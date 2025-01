Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6362e41e-156c-402a-a9ba-1e16537d7127","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tovább pusztít a Los Angeles-i tűzvész. Tom Hanks és Ben Affleck szerencsés volt, Anthony Hopkins és Jeff Bridges nem.","shortLead":"Tovább pusztít a Los Angeles-i tűzvész. Tom Hanks és Ben Affleck szerencsés volt, Anthony Hopkins és Jeff Bridges nem.","id":"20250110_Tom-Hanks-haza-a-csodaval-hataros-modon-nem-egett-le---mas-sztarok-nem-voltak-ilyen-szerencsesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6362e41e-156c-402a-a9ba-1e16537d7127.jpg","index":0,"item":"87f02357-a235-44fa-8c91-687477572d1f","keywords":null,"link":"/elet/20250110_Tom-Hanks-haza-a-csodaval-hataros-modon-nem-egett-le---mas-sztarok-nem-voltak-ilyen-szerencsesek","timestamp":"2025. január. 10. 15:10","title":"Tom Hanks háza csodával határos módon nem égett le – más sztárok nem voltak ilyen szerencsések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9674b6b8-4e06-4937-b657-4bf2bd1dc1bc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az OpenAI o1 modelljének működésével kapcsolatban több aggály is felmerült már. Úgy tűnik, a célja elérése érdekében a csalástól sem riad vissza, holott erre semmilyen parancsot nem adtak neki a kutatók.","shortLead":"Az OpenAI o1 modelljének működésével kapcsolatban több aggály is felmerült már. Úgy tűnik, a célja elérése érdekében...","id":"20250110_openai-chatgpt-o1-nyelvi-modell-csalas-hazudozas-sakk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9674b6b8-4e06-4937-b657-4bf2bd1dc1bc.jpg","index":0,"item":"a8f57598-77e2-4d7a-b84e-df5c4d022ff8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250110_openai-chatgpt-o1-nyelvi-modell-csalas-hazudozas-sakk","timestamp":"2025. január. 10. 13:03","title":"Csalt az OpenAI mesterséges intelligenciája, hogy legyőzze erősebb ellenfelét a sakkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b7ea08-5e46-499e-af00-46fc23b9a4e8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Közel nyolc kilométeres szakasz a városon keresztül. ","shortLead":"Közel nyolc kilométeres szakasz a városon keresztül. ","id":"20250109_Budapest-egyik-legfontosabb-utvonalan-csokken-sebesseghatar-Budai-also-rakpart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6b7ea08-5e46-499e-af00-46fc23b9a4e8.jpg","index":0,"item":"4659eb16-d482-48ff-9667-97845b8abaa9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250109_Budapest-egyik-legfontosabb-utvonalan-csokken-sebesseghatar-Budai-also-rakpart","timestamp":"2025. január. 09. 16:10","title":"Csökkentik a megengedett sebességet a budapesti rakpartokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 31-es főút érintett szakaszát lezárták.","shortLead":"A 31-es főút érintett szakaszát lezárták.","id":"20250110_Frontalisan-utkozott-egy-kisteherauto-es-egy-kocsi-Jaszjakohalmanal-harman-meghaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9.jpg","index":0,"item":"9ae3c087-73bf-4b0c-bc8c-343d956b2f60","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_Frontalisan-utkozott-egy-kisteherauto-es-egy-kocsi-Jaszjakohalmanal-harman-meghaltak","timestamp":"2025. január. 10. 07:07","title":"Frontálisan ütközött egy kisteherautó és egy kocsi Jászjákóhalmánál, hárman meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"H. I. az ügy 24. rendű vádlottja.","shortLead":"H. I. az ügy 24. rendű vádlottja.","id":"20250110_penzbuntetes-bortonbuntetes-korrupcio-miniszteriumok-uzletember-delta-systems","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69.jpg","index":0,"item":"30b3117c-9ef8-4343-a0ba-0af82f54fee9","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_penzbuntetes-bortonbuntetes-korrupcio-miniszteriumok-uzletember-delta-systems","timestamp":"2025. január. 10. 18:44","title":"180 milliós pénzbüntetést és egy év börtönt kapott a több minisztériumot is érintő korrupciós ügyben egy üzletember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0506a7a-e67c-4a5a-8dd4-6aa62eb69226","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Mark Zuckerberg lépése, hogy megszünteti a tényellenőrzést az USA-ban, a hivatalba lépő elnök közösségi médiáról vallott nézeteit tükrözi, és óriási veszélyekkel jár – figyelmeztet Haugen.","shortLead":"Mark Zuckerberg lépése, hogy megszünteti a tényellenőrzést az USA-ban, a hivatalba lépő elnök közösségi médiáról...","id":"20250109_A-Meta-meghallotta-Trump-uzenetet-allitja-Frances-Haugen-Facebook-szivarogtato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0506a7a-e67c-4a5a-8dd4-6aa62eb69226.jpg","index":0,"item":"2ef43b93-d393-48f6-bee5-bdb71d921d37","keywords":null,"link":"/kkv/20250109_A-Meta-meghallotta-Trump-uzenetet-allitja-Frances-Haugen-Facebook-szivarogtato","timestamp":"2025. január. 09. 20:29","title":"A Meta „meghallotta Trump üzenetét”, állítja Frances Haugen Facebook-szivárogtató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204326d8-21f5-429c-b8e2-2dd5f00b5399","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Senyei György is csatlakozott azokhoz, akik élesen kritizálták a Kúria elnökének levelét. Ebben Varga Zs. az övétől eltérő álláspontot vallókkal szemben szankciót helyez kilátásba.","shortLead":"Senyei György is csatlakozott azokhoz, akik élesen kritizálták a Kúria elnökének levelét. Ebben Varga Zs. az övétől...","id":"20250110_Jogkorlatozast-emleget-es-eliteli-Varga-Zs-Andras-ujevi-koszontojet-az-OBH-elnoke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/204326d8-21f5-429c-b8e2-2dd5f00b5399.jpg","index":0,"item":"d4c553fc-6375-49ce-b5a3-da4ef52b6c5f","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_Jogkorlatozast-emleget-es-eliteli-Varga-Zs-Andras-ujevi-koszontojet-az-OBH-elnoke","timestamp":"2025. január. 10. 13:07","title":"Újabb feszültség a NER csúcsbírói között: jogkorlátozást emleget, és elítéli Varga Zs. András újévi köszöntőjét az OBH elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d804c03-ddca-497b-ab94-67df90201ad0","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A Rogán Antal elleni amerikai szankcióra nem reagált, de Indiából is kiállt Csád szuverenitása és biztonsága mellett Orbán Viktor. Az afrikai ország elnöke kirakatválasztásokkal legitimálná a hatalmát, és a távozásra felszólított francia katonák helyett magyarokat vár a stabilitás érdekében.","shortLead":"A Rogán Antal elleni amerikai szankcióra nem reagált, de Indiából is kiállt Csád szuverenitása és biztonsága mellett...","id":"20250110_mahamat-deby","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d804c03-ddca-497b-ab94-67df90201ad0.jpg","index":0,"item":"1be3d7ac-f629-41f8-b2ce-e1ed59ee0289","keywords":null,"link":"/360/20250110_mahamat-deby","timestamp":"2025. január. 10. 12:00","title":"Érte aggódott Orbán Viktor Indiából: Mahamat Déby csádi elnök, azaz Nagymama tábornok portréja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]