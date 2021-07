Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d8ee3481-680d-493e-b12d-fb5683578b7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A halálozási szám változatlanul alacsony, már alig nő azoknak a száma, akik az első oltásukat kapják. Eközben a reggeli adatok alapján úgy tűnt, hogy több embert kezelnek kórházban, mint egy napja, de az operatív törzs jelezte, hogy téves adatszolgáltatás történt.","shortLead":"A halálozási szám változatlanul alacsony, már alig nő azoknak a száma, akik az első oltásukat kapják. Eközben...","id":"20210706_Koronavirus_covid_jarvany_szamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8ee3481-680d-493e-b12d-fb5683578b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a699de2b-fb15-4927-b825-5a62557ccf25","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_Koronavirus_covid_jarvany_szamok","timestamp":"2021. július. 06. 09:14","title":"Koronavírus: két újabb áldozat, váratlanul nőtt a kórházban ápoltak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f93eb5e-51ca-478e-8ac5-9d740d74a9c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 11 egyik fontos követelménye, hogy a gép, amin használják, rendelkezzen a TPM nevű biztonsági processzorral. A vásárlók megrohanták a webáruházakat.","shortLead":"A Windows 11 egyik fontos követelménye, hogy a gép, amin használják, rendelkezzen a TPM nevű biztonsági processzorral...","id":"20210705_tpm_biztonsagi_processzor_ara_windows_11_szamitastechnika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f93eb5e-51ca-478e-8ac5-9d740d74a9c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bff5be-3b1a-42fa-afae-040fca86758f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_tpm_biztonsagi_processzor_ara_windows_11_szamitastechnika","timestamp":"2021. július. 05. 12:03","title":"Három-négyszeresére drágult egy amúgy olcsó számítógépes alkatrész a Windows 11 miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29455559-ffb7-45cf-8b66-c57d4c55fc41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annak ellenére, hogy a Microsoft hardverigényes rendszernek állítja be a Windows 11-et, a szoftverrel még egy régi mobiltelefon is megbirkózik. Igaz, kissé döcögősen.","shortLead":"Annak ellenére, hogy a Microsoft hardverigényes rendszernek állítja be a Windows 11-et, a szoftverrel még egy régi...","id":"20210706_windows_11_mobiltelefon_lumia_950_xl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29455559-ffb7-45cf-8b66-c57d4c55fc41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb203291-10c7-4149-b66a-b87858e3221e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_windows_11_mobiltelefon_lumia_950_xl","timestamp":"2021. július. 06. 11:03","title":"Egy hatéves mobilon is eldöcög a Windows 11 – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db62f69-9e45-40ea-acb2-a4c996918142","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kapcsolatba került valakivel, akiről kiderült, hogy koronavírusos.","shortLead":"Kapcsolatba került valakivel, akiről kiderült, hogy koronavírusos.","id":"20210705_Karantenba_vonult_Katalin_hercegne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1db62f69-9e45-40ea-acb2-a4c996918142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b5c6f67-c1b6-4cae-a9e8-2cdf2c077a80","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Karantenba_vonult_Katalin_hercegne","timestamp":"2021. július. 05. 11:53","title":"Karanténba vonult Katalin hercegné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fafb9616-9a00-431b-9199-183702a5d88e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Amazonnak nem igazán jött be, amit most egy portugál startup is megpróbál: kiiktatni a fizetés aktusát és így a sorban állást is a vásárlási folyamatból.","shortLead":"Az Amazonnak nem igazán jött be, amit most egy portugál startup is megpróbál: kiiktatni a fizetés aktusát és...","id":"202126_akasszatol_valo_tavozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fafb9616-9a00-431b-9199-183702a5d88e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a95cb5-fc28-4f64-a3a9-676f03f981c0","keywords":null,"link":"/360/202126_akasszatol_valo_tavozas","timestamp":"2021. július. 06. 17:00","title":"A kasszától való távozás: újabb önműködő bolthálózat születik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f7b475-4b07-4cb3-9ce9-5bf474f80084","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kolosszális fordulatnak értékelte Olaf Scholz német pénzügyminiszter, hogy 130 állam elvben elfogadta a globális társasági minimum adó tervét. Ennek alapján a közszolgálati Deutsche Welle adó forradalomról ír, a brüsszeli Politico viszont rámutat arra, hogy vannak még problémák bőven az USA és az EU között.","shortLead":"Kolosszális fordulatnak értékelte Olaf Scholz német pénzügyminiszter, hogy 130 állam elvben elfogadta a globális...","id":"20210705_Latszolag_egyetertenek_a_nagyhatalmak_a_globalis_adoval_kapcsolatban_valojaban_sok_a_vita","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0f7b475-4b07-4cb3-9ce9-5bf474f80084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e9edaa-6580-45f4-b120-64f8859773c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_Latszolag_egyetertenek_a_nagyhatalmak_a_globalis_adoval_kapcsolatban_valojaban_sok_a_vita","timestamp":"2021. július. 05. 14:56","title":"Látszólag egyetértenek a nagyhatalmak a globális adóval kapcsolatban, valójában sok a vita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b2f55e-ae8d-43b0-b3e4-5d2a345b1814","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A listát egy exfocista vezeti, de a legjobban kereső újságíró is nagyjából 110 millió forintot keres éves szinten.","shortLead":"A listát egy exfocista vezeti, de a legjobban kereső újságíró is nagyjából 110 millió forintot keres éves szinten.","id":"20210706_BBC_fizetesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3b2f55e-ae8d-43b0-b3e4-5d2a345b1814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ad3804-0a96-4576-9aa3-5b12c0534e4b","keywords":null,"link":"/kkv/20210706_BBC_fizetesek","timestamp":"2021. július. 06. 16:29","title":"Hol van ehhez képest az MTVA? 600 milliót visz haza évente a BBC legjobban fizetett bemondója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3908248-4d9c-447d-b711-937d21166da8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő volt a Trónok harca Hodorjának is a magyar hangja. Számos szinkronszerepe volt, de mivel ebből nem élt meg, Norvégiában buszsofőrként is dolgozott.","shortLead":"Ő volt a Trónok harca Hodorjának is a magyar hangja. Számos szinkronszerepe volt, de mivel ebből nem élt meg...","id":"20210705_Meghalt_a_szinkronszineszbuszsofor_Garamszegi_Gabor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3908248-4d9c-447d-b711-937d21166da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0ac64a-09e1-4e5b-a6d7-27141c6afc2f","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Meghalt_a_szinkronszineszbuszsofor_Garamszegi_Gabor","timestamp":"2021. július. 05. 12:44","title":"Meghalt a szinkronszínész-buszsofőr, Garamszegi Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]