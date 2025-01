Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"be7e3fca-dfa7-442a-a2dd-bbd362ec9e62","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár házilag valaki már korábban elkészítette, idén hivatalos formában is megérkezik a Game Boy-konzol legós változata.","shortLead":"Bár házilag valaki már korábban elkészítette, idén hivatalos formában is megérkezik a Game Boy-konzol legós változata.","id":"20250110_nintendo-lego-game-boy-konzol-kockakbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be7e3fca-dfa7-442a-a2dd-bbd362ec9e62.jpg","index":0,"item":"58af69dc-a142-4afa-b861-d3ad1173e08d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250110_nintendo-lego-game-boy-konzol-kockakbol","timestamp":"2025. január. 10. 10:03","title":"Bejelentést tett a Nintendo: jön a Lego-kockákból épült Game Boy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b662baf4-eb41-4ca2-ab2a-aa6494a5fcf5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Noha 2019-ben végül nem vezették be az előkészített szankciókat, már Donald Trump első elnöki ciklusában is gondolkoztak az eszköz bevetésén. Bár a NER prominensei egyértelműen Trump mellett tették le a garast, a WSJ szerint több vitás pont volt a két ország közt, amelyek aligha oldódtak meg mára.","shortLead":"Noha 2019-ben végül nem vezették be az előkészített szankciókat, már Donald Trump első elnöki ciklusában is...","id":"20250108_elozo-Trump-adminisztracio-tervezett-szankciok-Rogan-ellen-Meszaros-Tiborcz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b662baf4-eb41-4ca2-ab2a-aa6494a5fcf5.jpg","index":0,"item":"5e1c8e95-077f-4421-850f-7bdceefeefb7","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_elozo-Trump-adminisztracio-tervezett-szankciok-Rogan-ellen-Meszaros-Tiborcz-ebx","timestamp":"2025. január. 08. 16:59","title":"Az előző Trump-adminisztráció idején is tervben voltak a Rogán elleni szankciók, sőt Mészáros és Tiborcz neve is felmerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4169176c-b580-4f11-b3f2-2d3be3bd3957","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az összehasonlításuk azért leginkább almát a körtével eset, de így is figyelemre méltó a szereplésük. ","shortLead":"Az összehasonlításuk azért leginkább almát a körtével eset, de így is figyelemre méltó a szereplésük. ","id":"20250109_Eloszor-adtak-el-tobb-villany-Mustangot-mint-benzines-Mustangot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4169176c-b580-4f11-b3f2-2d3be3bd3957.jpg","index":0,"item":"b5e766f9-c61e-4cff-8ba5-eacd52467271","keywords":null,"link":"/cegauto/20250109_Eloszor-adtak-el-tobb-villany-Mustangot-mint-benzines-Mustangot","timestamp":"2025. január. 09. 11:31","title":"Először adtak el több villany-Mustangot, mint benzines Mustangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4031dbc-f35d-4916-8d3d-c086c99642cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint a kormány „a semmit próbálja reformmá sminkelni”.","shortLead":"A politikus szerint a kormány „a semmit próbálja reformmá sminkelni”.","id":"20250109_Vitezy-David-reakcio-Lazar-Janos-vasutfejlesztes-MAV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4031dbc-f35d-4916-8d3d-c086c99642cc.jpg","index":0,"item":"0275417b-2c35-4777-93e1-d9e935e60e5c","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_Vitezy-David-reakcio-Lazar-Janos-vasutfejlesztes-MAV","timestamp":"2025. január. 09. 08:05","title":"„Naiv, kivitelezhetetlen vagy értelmetlen” – Vitézy Dávid reagált Lázár János vasútfejlesztési ötleteire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb059a86-752e-4a10-aada-b3f914ad4696","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hulladékgazdálkodásban kaphat szerepet Schatz Péter új cége.","shortLead":"Hulladékgazdálkodásban kaphat szerepet Schatz Péter új cége.","id":"20250109_Schatz-Peter-Habony-Arpad-New-Establish-Kft-Ripost-Media-Martonicz-Daniel-Paks-hulladekkezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb059a86-752e-4a10-aada-b3f914ad4696.jpg","index":0,"item":"d16df2b2-1c7b-4f5f-b1f6-7a6f2f6ae0a6","keywords":null,"link":"/360/20250109_Schatz-Peter-Habony-Arpad-New-Establish-Kft-Ripost-Media-Martonicz-Daniel-Paks-hulladekkezeles","timestamp":"2025. január. 09. 13:00","title":"A balkáni médianyomulás után Pakson kerül helyzetbe Habony embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"127566a8-610a-45cf-8bfd-aa05aa9a9d5d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Claudia Sheinbaum a Mexikói Amerika nevet javasolja.","shortLead":"Claudia Sheinbaum a Mexikói Amerika nevet javasolja.","id":"20250109_eszak-amerika-atnevezes-mexiko-usa-claudia-sheinbaum-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/127566a8-610a-45cf-8bfd-aa05aa9a9d5d.jpg","index":0,"item":"5345aeee-cf29-4f11-b98c-ac655207656a","keywords":null,"link":"/vilag/20250109_eszak-amerika-atnevezes-mexiko-usa-claudia-sheinbaum-donald-trump","timestamp":"2025. január. 09. 14:36","title":"Észak-Amerika átnevezésének ötletével vágott vissza Trumpnak a mexikói elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a01d422-8418-4f79-801f-19ee46e1fc20","c_author":"Tamás Ervin","category":"360","description":"A miniszterelnök nyilván nem véletlenül próbálta a népes indiai kiruccanást titokban tartani. Nem azért, mert ez magánügy, csak a kínos kérdéseknek akarta elejét venni. Vélemény.","shortLead":"A miniszterelnök nyilván nem véletlenül próbálta a népes indiai kiruccanást titokban tartani. Nem azért, mert...","id":"20250110_Tamas-Ervin-Orban-India-maganelet-politika-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a01d422-8418-4f79-801f-19ee46e1fc20.jpg","index":0,"item":"0db8f566-5490-42a6-bfda-1693cf85313d","keywords":null,"link":"/360/20250110_Tamas-Ervin-Orban-India-maganelet-politika-velemeny","timestamp":"2025. január. 10. 08:00","title":"Tamás Ervin: Orbán Indiában – nem csoda, ha az állampolgárból előbújik a kisördög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ac2d4e-b7ff-4721-a6cb-6a720d0551a5","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán stabil, Fico adott, Kickl közel került a hatalomhoz, Babis visszatérhet. A közép-európai szélsőjobb már arról tanácskozik, miként tudja maximálisan kihasználni befolyását.","shortLead":"Orbán stabil, Fico adott, Kickl közel került a hatalomhoz, Babis visszatérhet. A közép-európai szélsőjobb már arról...","id":"20250109_Economist-Kozep-Europa-putyinizalodik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08ac2d4e-b7ff-4721-a6cb-6a720d0551a5.jpg","index":0,"item":"04240e68-4d39-487b-928f-e1fdd7cfa7ef","keywords":null,"link":"/360/20250109_Economist-Kozep-Europa-putyinizalodik","timestamp":"2025. január. 09. 07:30","title":"Economist: Közép-Európa putyinizálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]