[{"available":true,"c_guid":"ba0c2da5-bf40-47a8-a553-01b0a406f76c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az üzletember azt mondta, nem követett el bűncselekményt, és nem is tudja, hogy kerül a bíróság elé.","shortLead":"Az üzletember azt mondta, nem követett el bűncselekményt, és nem is tudja, hogy kerül a bíróság elé.","id":"20250117_nobilis-kristof-tagadja-bunosseget-agrarminiszterium-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba0c2da5-bf40-47a8-a553-01b0a406f76c.jpg","index":0,"item":"5c680646-49c8-4929-9936-fe66fc43224f","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_nobilis-kristof-tagadja-bunosseget-agrarminiszterium-birosag","timestamp":"2025. január. 17. 18:12","title":"Nobilis Kristóf tagadja bűnösségét az agrárminisztériumi visszaélés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Egyesült Államokban 170 millió felhasználója van a TikToknak.","shortLead":"Az Egyesült Államokban 170 millió felhasználója van a TikToknak.","id":"20250117_egyesult-allamok-donald-trump-tiktok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"0254bacc-a1dd-447e-9cf1-b8d888820e76","keywords":null,"link":"/kkv/20250117_egyesult-allamok-donald-trump-tiktok","timestamp":"2025. január. 17. 06:15","title":"A TikTok megmentése lehet Trump egyik első intézkedése elnökként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbfd22b-c09f-4a75-aa53-3d131c1a1241","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Olcsóbb, de szinte ugyanazt tudja a Flipper Zero otthon is megépíthető alternatívája.","shortLead":"Olcsóbb, de szinte ugyanazt tudja a Flipper Zero otthon is megépíthető alternatívája.","id":"20250116_capibara-zero-digitalis-svajci-bicska-hacker-eszkoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bbfd22b-c09f-4a75-aa53-3d131c1a1241.jpg","index":0,"item":"003df27f-cfc7-4457-81d8-8c5145d3c049","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_capibara-zero-digitalis-svajci-bicska-hacker-eszkoz","timestamp":"2025. január. 16. 20:03","title":"CapibaraZero: már bárki megépítheti magának a készüléket, amivel nyomasztóan egyszerű feltörni szinte bármit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0bebbd4-3ab1-4791-84d3-62b11e229ad7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Elég szigorú, különösen a nyolc évvel ezelőttihez képest. ","shortLead":"Elég szigorú, különösen a nyolc évvel ezelőttihez képest. ","id":"20250116_Elkeszult-Trump-hivatalos-elnoki-portrefotoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0bebbd4-3ab1-4791-84d3-62b11e229ad7.jpg","index":0,"item":"a4c0628e-f97c-40e1-b40e-60c1a86eba82","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_Elkeszult-Trump-hivatalos-elnoki-portrefotoja","timestamp":"2025. január. 16. 21:03","title":"Elkészült Trump hivatalos elnöki portréfotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f07937-afd5-40fa-afb6-4e42636537d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Azt a keretszerződést töltik ki, amelyiket a kazah elnök tavalyi budapesti látogatásakor kötöttek meg.","shortLead":"Azt a keretszerződést töltik ki, amelyiket a kazah elnök tavalyi budapesti látogatásakor kötöttek meg.","id":"20250117_hvg-Kazahsztan-UBM-Feed-Kazakhstan-Horvath-Peter-Kaszim-Zsomart-Tokajev-UBM-Holding-Nyrt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33f07937-afd5-40fa-afb6-4e42636537d8.jpg","index":0,"item":"a3530b3e-2ef2-42e7-be20-fb32c7dbb17a","keywords":null,"link":"/360/20250117_hvg-Kazahsztan-UBM-Feed-Kazakhstan-Horvath-Peter-Kaszim-Zsomart-Tokajev-UBM-Holding-Nyrt","timestamp":"2025. január. 17. 12:15","title":"Üzemek sorát hozza létre Kazahsztánban a piacvezető magyar takarmánygyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30491fc4-593e-4b7c-b242-801947bf936f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Utólag árulta el a színésznőnek az orvos, hogy „egy kicsit megfiatalította”, Brooke Shields viszont a legkevésbé sem érezte, hogy ezért hálásnak kellene lennie. ","shortLead":"Utólag árulta el a színésznőnek az orvos, hogy „egy kicsit megfiatalította”, Brooke Shields viszont a legkevésbé sem...","id":"20250116_Brooke-Shields-szemeremajak-mutet-beleegyezes-nelkul-vagina-nogyogyasz-memoar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30491fc4-593e-4b7c-b242-801947bf936f.jpg","index":0,"item":"df8f2a03-4b5e-492d-b53d-65793a9ed143","keywords":null,"link":"/elet/20250116_Brooke-Shields-szemeremajak-mutet-beleegyezes-nelkul-vagina-nogyogyasz-memoar","timestamp":"2025. január. 16. 14:26","title":"Brooke Shields szeméremajak-műtétre ment, de egy kéretlen beavatkozást is végrehajtottak rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b670998-bdee-4375-a1eb-3f5a3acf1a4f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Zsidó Kutya című darabot a budapesti születésű, 1991-ben Izraelbe áttelepült Adam Meir (Mérő Ádám) adja elő, aki húsz éve Kaliforniában él.","shortLead":"A Zsidó Kutya című darabot a budapesti születésű, 1991-ben Izraelbe áttelepült Adam Meir (Mérő Ádám) adja elő, aki húsz...","id":"20250117_hvg-A-Zsido-Kutya-Spinoza-Szinhaz-Asher-Kravitz-Yonatan-Esterkin-Adam-Meir-Mero-Adam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b670998-bdee-4375-a1eb-3f5a3acf1a4f.jpg","index":0,"item":"23c00a53-e770-4756-94e9-c48df12578a9","keywords":null,"link":"/360/20250117_hvg-A-Zsido-Kutya-Spinoza-Szinhaz-Asher-Kravitz-Yonatan-Esterkin-Adam-Meir-Mero-Adam","timestamp":"2025. január. 17. 18:30","title":"Hitler hatalomra jutásától Treblinkán át az ígéret földjéig – bravúrosan előadott monodráma egy kutya szemszögéből a Spinozában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96c1a04-b4d2-4bee-8045-ef23c1d2bb19","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Napokon belül megtörténik a hatalomváltás a Fehér Házban, és megkezdi munkáját a Trump-adminisztráció. Ennek kapcsán vádolja képmutatással több technológiai óriáscég vezetőjét is az Epic Games vezérigazgatója.","shortLead":"Napokon belül megtörténik a hatalomváltás a Fehér Házban, és megkezdi munkáját a Trump-adminisztráció. Ennek kapcsán...","id":"20250117_epic-games-tim-sweeney-techcegek-trump-adminisztracio-dorgolozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d96c1a04-b4d2-4bee-8045-ef23c1d2bb19.jpg","index":0,"item":"25be2816-a283-4960-995b-076a5ddea394","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_epic-games-tim-sweeney-techcegek-trump-adminisztracio-dorgolozes","timestamp":"2025. január. 17. 13:03","title":"Dörgölőznek Trumphoz – több techvezetőt is megvádolt az Epic Games vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]