[{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: magyar Covid, lengyel fákjú. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250119_Elvitelre-102-nyunyoka-politikai-menekultek-Lengyelorszag-Covid-Magyarorszag-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"aece5884-d2c7-4eb0-867a-bf0b0062951b","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Elvitelre-102-nyunyoka-politikai-menekultek-Lengyelorszag-Covid-Magyarorszag-podcast","timestamp":"2025. január. 19. 06:00","title":"Elvitelre #102: Vasalt nyunyóka és a politikai menekültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09244a45-62fb-4199-b6c0-582b69047558","c_author":"Németh András","category":"360","description":"2009-ben, 37 évesen, egy moszkvai börtönben halt meg Szergej Magnyitszkij, miután rámutatott egy rendőrök által elkövetett, nagy összegű csalásra. Az ő nevét viseli az az amerikai törvény, amellyel Washington a korrupt vagy az emberi jogokat megsértő külföldi politikusokat, üzletembereket, például Rogán Antalt szankcionálja. Csakhogy maga Magnyitszkij és brit-amerikai védelmezője sem mindig járt egyenes úton.","shortLead":"2009-ben, 37 évesen, egy moszkvai börtönben halt meg Szergej Magnyitszkij, miután rámutatott egy rendőrök által...","id":"20250118_hvg-a-szurke-arnyalatai-magnyitszkij-sztori_aldozat_es_cinkos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09244a45-62fb-4199-b6c0-582b69047558.jpg","index":0,"item":"2c558dd7-6abe-44b2-821b-c864ca81fe01","keywords":null,"link":"/360/20250118_hvg-a-szurke-arnyalatai-magnyitszkij-sztori_aldozat_es_cinkos","timestamp":"2025. január. 18. 13:00","title":"Embertelen körülmények között halt meg a börtönben Magnyitszkij, akiről elnevezték a Rogánt is sújtó törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49e3eef-d29c-400c-b2bd-6155542ccb9c","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Rossz adatokat még rosszabbak követtek a magyar gazdaságban, a magyar kormány pedig úgy döntött, hogy most leírja azt, amit az EU diktál neki. Az autóipari beruházások továbbra sem állnak le, pedig egyre több jel mutat arra, hogy zsákutcába hajtottunk. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Rossz adatokat még rosszabbak követtek a magyar gazdaságban, a magyar kormány pedig úgy döntött, hogy most leírja azt...","id":"20250119_Es-akkor-gazdasag-osszefoglalo-eu-gdp-magyar-kopits-nagy-marton-hvg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e49e3eef-d29c-400c-b2bd-6155542ccb9c.jpg","index":0,"item":"d3349bce-fa95-4dd3-a821-e06d959f0e9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250119_Es-akkor-gazdasag-osszefoglalo-eu-gdp-magyar-kopits-nagy-marton-hvg-ebx","timestamp":"2025. január. 19. 07:00","title":"És akkor a magyar kormány leírta, amit Brüsszel diktált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6913a872-b703-44a4-9996-24fac103693c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Köztük az 1940-ben elhunyt polgárjogi vezetőnek, Marcus Garveynek.","shortLead":"Köztük az 1940-ben elhunyt polgárjogi vezetőnek, Marcus Garveynek.","id":"20250119_egyesult-allamok-joe-biden-elnoki-kegyelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6913a872-b703-44a4-9996-24fac103693c.jpg","index":0,"item":"801d2084-b30c-4927-8e34-392fa7acd8ad","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_egyesult-allamok-joe-biden-elnoki-kegyelem","timestamp":"2025. január. 19. 17:41","title":"Öt embernek adott kegyelmet a távozó Joe Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e926968a-0d3d-4c13-8f11-e25983f8c266","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A raj 6-7 hajóból áll majd, feladata, hogy ne fordulhasson elő olyasmi mint karácsonykor, amikor egy gyanús hátterű tanker feltehetően 100 kilométeren át vonszolta a horgonyát, míg elvágott egy fontos energiavezetéket.","shortLead":"A raj 6-7 hajóból áll majd, feladata, hogy ne fordulhasson elő olyasmi mint karácsonykor, amikor egy gyanús hátterű...","id":"20250119_Elkezdtek-osszerakni-a-NATO-flottat-ami-a-Balti-tengert-vedi-az-orosz-szabotazstol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e926968a-0d3d-4c13-8f11-e25983f8c266.jpg","index":0,"item":"eceb3f84-4381-4530-a089-40ce53926525","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_Elkezdtek-osszerakni-a-NATO-flottat-ami-a-Balti-tengert-vedi-az-orosz-szabotazstol","timestamp":"2025. január. 19. 15:33","title":"Elkezdték összerakni a NATO-flottát, ami a Balti-tengert védi az orosz szabotázstól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e2c1fa-f927-4057-bf72-fc44fc2d7ded","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Lackfi Jánosnak most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: fogolydilemma, gyanúper, kétfaktoros, lósuttogó, frakkfbia.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Lackfi...","id":"20250119_Sosan-inni-a-gyumolcsteat-Az-en-hetem-Lackfi-Janossal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17e2c1fa-f927-4057-bf72-fc44fc2d7ded.jpg","index":0,"item":"43629c8d-4030-468f-b14c-e0baae3d5e2d","keywords":null,"link":"/360/20250119_Sosan-inni-a-gyumolcsteat-Az-en-hetem-Lackfi-Janossal","timestamp":"2025. január. 19. 17:30","title":"Sósan inni a gyümölcsteát – Az én hetem Lackfi Jánossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e2fc7a6-0dc8-4520-91f9-0671847bb13f","c_author":"Szentirmai Áron","category":"360","description":"A 33 országban végzett kutatásban a megkérdezettek közel háromnegyede mondta, hogy a tavalyinál jobb évre számít 2025-ben. Ám a magyarok alig több mint fele tenne személyesen is azért, hogy ez így legyen.","shortLead":"A 33 országban végzett kutatásban a megkérdezettek közel háromnegyede mondta, hogy a tavalyinál jobb évre számít...","id":"20250118_hvg-tenytar-joslatok-2025-ipsos-kozvelemeny-kutatas-33-orszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e2fc7a6-0dc8-4520-91f9-0671847bb13f.jpg","index":0,"item":"b941470f-55a1-40fa-8f7e-e7cd8dfaff7c","keywords":null,"link":"/360/20250118_hvg-tenytar-joslatok-2025-ipsos-kozvelemeny-kutatas-33-orszag","timestamp":"2025. január. 18. 15:15","title":"Globális Ipsos-felmérés: több esélyt adunk a rákgyógyszer megtalálásának, mint az ukrajnai és a közel-keleti békének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ccd129e-a161-44f6-bea3-c216026d6acb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kupé 4 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, és a végsebessége eléri a 315 km/órát.","shortLead":"A kupé 4 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, és a végsebessége eléri a 315 km/órát.","id":"20250120_Jo-idozitessel-most-dobtak-piacra-Donald-Trump-egyik-Ferrarijat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ccd129e-a161-44f6-bea3-c216026d6acb.jpg","index":0,"item":"75a11f3d-b0f9-46f7-8393-242f6438b6ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20250120_Jo-idozitessel-most-dobtak-piacra-Donald-Trump-egyik-Ferrarijat","timestamp":"2025. január. 20. 07:55","title":"Jó időzítéssel, most dobták piacra Donald Trump egyik Ferrariját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]