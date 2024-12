Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2308cfc4-02be-4da7-a2d6-744ebcf85512","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A dalletöltési listák első helyén áll a felvétel, amely a nyugdíjasok téli tüzelőtámogatásának megvonásáról szól.","shortLead":"A dalletöltési listák első helyén áll a felvétel, amely a nyugdíjasok téli tüzelőtámogatásának megvonásáról szól.","id":"20241220_bbc-keir-starmer-karacsonyi-dal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2308cfc4-02be-4da7-a2d6-744ebcf85512.jpg","index":0,"item":"9e9a6937-008b-46a7-a0ed-4e6c3788e3de","keywords":null,"link":"/elet/20241220_bbc-keir-starmer-karacsonyi-dal","timestamp":"2024. december. 20. 13:24","title":"Kritizálják a BBC-t, mert nem játssza a brit miniszterelnököt bíráló karácsonyi dalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbee618-5f3f-42f4-acb6-49ba9c1ec3f5","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Nem Cruise volt az egyetlen, akit az öntörvényű hollywoodi sztár visszautasított.","shortLead":"Nem Cruise volt az egyetlen, akit az öntörvényű hollywoodi sztár visszautasított.","id":"20241220_Billy-Bob-Thornton-Tom-Cruise-nek-is-nemet-mondott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdbee618-5f3f-42f4-acb6-49ba9c1ec3f5.jpg","index":0,"item":"f93fb630-5ff3-4a4c-9134-083d131de3a5","keywords":null,"link":"/kultura/20241220_Billy-Bob-Thornton-Tom-Cruise-nek-is-nemet-mondott","timestamp":"2024. december. 20. 09:16","title":"Billy Bob Thornton Tom Cruise-t is kikosarazta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25fc8c69-d89e-457f-ba65-7a01f6a1911e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És ha már ott volt, elő is adtak két Beatles-számot.","shortLead":"És ha már ott volt, elő is adtak két Beatles-számot.","id":"20241220_ringo-starr-paul-mccartney-koncert-ronnie-wood","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25fc8c69-d89e-457f-ba65-7a01f6a1911e.jpg","index":0,"item":"dda82f05-50eb-4ec6-abfa-f3517bef83f3","keywords":null,"link":"/kultura/20241220_ringo-starr-paul-mccartney-koncert-ronnie-wood","timestamp":"2024. december. 20. 13:30","title":"Ringo Starr beugrott Paul McCartney koncertjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Órákat segít megspórolni az Erste dolgozóinak a bank mesterséges intelligencián (MI) alapuló személyi asszisztense. Az új MI „kolléga” szöveget ír, adatokat elemez, segít felkészülni egy értekezletre, vagy kérésre összegzi egy megbeszélésen elhangzottakat. Az Ersténél az MI hamarosan további területen, az ügyfélkiszolgálásban is szerepet kap. A bank közölte: a közeljövőben már az ügyfelek is használhatnak a technológián alapuló megoldásokat.","shortLead":"Órákat segít megspórolni az Erste dolgozóinak a bank mesterséges intelligencián (MI) alapuló személyi asszisztense...","id":"20241221_erste-bank-mesterseges-intelligencia-openai-chatgpt-ugyfelkiszolgalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41.jpg","index":0,"item":"c407ecfa-2a4d-466f-b9a7-f47303cca539","keywords":null,"link":"/tudomany/20241221_erste-bank-mesterseges-intelligencia-openai-chatgpt-ugyfelkiszolgalas","timestamp":"2024. december. 21. 20:03","title":"Újdonságra készüljenek az Erste ügyfelei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773edea8-0ac9-4339-87ff-ce428900a9d7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ryan French napfizikus szerint ha a legutóbbi hatalmas napkitörés a Föld felé néző napfoltból indult volna ki, azt az áramhálózat is megérezte volna.","shortLead":"Ryan French napfizikus szerint ha a legutóbbi hatalmas napkitörés a Föld felé néző napfoltból indult volna ki, azt...","id":"20241220_napkitores-robbanas-napfolt-koronakidobodas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/773edea8-0ac9-4339-87ff-ce428900a9d7.jpg","index":0,"item":"777c4917-debb-40b7-9cc5-74453ec9b8a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20241220_napkitores-robbanas-napfolt-koronakidobodas-video","timestamp":"2024. december. 20. 17:03","title":"Extrém ritka robbanás volt a Napon, óriási erővel lökődtek ki a részecskék – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59298947-599f-4640-be78-3d78b7a7024d","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az F2 tavalyi második helyezettje, Isack Hadjar lesz Cunoda Juki csapattársa.","shortLead":"Az F2 tavalyi második helyezettje, Isack Hadjar lesz Cunoda Juki csapattársa.","id":"20241220_forma-1-rb-Isack-Hadjar-rb-juki-cunoda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59298947-599f-4640-be78-3d78b7a7024d.jpg","index":0,"item":"b4975f2b-7206-447b-b442-071292d47d4b","keywords":null,"link":"/sport/20241220_forma-1-rb-Isack-Hadjar-rb-juki-cunoda","timestamp":"2024. december. 20. 12:10","title":"Teljes az F1 jövő évi mezőnye, megvan Lawson utódja az RB-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc3c72a9-8058-4d82-a6ad-2ec68b312886","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vajon képes-e A galaxis őrzői rendezője jó útra terelni a Zack Snyder által taccsra tett szuperhőst?","shortLead":"Vajon képes-e A galaxis őrzői rendezője jó útra terelni a Zack Snyder által taccsra tett szuperhőst?","id":"20241220_Superman-uj-elozetes-James-Gunn-DC","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc3c72a9-8058-4d82-a6ad-2ec68b312886.jpg","index":0,"item":"5f350b8b-09ed-428d-b9d8-0951a90ce891","keywords":null,"link":"/kultura/20241220_Superman-uj-elozetes-James-Gunn-DC","timestamp":"2024. december. 20. 08:31","title":"Véres, kutyás, szerelmes - itt az új Superman-film előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Egyszemélyes gazdasági centrumot vezényel jövőre Nagy Márton, aki eddig többnyire Matolcsy György receptkönyvéből főzött, és ez Orbán Viktor ízlésének is tökéletesen megfelel.","shortLead":"Egyszemélyes gazdasági centrumot vezényel jövőre Nagy Márton, aki eddig többnyire Matolcsy György receptkönyvéből...","id":"20241220_hvg-matolcsy-gyorgy-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"2797932f-787d-4b95-91bf-9fd050d26b29","keywords":null,"link":"/360/20241220_hvg-matolcsy-gyorgy-nagy-marton","timestamp":"2024. december. 20. 06:30","title":"Gőgösségben, nagyotmondásban és az adóprés csavarásában Nagy Márton felveszi a versenyt egykori mesterével, Matolcsyval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]