5f7a-4306-86c4-48ba2509a2b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_kina_mars_bazis_urkutatas","timestamp":"2021. július. 02. 10:03","title":"Nagyszabású tervekkel állt elő Kína: kisváros a Marson, űrlift a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az áruházlánc szerint vásárlóik és a munkatársaik semmit sem éreznek majd a változásból.","shortLead":"Az áruházlánc szerint vásárlóik és a munkatársaik semmit sem éreznek majd a változásból.","id":"20210630_tesco_ingatlan_elad_visszaberel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1074dadf-4fdb-41ac-9343-06bf30560864","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_tesco_ingatlan_elad_visszaberel","timestamp":"2021. június. 30. 18:40","title":"Eladja több mint egy tucat áruházi ingatlanát a Tesco Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01126049-69d5-434b-8875-35ad960c0411","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt állították, hogy a Jobbik-elnök 6 millió forintot keres. Ez azonban nem igaz.","shortLead":"Azt állították, hogy a Jobbik-elnök 6 millió forintot keres. Ez azonban nem igaz.","id":"20210702_jakab_peter_fejer_megyei_hirlap_alhir_fizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01126049-69d5-434b-8875-35ad960c0411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14234a4c-c58f-477c-a3d5-67aa27f5b2b4","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_jakab_peter_fejer_megyei_hirlap_alhir_fizetes","timestamp":"2021. július. 02. 12:45","title":"Jakab Péter pert nyert egy Mediaworks-kiadvány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6643d2f1-bbdc-46c2-9fed-8b02371819f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd politikusa beállította Jakab Péter büntetésrekordját azzal, hogy kitűzött egy zászlót.","shortLead":"A Párbeszéd politikusa beállította Jakab Péter büntetésrekordját azzal, hogy kitűzött egy zászlót.","id":"20210701_Kover_Laszlo_szabo_timea_buntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6643d2f1-bbdc-46c2-9fed-8b02371819f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6209b6d-3e47-41de-ab13-532b4a60a401","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Kover_Laszlo_szabo_timea_buntetes","timestamp":"2021. július. 01. 14:55","title":"Kövér László közel tízmillió forintra büntette meg Szabó Tímeát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"New Yorkban a bíróság az exelnök cégét és annak pénzügyi igazgatóját vádolja az adótörvények megsértésével.

","shortLead":"New Yorkban a bíróság az exelnök cégét és annak pénzügyi igazgatóját vádolja az adótörvények megsértésével.

","id":"20210701_Vadat_emeltek_Trump_cegenek_egyik_vezetoje_ellen_adocsalas_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb146ef-a59f-4715-8157-5c9b72b8c3f6","keywords":null,"link":"/kkv/20210701_Vadat_emeltek_Trump_cegenek_egyik_vezetoje_ellen_adocsalas_miatt","timestamp":"2021. július. 01. 19:33","title":"Vádat emeltek Trump cégének egyik vezetője ellen adócsalás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147816e0-e608-4de1-b055-908dd697258e","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Viharvert sorsú házat kaptak ajándékba a keleti keresztény egyházak a kormánytól. A Cserje utcai villában Kádár János élt évtizedekig, majd a \"citadellás Veres\" szerezte meg. ","shortLead":"Viharvert sorsú házat kaptak ajándékba a keleti keresztény egyházak a kormánytól. A Cserje utcai villában Kádár János...","id":"202126__kadar_villaja__egyhazi_kezben__per_alatt__szellemhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=147816e0-e608-4de1-b055-908dd697258e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f0cdfc-958f-4ca2-84e6-8c113338ea4f","keywords":null,"link":"/360/202126__kadar_villaja__egyhazi_kezben__per_alatt__szellemhaz","timestamp":"2021. július. 02. 13:00","title":"250 milliós per tárgya lett a Kádár-villa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88efa718-f90f-4b00-94d1-28fb3bcea8e3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Autodaféra, megkövezésre nem vállalkozunk” – nyilatkozta a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljának válogatója arról, miért hívták meg Eszenyi Enikőt a zsűribe. Vitatkozni szerinte azért nem lehetett az ügyről, mert nem készült róla előadás.","shortLead":"„Autodaféra, megkövezésre nem vállalkozunk” – nyilatkozta a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljának válogatója arról...","id":"20210701_Eszenyi_osszes_zaklatottja_adja_vissza_a_Kossuthdijat__a_kisvardai_fesztival_valogatoja_Eszenyi_zsurizeserol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88efa718-f90f-4b00-94d1-28fb3bcea8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3325b9-8847-4ef7-9b4e-6eacea4b9e61","keywords":null,"link":"/kultura/20210701_Eszenyi_osszes_zaklatottja_adja_vissza_a_Kossuthdijat__a_kisvardai_fesztival_valogatoja_Eszenyi_zsurizeserol","timestamp":"2021. július. 01. 12:50","title":"„Eszenyi összes zaklatottja adja vissza a Kossuth-díját” – a kisvárdai fesztivál válogatója Eszenyi zsűrizéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290620b0-ffe1-4b2c-8140-bbf018e859f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1984-ben már volt olyan kísérlet, amit ma online vásárlásnak hívnánk, tíz évvel később lehetett a neten rendelni ételt, de oda, hogy a kétfaktoros azonosítás is elterjedjen, csak az elmúlt pár évben jutottunk el. A technika már rég alkalmas arra, hogy bárki a neten fizethessen, a fő feladat arról meggyőzni az embereket, hogy ez igenis biztonságos. Főleg úgy, hogy a legnagyobb biztonsági rést maguk a felhasználók jelentik.","shortLead":"1984-ben már volt olyan kísérlet, amit ma online vásárlásnak hívnánk, tíz évvel később lehetett a neten rendelni ételt...","id":"20210702_online_fizetes_biztonsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=290620b0-ffe1-4b2c-8140-bbf018e859f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc66c27-9ffe-4f37-a111-9a1719baf060","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_online_fizetes_biztonsag","timestamp":"2021. július. 02. 11:13","title":"Egy brit nyugdíjastól a kétfaktoros azonosításig: ön meddig jutott az online fizetésben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]