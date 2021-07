Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d68f23f3-cac2-4ea5-b42c-239bd5184981","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"John Cleese-t is megnyerték a filmnek.","shortLead":"John Cleese-t is megnyerték a filmnek.","id":"20210702_Eloszereplos_film_jon_Cliffordrol_a_nagy_piros_kutyarol_es_pontosan_olyan_lesz_mint_ahogy_a_legrosszabb_remalmainkban_elkepzeltuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d68f23f3-cac2-4ea5-b42c-239bd5184981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f72464e6-b608-4b85-abda-151ee1cb1ae5","keywords":null,"link":"/kultura/20210702_Eloszereplos_film_jon_Cliffordrol_a_nagy_piros_kutyarol_es_pontosan_olyan_lesz_mint_ahogy_a_legrosszabb_remalmainkban_elkepzeltuk","timestamp":"2021. július. 02. 13:52","title":"A legrosszabb rémálmainkat idézi az élőszereplős film Cliffordról, a nagy piros kutyáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5061c1-ba17-4c12-80ea-f1646464d145","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egymilliótól akár egymilliárd forint összegig igényelhetőek az új hitelek. Van köztük, ami kifejezetten a vendéglátásnak szól, és olyan is, ami az agráriumot támogatná.","shortLead":"Egymilliótól akár egymilliárd forint összegig igényelhetőek az új hitelek. Van köztük, ami kifejezetten...","id":"20210702_szechenyi_hitelek_ujrainditas_kavosz_zrt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d5061c1-ba17-4c12-80ea-f1646464d145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7111ca-ec1c-4777-b104-62c47115146a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_szechenyi_hitelek_ujrainditas_kavosz_zrt","timestamp":"2021. július. 02. 18:15","title":"Ezzel az öt új Széchenyi-hitellel pörgetné fel a gazdaságot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9ee42f-40fa-48b4-ad1d-b7809c55d3a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szivárgó tenger alatti gázcső gyulladt ki a Mexikói-öbölben. A tűzről készült felvételek pokoli hangulatot árasztanak.","shortLead":"Szivárgó tenger alatti gázcső gyulladt ki a Mexikói-öbölben. A tűzről készült felvételek pokoli hangulatot árasztanak.","id":"20210703_gazrobbanas_szivargas_mexikoiobol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf9ee42f-40fa-48b4-ad1d-b7809c55d3a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dfb603c-2d7a-4884-a881-477e6bced559","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_gazrobbanas_szivargas_mexikoiobol","timestamp":"2021. július. 03. 11:35","title":"A pokol kapuja nyílt meg, vagy Godzilla ébredezik a Mexikói-öbölben? Ilyen egy víz alatti gázrobbanás videón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd5d7ef-770f-48ba-bcc0-fced7e314b7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A műanyaghulladékot egyelőre többnyire elégetik, és csak kisebb mértékben újrahasznosítják. Egy másik módszer a kémiai újrahasznosítás, de ez nem környezetbarát folyamat.","shortLead":"A műanyaghulladékot egyelőre többnyire elégetik, és csak kisebb mértékben újrahasznosítják. Egy másik módszer a kémiai...","id":"20210704_tehen_szarvasmarha_bakterium_muanyag_polieszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdd5d7ef-770f-48ba-bcc0-fced7e314b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1188d370-6e2f-4c6d-9e50-267af57e99a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_tehen_szarvasmarha_bakterium_muanyag_polieszter","timestamp":"2021. július. 04. 08:08","title":"A tehenek gyomrában élő baktériumok képesek lebontani a műanyagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fehérorosz diktátor azt állítja, hogy Ukrajnából nagy mennyiségű fegyvert akarnak az országba szállítani és olyan csoportosulásokat azonosítottak, amelyek puccsot akartak elkövetni.","shortLead":"A fehérorosz diktátor azt állítja, hogy Ukrajnából nagy mennyiségű fegyvert akarnak az országba szállítani és olyan...","id":"20210702_lukasenka_feherorosz_ukran_hatar_lezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe0efd2-a08c-4ef3-a888-74da57b4b756","keywords":null,"link":"/vilag/20210702_lukasenka_feherorosz_ukran_hatar_lezaras","timestamp":"2021. július. 02. 20:52","title":"Lukasenka elrendelte a fehérorosz-ukrán határ lezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6b45ed-76ae-4136-906a-c57beedb6b52","c_author":"Papp Petra Anna","category":"tudomany","description":"Nem a buta kuka ellen, sokkal inkább mellette fog jó szolgálatot tenni a kis szemetes, mely maga nyílik fel és csomagolja össze nekünk a zsákot. ","shortLead":"Nem a buta kuka ellen, sokkal inkább mellette fog jó szolgálatot tenni a kis szemetes, mely maga nyílik fel és...","id":"20210703_okoskuka_townew_t1_teszt_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c6b45ed-76ae-4136-906a-c57beedb6b52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04965698-38e2-4091-bf47-475e2f6b3b3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_okoskuka_townew_t1_teszt_velemeny","timestamp":"2021. július. 03. 09:00","title":"Szórjatok a köpcösnek – teszten az otthoni okoskuka, amelynek igenis lehet értelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19daf7c5-c613-4041-8d77-29c1f5b38e30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csupán egyszer lehet majd megtekinteni egy fotót vagy videót, ami utána azonnal eltűnik, ha élessé válik a WhatsApp újdonsága. Egyelőre az androidos bétatesztelők próbálgathatják az új funkciót.","shortLead":"Csupán egyszer lehet majd megtekinteni egy fotót vagy videót, ami utána azonnal eltűnik, ha élessé válik a WhatsApp...","id":"20210703_azonnal_eltuno_fotok_es_videok_androidos_whatsapp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19daf7c5-c613-4041-8d77-29c1f5b38e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a2ca84-786a-417b-82f3-2731cc5f9efd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_azonnal_eltuno_fotok_es_videok_androidos_whatsapp","timestamp":"2021. július. 03. 14:03","title":"Érkeznek a WhatsAppba az azonnal eltűnő fotók és videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c9f61c-ab24-4717-a19b-2c3553a651e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nem oltható ember problémája miatt fordult kérdéssel a kormányhoz a független képviselő. Arra jutott: Lenne itt jogalkotói feladat.","shortLead":"Egy nem oltható ember problémája miatt fordult kérdéssel a kormányhoz a független képviselő. Arra jutott: Lenne itt...","id":"20210702_nem_olthato_emberek_szel_bernadett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76c9f61c-ab24-4717-a19b-2c3553a651e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a11d949-c8e9-4f7e-806c-738f9df23d16","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_nem_olthato_emberek_szel_bernadett","timestamp":"2021. július. 02. 19:05","title":"Szél Bernadett: Elvágja a kormány azokat, akik egészségügyi okból nem kaphatnak védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]