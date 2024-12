Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"67ae9ef7-12c5-4c31-b9fb-7e5252a14984","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A nyugatról keletre tartó erős tranzitforgalom péntek délután óta fokozott terhelést ró az autópályára, de az M3-ason és M5-ösön is torlódás van. ","shortLead":"A nyugatról keletre tartó erős tranzitforgalom péntek délután óta fokozott terhelést ró az autópályára, de az M3-ason...","id":"20241221_Autopalya-torlodas-M1-M3-M5-forgalom-dugo-Hegyeshalom-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67ae9ef7-12c5-4c31-b9fb-7e5252a14984.jpg","index":0,"item":"1c53a81f-3d41-4410-873c-8ac0caafd2a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20241221_Autopalya-torlodas-M1-M3-M5-forgalom-dugo-Hegyeshalom-Budapest","timestamp":"2024. december. 21. 15:40","title":"Akkora a forgalom az M1-esen, hogy két órát is rászámolhat a menetidőre, aki arra jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94ee000a-86f6-43dc-8d44-e08d924ae9d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magdeburgi gázolás után megerősítette a TEK a magyar vásárok védelmét. Fotókon mutatjuk.","shortLead":"A magdeburgi gázolás után megerősítette a TEK a magyar vásárok védelmét. Fotókon mutatjuk.","id":"20241222_Karacsonyi-vasarok-a-pacelautok-arnyekaban-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94ee000a-86f6-43dc-8d44-e08d924ae9d0.jpg","index":0,"item":"8e53c00c-0685-4f99-8819-938d67e6973e","keywords":null,"link":"/itthon/20241222_Karacsonyi-vasarok-a-pacelautok-arnyekaban-fotok","timestamp":"2024. december. 22. 13:56","title":"Karácsonyi vásárok a páncélautók árnyékában - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6a53d5-986d-4981-b126-19a835dbb93b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 19 éves elkövető, aki egy hétéves gyereket megölt, három másikat és egy tanárt pedig megsebesített, pszichés problémákkal küzd.","shortLead":"A 19 éves elkövető, aki egy hétéves gyereket megölt, három másikat és egy tanárt pedig megsebesített, pszichés...","id":"20241221_zagrab-iskola-keses-tamadas-serultek-elkoveto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c6a53d5-986d-4981-b126-19a835dbb93b.jpg","index":0,"item":"699d7a27-2956-4c32-acb3-7b775a7abb46","keywords":null,"link":"/vilag/20241221_zagrab-iskola-keses-tamadas-serultek-elkoveto","timestamp":"2024. december. 21. 19:31","title":"Jobban vannak a zágrábi iskolai késelés sérültjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049e6095-d145-46a7-be00-006a911e9a8b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A köztársasági elnök legújabb videójából most már azt is tudjuk, hogy nagyon jól van, sőt, azt kívánja mindenkinek, hogy legalább olyan jól legyen, mint ő.","shortLead":"A köztársasági elnök legújabb videójából most már azt is tudjuk, hogy nagyon jól van, sőt, azt kívánja mindenkinek...","id":"20241221_Sulyok-Tamas-koztarsasagi-elnok-kerdezz-felelek-video-hogy-vagy-meditacio-beszelgetes-Novak-Katalin-olajfestmeny-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/049e6095-d145-46a7-be00-006a911e9a8b.jpg","index":0,"item":"de06c199-cc73-4f6c-91e5-92aa541a47ae","keywords":null,"link":"/elet/20241221_Sulyok-Tamas-koztarsasagi-elnok-kerdezz-felelek-video-hogy-vagy-meditacio-beszelgetes-Novak-Katalin-olajfestmeny-portre","timestamp":"2024. december. 21. 15:04","title":"Mit szeret csinálni Sulyok Tamás egy fárasztó nap után? Beszélgetni a feleségével és meditálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41210b4-b5a0-4749-84ff-6e324bff01a0","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Major Tamás halála után valóságos istenkísértésnek számított és számít ma is eljátszani a neki írt és róla is mintázott sikerdarab főszerepét.","shortLead":"Major Tamás halála után valóságos istenkísértésnek számított és számít ma is eljátszani a neki írt és róla is mintázott...","id":"20241221_hvg-os-imposztor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a41210b4-b5a0-4749-84ff-6e324bff01a0.jpg","index":0,"item":"50b7f896-226d-4657-8b2c-7f133a292dbe","keywords":null,"link":"/360/20241221_hvg-os-imposztor","timestamp":"2024. december. 21. 15:45","title":"Két évtizedig nem is próbálkoztak a színházak Az imposztorral a legendás 1983-as bemutató után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e59e92-fe84-4e1b-9a6b-7ef64baa93e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Terrorelhárítási Központ is figyeli és elemzi a kockázati tényezőket.","shortLead":"A Terrorelhárítási Központ is figyeli és elemzi a kockázati tényezőket.","id":"20241221_karacsonyo-vasarok-magyarorszag-budapest-fokozott-rendori-jelenlet-terrorelharitasi-kozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33e59e92-fe84-4e1b-9a6b-7ef64baa93e4.jpg","index":0,"item":"fbd9d085-3667-4da6-ae2c-e18f04620273","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_karacsonyo-vasarok-magyarorszag-budapest-fokozott-rendori-jelenlet-terrorelharitasi-kozpont","timestamp":"2024. december. 21. 18:32","title":"Fokozzák a rendőri jelenlétet az itthoni karácsonyi vásárokon a magdeburgi gázolás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72386c8a-cf51-48cc-a7c1-68fb54e90f50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Közgyűlés a napokban utasította el az új, gyűjtőpontos koncepciót. ","shortLead":"A Fővárosi Közgyűlés a napokban utasította el az új, gyűjtőpontos koncepciót. ","id":"20241221_lomtalanitas-mohu-energiaugyi-miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72386c8a-cf51-48cc-a7c1-68fb54e90f50.jpg","index":0,"item":"ac2ea0ef-abf9-434d-9bdf-278bf64f658c","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_lomtalanitas-mohu-energiaugyi-miniszterium","timestamp":"2024. december. 21. 20:11","title":"Január első felében dönt a MOHU és az Energiaügyi Minisztérium az új lomtalanítási rendszerről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72536df2-94a2-438f-ada2-e1e3726d783a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szoboszlai Dominik egy góllal és egy gólpasszal járult hozzá a Liverpool 6-3-as sikeréhez a Tottenham Hotspur vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 17. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.","shortLead":"Szoboszlai Dominik egy góllal és egy gólpasszal járult hozzá a Liverpool 6-3-as sikeréhez a Tottenham Hotspur...","id":"20241222_Szoboszlai-remekelt-a-Liverpool-legyozte-a-Tottenhamet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72536df2-94a2-438f-ada2-e1e3726d783a.jpg","index":0,"item":"c102682c-0929-4f10-8743-71b735c299b3","keywords":null,"link":"/sport/20241222_Szoboszlai-remekelt-a-Liverpool-legyozte-a-Tottenhamet","timestamp":"2024. december. 22. 19:45","title":"Szoboszlai remekelt, a Liverpool legyőzte a Tottenhamet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]