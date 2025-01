Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b60124dd-06c3-4d5a-9cac-5b36b17b8c53","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Jeju Air Boeingjén a fedélzeti adatrögzítő és a pilótafülke hangrögzítője is leállt, egyelőre a hatóságok sem értik, hogy miért.","shortLead":"A Jeju Air Boeingjén a fedélzeti adatrögzítő és a pilótafülke hangrögzítője is leállt, egyelőre a hatóságok sem értik...","id":"20250111_koreai-gep-legi-katasztrofa-adatrogzitok-lealltak-jeju-air","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b60124dd-06c3-4d5a-9cac-5b36b17b8c53.jpg","index":0,"item":"8255074d-8b65-409b-9c7d-59ef43c131c3","keywords":null,"link":"/vilag/20250111_koreai-gep-legi-katasztrofa-adatrogzitok-lealltak-jeju-air","timestamp":"2025. január. 11. 10:35","title":"Négy perccel a légi katasztrófa előtt leálltak a dél-koreai gép adatrögzítői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36447d11-34e3-4ae7-a599-4e2e24dfc520","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A készülő koalíció sorsa azon múlik, érzékelnek-e az osztrákok gyors gazdasági javulást, írja a lap szerzője.","shortLead":"A készülő koalíció sorsa azon múlik, érzékelnek-e az osztrákok gyors gazdasági javulást, írja a lap szerzője.","id":"20250110_die-welt-ausztria-kickl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36447d11-34e3-4ae7-a599-4e2e24dfc520.jpg","index":0,"item":"6297ebb9-8511-4d6d-b23e-1e9ba0d87759","keywords":null,"link":"/360/20250110_die-welt-ausztria-kickl","timestamp":"2025. január. 10. 15:30","title":"Die Welt: Ha Kickl nem tud csodát művelni, elveszti varázsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c04a2a4-7d8d-4002-8a0e-557a88362d4b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint elfogadták a BKK pályázatát, így megépíthetik a fizikailag is védett bicikliutakat a Nagykörút mindkét oldalán. A főpolgármester szerint elfogadták a BKK pályázatát, így megépíthetik a fizikailag is védett bicikliutakat a Nagykörút mindkét oldalán. További grandiózus fejlesztési tervekről is szót ejtett. A fővárosi Fidesz eközben a külkerületi budapestiek szószólója akar lenni. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: bemész a kisboltba, veszel egy Grönlandot. Ausztriában a hangulat: weimari. Nagyot néztek a diákok, amikor Ed Sheeran jelent meg egy suli színpadán Garázdaság és kábítószer birtoklásának vétsége gyanújával hallgatták ki a DK józsefvárosi elnökét, Abd El Rahim Alit, aki kedd hajnalban egy budapesti lakóházban randalírozott ittasan. Kovács András Pétert oly nagyon megihlette a történet, hogy egyenesen rímekbe szedte a megtévedt politikus mozgalmas és akciódús históriáját. 