[{"available":true,"c_guid":"dd494c11-f563-4dcd-8640-ea2007cc1ed8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Technikailag képesek lehetnek az automaták kezelni a befőttes üvegeket, de ha úgy is döntenének, hogy ezeket is visszaválthatóvá teszik, még egy nagy vizsgálatot végig kellene csinálni.","shortLead":"Technikailag képesek lehetnek az automaták kezelni a befőttes üvegeket, de ha úgy is döntenének, hogy ezeket is...","id":"20250120_Mohu-befottesuveg-visszavaltos-uveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd494c11-f563-4dcd-8640-ea2007cc1ed8.jpg","index":0,"item":"ef89a298-e8cb-4fa8-938a-f2125b121d95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_Mohu-befottesuveg-visszavaltos-uveg","timestamp":"2025. január. 20. 09:55","title":"Vizsgálja a Mohu, hogy a befőttesüveg is visszaváltós legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c96033-c8ad-4144-b7c3-8b93acc59be9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalosan a soros magyar elnökség nemrég zárult hat hónapját értékeli Orbán Viktor, mégis inkább a jövőbe tekint a jelek szerint a miniszterelnök, akinek a Várban, a Lovardában tartott beszéde is arra utal, amit már sokszor mondott a Trump-éráról: “Új korszak kezdődik”. 