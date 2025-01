Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8096e313-837a-451b-882d-bb0a50ed802b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország dróntámadással indította az évet.","shortLead":"Oroszország dróntámadással indította az évet.","id":"20250101_Lelott-dron-roncsai-estek-egy-kijevi-lakohazra-tobben-meghaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8096e313-837a-451b-882d-bb0a50ed802b.jpg","index":0,"item":"27ce6fe1-c015-4ada-b350-a06b852ace30","keywords":null,"link":"/vilag/20250101_Lelott-dron-roncsai-estek-egy-kijevi-lakohazra-tobben-meghaltak","timestamp":"2025. január. 01. 18:17","title":"Lelőtt drón roncsai estek egy kijevi lakóházra, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2776cf9c-351f-43c9-8864-5362be23b28d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Több kamera is megörökítette a szilveszter éjjeli sarki fényt. ","shortLead":"Több kamera is megörökítette a szilveszter éjjeli sarki fényt. ","id":"20250101_sarki-feny-szilveszterkor-idokep-ujev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2776cf9c-351f-43c9-8864-5362be23b28d.jpg","index":0,"item":"15316656-30da-4aab-92c4-a0b096fd317c","keywords":null,"link":"/elet/20250101_sarki-feny-szilveszterkor-idokep-ujev","timestamp":"2025. január. 01. 09:20","title":"Sarki fény is búcsúztatta az óévet itthon, fotókon a jelenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf19c83-465a-43c4-9d13-3b8002c4ec72","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A németek nem örültek túlzottan a <strong>látottaknak</strong>. ","shortLead":"A németek nem örültek túlzottan a <strong>látottaknak</strong>. ","id":"20250102_herbert-diess-vw-kinai-auto-nio-et9","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cf19c83-465a-43c4-9d13-3b8002c4ec72.jpg","index":0,"item":"7a58afe6-6082-4ee8-a6ef-c05525fef832","keywords":null,"link":"/cegauto/20250102_herbert-diess-vw-kinai-auto-nio-et9","timestamp":"2025. január. 02. 10:49","title":"Kínai autóról áradozik a Volkswagen elbocsátott vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056a5183-9787-47b6-b63c-d0eae50ab355","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A koncessziós rendszer 2013-as bevezetése óta nem volt ilyen kevés dohánybolt, mint 2024-ben, a dohánybolt nélküli települések száma pedig megközelítette a 700-at.","shortLead":"A koncessziós rendszer 2013-as bevezetése óta nem volt ilyen kevés dohánybolt, mint 2024-ben, a dohánybolt nélküli...","id":"20250102_nemzeti-dohanyboltok-szama-csokken","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056a5183-9787-47b6-b63c-d0eae50ab355.jpg","index":0,"item":"f3775477-f1c6-4c51-be4d-469543a5639a","keywords":null,"link":"/kkv/20250102_nemzeti-dohanyboltok-szama-csokken","timestamp":"2025. január. 02. 07:26","title":"Egyre kevesebb a dohánybolt, több száz településen már nincs is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tudjuk, hogy hiányoznak az adóbevételek, ezeket újra kell teremtenünk – mondta a miniszter 14 év Fidesz-kormányzás után.","shortLead":"Tudjuk, hogy hiányoznak az adóbevételek, ezeket újra kell teremtenünk – mondta a miniszter 14 év Fidesz-kormányzás után.","id":"20241231_Nagy-Marton-financial-times-nyilatkozat-unios-forrasok-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"f5a41871-3d27-40c7-9b48-3384a7266465","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241231_Nagy-Marton-financial-times-nyilatkozat-unios-forrasok-gazdasag","timestamp":"2024. december. 31. 14:54","title":"Nagy Márton a Financial Timesnak: „Rendbe kell tennünk a gazdaságot”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6875e49-7da6-4a70-98a5-748932320759","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez a nemzetközi összefoglaló 4. része.","shortLead":"Sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez a nemzetközi összefoglaló 4. része.","id":"20241231_hvg-2024-kronikaja-vilag-4-resz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6875e49-7da6-4a70-98a5-748932320759.jpg","index":0,"item":"2f3031df-f7f5-4276-98c9-86a3adc9aced","keywords":null,"link":"/360/20241231_hvg-2024-kronikaja-vilag-4-resz","timestamp":"2024. december. 31. 12:15","title":"A grúz zűrzavartól az újvidéki katasztrófán és az amszterdami antiszemita támadásokon át Aszad bukásáig – 2024 krónikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyenként 10 fok fölött is alakulhat a hőmérséklet csütörtökön.","shortLead":"Helyenként 10 fok fölött is alakulhat a hőmérséklet csütörtökön.","id":"20250102_idojaras-elorejelzes-kod-szel-homerseklet-meteorologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56.jpg","index":0,"item":"80959ca9-7aa5-47d8-8198-034b4bbe1800","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_idojaras-elorejelzes-kod-szel-homerseklet-meteorologia","timestamp":"2025. január. 02. 05:58","title":"Lassan felszakad a köd, erős szelet kapunk helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b129d6c-d524-4e34-93d4-2ec0f03fc026","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A bankok többsége már január 1-jével kihirdette, milyen módon és feltételekkel lehet náluk munkáshitelt igényelni. A feltételek a jogszabályi kötöttségek miatt hasonlók, de az elvárások változók. Van bank, amely extra jóváírással, gyors ügyintézéssel csábítja az ügyfeleket, a havi törlesztő a teljes összeg esetén 35 ezer forint lehet.","shortLead":"A bankok többsége már január 1-jével kihirdette, milyen módon és feltételekkel lehet náluk munkáshitelt igényelni...","id":"20250102_munkashitel-bankok-ajanlatai-erste-cib-kh-otp-mbh-granit-hitelfelvetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b129d6c-d524-4e34-93d4-2ec0f03fc026.jpg","index":0,"item":"cdf3f278-a128-495f-bbe4-42c79f98cde5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250102_munkashitel-bankok-ajanlatai-erste-cib-kh-otp-mbh-granit-hitelfelvetel","timestamp":"2025. január. 02. 08:51","title":"Rárepültek a bankok a munkáshitelre, százezres jóváírással, 10 perces ügyintézéssel csábítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]