[{"available":true,"c_guid":"b9f7bf42-5753-4cfe-9507-b55765b5d51c","c_author":"Vacuumlabs","category":"brandcontent","description":"A IT-szektor egyik leggyorsabban fejlődő területe a pénzügy, ahol egyre nagyobb szükség van a jó elemzőképességgel, analitikus szemlélettel rendelkező szakemberekre. A fintech területén való érvényesüléshez nem is kell feltétlenül az összes programozási nyelvet behatóan ismerni ahhoz, hogy egy sikeres cégnél helyezkedhessünk el, ahol még azt is támogatják, hogy szabadidőnkben saját projektjeinket vagy startupjainkat elindítsuk. Biás Csongorral, a Vacuumlabs tanácsadójával beszélgettünk.","shortLead":"A IT-szektor egyik leggyorsabban fejlődő területe a pénzügy, ahol egyre nagyobb szükség van a jó elemzőképességgel...","id":"20210705_Az_igazan_jo_fejlesztoket_tart_karokkal_varja_a_fintechvilag_Vacuumlabs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9f7bf42-5753-4cfe-9507-b55765b5d51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae22f1d5-7495-4c0e-a82f-2af2485d93f1","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210705_Az_igazan_jo_fejlesztoket_tart_karokkal_varja_a_fintechvilag_Vacuumlabs","timestamp":"2021. július. 06. 11:30","title":"Az igazán jó fejlesztőket tárt karokkal várja a fintech-világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"300b67d8-f883-4220-b589-b9be4554fb1f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha már az éttermeknek a bahreini kártyákat is el kell fogadniuk, a Duma Aktuál egy alternatív megoldást javasolt pincér-fronton. Kiderül az is, hogyan oldotta meg a nyelvi nehézségeket a tömegközlekedésen Hadházi László Izraelben és Kovács András Péter Egyiptomban. ","shortLead":"Ha már az éttermeknek a bahreini kártyákat is el kell fogadniuk, a Duma Aktuál egy alternatív megoldást javasolt...","id":"20210705_Duma_Aktual_Vedettsegi_igazolvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=300b67d8-f883-4220-b589-b9be4554fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7cd6c3-b0a7-4a18-86d8-07fa22651681","keywords":null,"link":"/360/20210705_Duma_Aktual_Vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. július. 05. 19:00","title":"Duma Aktuál: Terminátorok ellenőrzik majd a védettségi igazolvány QR-kódját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd52e418-7941-4c4a-9dd9-e2593943cd96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő állítólag hangot adott a visszavonulási szándékának.","shortLead":"Az énekesnő állítólag hangot adott a visszavonulási szándékának.","id":"20210706_britney_spears_visszavonulas_enekesno_menedzser","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd52e418-7941-4c4a-9dd9-e2593943cd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab64f441-42ab-40e8-96c1-9282192fb2de","keywords":null,"link":"/elet/20210706_britney_spears_visszavonulas_enekesno_menedzser","timestamp":"2021. július. 06. 08:56","title":"Britney Spears a visszavonulását tervezi, a menedzsere már le is mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420e43da-4307-4e2e-8340-be7c18977100","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Xavier Bettel tesztje a múlt héten lett pozitív. Egy oltást már kapott.\r

