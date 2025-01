Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d06d1890-21f6-48bc-8e2b-8b98376a57ae","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A svédországi Forsmark atomerőmű közelében nyílhat meg a 2030-as években az a tároló, ahol a kiégett üzemanyag-rudakat tárolják majd. Egyre több ilyen létesítményre lesz szükség.","shortLead":"A svédországi Forsmark atomerőmű közelében nyílhat meg a 2030-as években az a tároló, ahol a kiégett üzemanyag-rudakat...","id":"20250117_svedorszag-radioaktiv-hulladek-tarolasa-atomtemeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d06d1890-21f6-48bc-8e2b-8b98376a57ae.jpg","index":0,"item":"f91daae4-4b84-4cb6-83b2-ca24e8fcef49","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_svedorszag-radioaktiv-hulladek-tarolasa-atomtemeto","timestamp":"2025. január. 17. 20:03","title":"Óriási atomtemetőt épít Svédország, 500 méter mélyre ásnak le hozzá, 100 000 éven át működhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a16ba950-bf65-43ea-91f9-7bfab89c3b50","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A Paris Saint-Germain mellett az Al-Hilal is szívesen látná az egyiptomi csatárt.","shortLead":"A Paris Saint-Germain mellett az Al-Hilal is szívesen látná az egyiptomi csatárt.","id":"20250116_labdarugas-mohamed-szalah-liverpool-al-hilal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a16ba950-bf65-43ea-91f9-7bfab89c3b50.jpg","index":0,"item":"2c36eaab-d3b3-4af7-b43f-e24c11e8b527","keywords":null,"link":"/sport/20250116_labdarugas-mohamed-szalah-liverpool-al-hilal","timestamp":"2025. január. 16. 17:02","title":"Neymar szaúdi csapata beszállt a Szalah leigazolásáért folyó versenyfutásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c5600b1-4811-47cc-9042-a2a2db247c7f","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A három veterán filmes feladata az lesz, hogy visszahozzák külföldről a filmbizniszt.","shortLead":"A három veterán filmes feladata az lesz, hogy visszahozzák külföldről a filmbizniszt.","id":"20250116_Trump-filmnagykovete-lesz-Stallone-Mel-Gibsont-es-Jon-Voight","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c5600b1-4811-47cc-9042-a2a2db247c7f.jpg","index":0,"item":"5fba2130-799f-400d-b4fa-91cfe40054ec","keywords":null,"link":"/kultura/20250116_Trump-filmnagykovete-lesz-Stallone-Mel-Gibsont-es-Jon-Voight","timestamp":"2025. január. 16. 21:00","title":"Trump filmnagykövete lesz Stallone, Mel Gibson és Jon Voight","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38737fb7-039b-454a-9366-f9e164622e30","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Világszerte tarolnak az újgenerációs vezetők, a technokraták, liberálisok visszaszorulnak. De mi lesz, ha az újak nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket? ","shortLead":"Világszerte tarolnak az újgenerációs vezetők, a technokraták, liberálisok visszaszorulnak. De mi lesz, ha az újak nem...","id":"20250118_bloomberg-szemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38737fb7-039b-454a-9366-f9e164622e30.jpg","index":0,"item":"13b2fdec-ecdd-47d6-ab26-e1cd389ddb21","keywords":null,"link":"/360/20250118_bloomberg-szemle","timestamp":"2025. január. 18. 09:00","title":"Bloomberg: Vajon mit tesznek a populistákkal az emberek, ha rájönnek, hogy egyszerű válaszaik nem működnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d77079a7-4fbb-4d03-a838-25483b64fadf","c_author":"Mátrai Anna","category":"elet","description":"Szombaton írják a magyar diákok a középiskolai felvételit, Japánban pedig ez az időszak azzal is együtt jár, hogy valósággal kilő az egyik csokoládémárka forgalma. A szigetország híres arról, hogy a Nyugatról érkező hatásokat úgy alakítja, hogy azokra később alig lehet ráismerni. Így tettek a Kit Kattel is, ami mára a diákoknak nem csupán egyszerű csokoládé, sokkal több annál.","shortLead":"Szombaton írják a magyar diákok a középiskolai felvételit, Japánban pedig ez az időszak azzal is együtt jár...","id":"20250117_kit-kat-japan-szerencsehozo-csokolade-vizsga-felveteli","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d77079a7-4fbb-4d03-a838-25483b64fadf.jpg","index":0,"item":"68dad74d-20c8-43a4-947e-2d0a918482b8","keywords":null,"link":"/elet/20250117_kit-kat-japan-szerencsehozo-csokolade-vizsga-felveteli","timestamp":"2025. január. 17. 15:35","title":"Miért őrülnek meg a japánok a Kit Katért iskolai vizsgák idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrséghez csütörtökön érkezett a bejelentés.","shortLead":"A rendőrséghez csütörtökön érkezett a bejelentés.","id":"20250116_Holtan-talaltak-egy-not-egy-patakban-Obudan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948.jpg","index":0,"item":"b2247ea6-6f03-4291-9446-1d1442d33e5e","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Holtan-talaltak-egy-not-egy-patakban-Obudan-ebx","timestamp":"2025. január. 16. 19:20","title":"Holtan találtak egy nőt egy patakban Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a96c31d-a212-4ed2-bea2-d7e520b374ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzzel magyar cégek kirgizisztáni piacra lépését tervezik támogatni.","shortLead":"A pénzzel magyar cégek kirgizisztáni piacra lépését tervezik támogatni.","id":"20250117_magyar-kirgiz-alap-34-millio-dollar-toke-szijjarto-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a96c31d-a212-4ed2-bea2-d7e520b374ac.jpg","index":0,"item":"03aca0bc-9c33-4f62-9694-559da75f3ad4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_magyar-kirgiz-alap-34-millio-dollar-toke-szijjarto-peter","timestamp":"2025. január. 17. 17:29","title":"34 millió dollárral tolja meg az állam a Magyar–Kirgiz Alapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3cf9a5-d176-4405-98e0-7e0fcb5b1300","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hófehér apróság egyszerre aranyos és halálos.","shortLead":"A hófehér apróság egyszerre aranyos és halálos.","id":"20250118_hermelin-menyet-cuki-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a3cf9a5-d176-4405-98e0-7e0fcb5b1300.jpg","index":0,"item":"19120ea0-7bab-4db4-91a2-410aa0ad8259","keywords":null,"link":"/elet/20250118_hermelin-menyet-cuki-video","timestamp":"2025. január. 18. 06:42","title":"Megszelídítette a cuki hermelint, ami hálából leölt neki egy nyulat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]