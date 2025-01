Az iskolai munkavégzéstől és minden nyilvános papi tevékenységtől is eltiltották a fővárosi Számalk Szalézi Technikum és Szakgimnázium igazgatóhelyettesét – írtunk egy lapunkhoz eljutott, január 13-i keltezésű belső levél alapján a legújabb, egyházi vonatkozású gyermekbántalmazási ügyről. A felfüggesztés tényét az intézmény vezetője, Halász József megerősítette a HVG-nek, és kiderült, hogy a szalézi rendtartomány belső vizsgálatot is elrendelt. A levélben megjegyzik ugyanakkor, hogy az egyházjogi intézkedések célja nem a büntetés, hanem a kivizsgálás zavartalanságának biztosítása, hiszen az igazgatóhelyettest megilleti az ártatlanság vélelme. Úgy tudjuk, a felfüggesztés mára rutinná vált azokban az esetekben, amikor egyházi eljárást kezdeményeznek valakivel szemben.

A kegyelmi ügy tavaly februári kirobbanása óta a gyermekvédelmi ügyekben elkövetett visszaélések eltusolása védhetetlen, a közvélemény nem ismer kegyelmet, ennek nyomán és újabb és újabb egyházi botrány kelt felháborodást. Tavaly az adventi időszakban előbb a váci, majd a kaposvári püspök és a pannonhalmi főapát is bocsánatot kért az áldozatoktól és hozzátartozóktól. De hogy a bocsánatkérésen kívül még lenne mit tenni.

Megerősödnénk, ha bátrabban az áldozatok mellé állnánk” – mondta például Martos Levente Balázs esztergomi segédpüspök a több, egyházon belüli botrányt is leleplező Válasz Online-nak egy interjúban: Azt is elmondta: “Bármennyire is fájdalmas ezekkel a tényekkel szembesülni, az, amit most megélünk, mégiscsak egy közös útkeresés, nagyon világos alapelvek mentén és egy lépés abba az irányba, hogy az egyház felvállalja azt, hogy odaáll az emberi méltóság mellé.”

Két pap is fennakadt a jelzőrendszeren

A hazai politikai élet földindulásszerű változását is hozó tavaly februári kegyelembotrány – az ebbe belebukó Novák Katalinon és Varga Juditon kívül – még a világi K. Endréről szólt, azóta viszont egyre másra kerülnek elő az egyházakon belüli esetek. Később, szeptemberben – ezt a Pesti Srácok írta meg – például az, hogy két pedofil pap, R. Gábor és H. Róbert, fennakadt az egyházi jelzőrendszeren. A Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegye két papja keveredett gyanúba, H. Róbert ellen eljárás indult, R. Gábor ellen vádat emeltek.

R. Gábor kiskunfélegyházi plébános 2022 novemberében követhette el az abúzusokat, a jelzések beérkezése után az érsek azonnal felfüggesztette, és egyházi vizsgálatot indítottak. A 24.hu szerint ekkor még elismerte a bűncselekmények elkövetését, később, a bíróság előtt már tagadta, hogy négy kiskorúval, köztük két 14 év alattival végzett szexuális cselekményt.

Nem sokkal később, tavaly október végén ugyanennél az egyházmegyénél észlelték “büntetendő cselekmény gyanúját”. Egy helyi pap, H. Zs. a Telex szerint kiskorú sérelmére követhetett el bűncselekményt, a főegyházmegye irodavezetője is megerősítette, hogy ilyen jellegű, szóbeli bejelentés érkezett (az nem derült ki egyértelműen, hogy pedofil bűncselekményről van-e szó). Belső vizsgálatot indítottak.

Pajor atya megalázta és zaklatta a ministránsfiúkat

Még frissebb a zuglói, Kassai téri templom plébánosának, Pajor Andrásnak a botránya, aki az egyik áldozat szerint “irtózótt” a lányoktól, áldozatai kizárólag fiatal fiúk voltak. A Válasz Online írta meg az áldozatok beszámolói alapján, hogy a plébános a nyári táborokban kullancsvizsgálatot végzett a meztelen ministránsfiúkon. Előfordlt az is, hogy teljestest-masszázzsal “jutalmazta” a fiúkat, vagy a D-vitamin pótlásra “kvarclámpázós” alkalmakat hirdetett, és ezekhez is meztelenre kellett vetkőzni.

Sok év után derült fény a visszaélésekre, ugyanis az áldozatok eddig nem hitték, hogy egy bejelentésnek bármiféle következménye lenne, de most azt látták, elindult egy tisztulási folyamat, ezért azt remélték, komolyan veszik majd az állításaikat. Azt tapasztalták, hogy jelzésük után pár nappal már elindult az eljárás. Azóta Pajor Andrást korára és egészségi állapotára tekintettel felmentették egyházi beosztásai alól, és nyugállományba helyezték. A plébános a Facebookra posztolt az üggyel kapcsolatban, azt írta:

Súlyos lejáratókampány folyik ellenem. Nem magyarázkodom, mert nincs miért. Aki ismer, kérem, aszerint ítélje meg mindezt.”

Pajor András – immár leváltott – zuglói plébános Facebook / Pajor András atya

A politikus pap egyébként nyíltan igyekezett a Fidesz felé terelni a híveket, a Facebookon orosz propagandát is terjesztett, a “nyugati pedofiloknak szánt 35 ezer gyerekről írt”, máskor Ukrajna területén üzemeltetett amerikai biolaborokról elmélkedett. A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével is kitüntették 2023-ban, kifejezetten az ifjúságnevelésben vállalt komoly szerepéért. Az Ifjúsági erkölcstan című 60 oldalas kiadványában kiemelten foglalkozik a szexualitással is.

Vizsgálat indult egy bencés apáca ellen is

Szintén a Válasz Online írta meg még tavaly év végén, hogy vizsgálat indult egy apáca ellen is, aki a balatonfüredi bencés középiskola oktatója volt. Idén nyáron érkezett ellene bejelentés a pannonhalmi főapáthoz, a Nyolc Boldogság Közösség nemzetközi elöljárója egyházi vizsgálatot rendelt el az ügyben. A közösség megkereste a rendőrséget is, ekkor derült ki, hogy novemberben is érkezett egy névtelen feljelentés.

Az apáca részéről közvetlen szexuális bűncselekmény valószínűleg nem történt, de a beszámolók szerint a nővér kifejezetten sok időt töltött két kollégiumi szobában, akár a villanyoltás után is, a kiskorú tanulóknak cigarettát és alkoholt vásárolt. Az egyik fiúval közös tetoválást csináltatott, az udvaron simogatta és puszilgatta, és az ágyára is felfeküdt, hogy ott együtt olvassanak.

Az atya, aki ellen a McDonald’s indított vizsgálatot

Egy McDonald’s-ban dolgozó pap, akit mindenki csak “Atyának” becézett, hónapokig zaklatta kiskorú munkatársát – derült ki márciusban, miután a 444 feltárta az ügyet. A felszentelt pap még ismeretségük elején kölcsönkért a fiatal fiútól, hogy egyfajta függést alakítson ki. Később igyekezett a közelébe férkőzni, éjszaka hívogatta és kéretlen, szexuális tartalmú üzenetekkel bombázta, munkaidőben is szexuális jellegű megjegyzéseket tett.

A gyorsétterem belső vizsgálatot indított, a férfi munkaviszonya megszűnt, az nem derült ki, hogy magától ment el, vagy elbocsátották. A Kaposvári egyházmegye közölte, hogy a papot 2018-ban felfüggesztették, de a laicizálás nem történt meg, azaz nem zárták ki a papi rendből, és az egyházmegye nem tart vele semmiféle kapcsolatot, továbbá nem kap semmilyen egyházi juttatást.

Vádat emeltek Sz. atya ellen, aki öt kislányt zaklatott

Egy sokkal korábbi, még 2022-es ügy jutott el idén februárban, nem sokkal a kegyelmi botrány után odáig, hogy a Debreceni Járásbíróság vádat emelt egy görögkatolikus pap ellen, aki a gyanú szerint öt kiskorú lány ellen követett el szexuális erőszakot és kényszerítést. Ez is jól példázza, milyen lassan jut el egy-egy ilyen eset a hatóságokhoz, és milyen sok idő eltelik, mire az illető elkerül a gyerekek közeléből.

Sz. atya molesztálási ügyével korábban a 444 foglalkozott sokat, mint írták, a feljelentés idején a pap gyermekvédelmi intézményvezető volt. Az ügynek nem lett komoly következménye, Sz. atyát csupán áthelyezték a megye túlfelére, ahol továbbra is gyerekekkel foglalkozott egy oktatási intézményben, amíg egy 9 éves lány édesanyja fel nem jelentette. Ezután még

a feljelentő családot szólták meg az utcán, a kislányt trágár szavakkal illették, azt mondták, a pap ilyet biztos nem csinált.

Sz. atyát eleinte Kocsis Fülöp érsek védelmébe vette, azt, hogy két éven belül ez a második eset, izgalmas dolognak nevezte, a 444-nek adott interjújában azt is kijelentette, koholt vádról lehet szó. Később, ahogy az eljárás előrehaladt a főegyházmegye már együttérzéséről biztosította az áldozatokat és a hozzátartozókat, miközben hangoztatták: a gyermekekkel szemben elkövetett visszélés elfogadhatatlan.

AFP / Lilian Cazabet / Hans Lucas

Az Érseki Hivatal 2022 októberében értesült arról, hogy nyomozás indult Sz. atya ellen, kiskorúak ellen elkövetett szexuális bűncselekmények alapos gyanúja miatt. Négy hónappal később a Debreceni Törvényszék elrendelte Sz. atya bűnügyi felügyeletét. A nyomozás során öt áldozatnál igazolták a szexuális erőszakot, vagy szexuális kényszerítést.

A melegorgiákra járó NER-sztárpap is megbukott

A pedofilgyanús és gyerekbántalmazási esetekhez hasonló botrányt okozott és talán azoknál is nagyobb figyelmet kapott egy pap egészen más jellegű ügye. Bese Gergő dunavecsei plébános melegpartikon vett részt, és az ezt bizonyító fotók és videók a Válasz Online leleplező cikke szerint még a Karmelitát is megjárták – talán nem véletlenül, mivel Bese atya a NER sztárpapja volt, ő szentelte fel Orbán Viktor munkahelyét és a Megafon irodáját is.

Bese jó volt az egyházának mindaddig, amíg Orbánt fennhangon éltette, a magánéletét pedig titkolta. Karrierjét, népszerűségének növekedését a jobboldalon nagyban segítették nyílt politikai kiállásai, amivel számos ponton élesen szembe ment a papok politikai szerepvállalását tiltó vatikáni előírásokkal. Talán épp emiatt is érezte annyira védettnek magát Bese. A politikai védettségéből fakadó hamis biztonságérzet kényeztette el annyira, hogy szentül hitte, hihette, hogy annak sem lesz következménye, ha olyan erkölcsi szabályokat is áthág, amit nem csak egyháza, de választott pártja is követendőnek hirdet.

Gyerekbántalmazás miatt jelentették fel az iskolaigazgatót

A Magyar Narancs értesülései szerint egyébként éppen az említett Bese Gergő közbenjárására nyerte el újra a helyi katolikus egyházközösség világi elnöki pozícióját a gyermekbántalmazással vádolt L. M., a Duna Menti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium vezetője.

Az iskolaigazgató összetűzésbe keveredett a dunavecsei plébánossal, így vesztette el a pozíciót, amit később Bese segítségével visszanyert. L. M.-et a gyámhivatal jelentette fel 7-14 éves gyermekek bántalmazása miatt. Az igazgató nem csak a helyi közösség ügyeivel foglalkozik a katolikus egyházban viselt tisztsége révén, de a Nemzeti Pedagógus Kar egyik területi etikai bizottságának is tagja.

Hilarion metropolita is belebukott a botrányba

Szintén tavaly, a nyáron történt, hogy megjelent egy cikk a Novaja Gazeta független orosz lapban, amelyben korábbi személyi szolgálója, Georgij Szuzuki azzal vádolta meg Hilarion metropolitát, hogy szexuálisan zaklatta őt. Az ügy nagy felháborodást váltott ki az orosz ortodox egyházban, noha a magyarországi papság levélben állt ki megvádolt vezetőjük mellett.

A történet akár magánügy is maradhatott volna, mivel az áldozat épp felnőttkorba lépett, csakhogy Hilarion – akit a magyar kormány által az uniós szankciós listáról levetetett Kirill pátriárka potenciális utódaként tartottak számon – több annál, mint hogy a magyarországi orosz ortodox közösséget vezeti. Például Orbán Viktor „békemissziója” egyik fontos szereplőjének tartják. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes például rajta keresztül tárgyalt 11 ukrán hadifogoly tavaly júniusi Magyarországra szállításáról.

Végül Hilarioint felfüggesztette az ortodox egyház. Annak idején a HVG felkereste a vácdukai Latinovits-Bottlik-kúriát, amely Hilarion metropolitáé. A Budapesttől 40 perces autóútra lévő kúrián állítólag orosz oligarchák mellett magyar közéleti személyiségek is gyakran megfordultak:

