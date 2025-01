Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4768b9da-3032-4c43-9287-c0419cfd3860","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"Tízlakásos luxustársasházat és mélygarázst építenek az V. kerületi Gerlóczy utca 3. szám alatti telken – értesült a HVG. A beruházás helyszínén lévő épület 92 százalékát korábban több részletben értékesítette az önkormányzat, az összbevétel pedig 55,6 millió forint volt. Azóta többször is gazdát cserélt az ingatlan, a mostani tulajdonosok pedig azt állítják, ők már a szabad piacról, közvetítőn keresztül jutottak hozzá. A területen 2,5 milliárd forintos fejlesztést terveznek. ","shortLead":"Tízlakásos luxustársasházat és mélygarázst építenek az V. kerületi Gerlóczy utca 3. szám alatti telken – értesült...","id":"20250122_gerloczy-utca-3-telek-55-millio-tarsashaz-melygarazs-v-kerulet-belvaros-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4768b9da-3032-4c43-9287-c0419cfd3860.jpg","index":0,"item":"d83d7ca6-7cad-4851-9311-85bc6ff71228","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_gerloczy-utca-3-telek-55-millio-tarsashaz-melygarazs-v-kerulet-belvaros-ebx","timestamp":"2025. január. 22. 05:58","title":"Társasház épül Budapest egyik legértékesebb ingatlanán, amit a korábbi tulajdonosok egy lakás áráért vásároltak meg az V. kerülettől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcea50b-269a-4ae7-8326-61c5d1095c0c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Mit adott a világnak a mesterséges intelligencia? A magyar mémeket angolul!","shortLead":"Mit adott a világnak a mesterséges intelligencia? A magyar mémeket angolul!","id":"20250122_magyar-memek-angolul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfcea50b-269a-4ae7-8326-61c5d1095c0c.jpg","index":0,"item":"ca60daea-e358-4435-90dc-c636d2fcac73","keywords":null,"link":"/elet/20250122_magyar-memek-angolul","timestamp":"2025. január. 22. 17:57","title":"Most már elindulhat világhódító útjára a Polgár Jenő hivatal és Gino majálisértelmezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6388898b-d855-4960-8c80-9e5b16197ee5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Martin Pollack 80 éves volt. Halott a bunkerben című könyvében nézett szembe gestapós apja szellemével. ","shortLead":"Martin Pollack 80 éves volt. Halott a bunkerben című könyvében nézett szembe gestapós apja szellemével. ","id":"20250122_Meghalt-az-osztrak-iro-aki-feltarta-apja-gestapos-multjat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6388898b-d855-4960-8c80-9e5b16197ee5.jpg","index":0,"item":"37dd2da5-b5a1-4abc-bad0-5942716a6380","keywords":null,"link":"/elet/20250122_Meghalt-az-osztrak-iro-aki-feltarta-apja-gestapos-multjat","timestamp":"2025. január. 22. 13:52","title":"Meghalt az osztrák író, aki részletesen feltárta apja gestapós múltját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886154f2-237a-420d-b91f-a4427a536843","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Canon új, full frame szenzora 24K-s felbontásban képes rögzíteni a tartalmakat, ami a 8K-nál 12-szer nagyobb felbontást jelent.","shortLead":"A Canon új, full frame szenzora 24K-s felbontásban képes rögzíteni a tartalmakat, ami a 8K-nál 12-szer nagyobb...","id":"20250123_canon-full-frame-szenzor-keperkezelo-410-megapixel-24k-felbontas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/886154f2-237a-420d-b91f-a4427a536843.jpg","index":0,"item":"62df0ec2-e00d-4622-9fa8-4fb35068fa72","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_canon-full-frame-szenzor-keperkezelo-410-megapixel-24k-felbontas","timestamp":"2025. január. 23. 09:03","title":"410 megapixeles képérzékelőt villantott a Canon, de nem használhatja akárki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdd09fd-fbba-4713-b570-c3ea095cc9dc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Túl nagy volt a tempó a havas útra. ","shortLead":"Túl nagy volt a tempó a havas útra. ","id":"20250122_csuszos-M5-os-szerencsesen-vegzodott-az-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbdd09fd-fbba-4713-b570-c3ea095cc9dc.jpg","index":0,"item":"7e9d480e-1a13-4294-abf5-c62a4bf20a69","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_csuszos-M5-os-szerencsesen-vegzodott-az-video","timestamp":"2025. január. 22. 11:41","title":"Megtréfálta a csúszós M5-ös az autóst, de most szerencsésen végződött a piruett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27464658-0bbe-4f1f-a200-7093a5bb010e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A toplista élén német modellek, ráadásul tisztán elektromos hajtású kocsik találhatók.","shortLead":"A toplista élén német modellek, ráadásul tisztán elektromos hajtású kocsik találhatók.","id":"20250122_toplista-ezek-most-a-legjobb-es-legrosszabb-uj-autok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27464658-0bbe-4f1f-a200-7093a5bb010e.jpg","index":0,"item":"a2d0b121-146c-434f-aca9-deab627061fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_toplista-ezek-most-a-legjobb-es-legrosszabb-uj-autok","timestamp":"2025. január. 22. 06:41","title":"Toplista: ezek most a legjobb és legrosszabb új autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab24ee7-4549-4153-97f5-4acdd6cd16ce","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Parlament nagy többsége által elfogadott állásfoglalásban a testület elutasítja, hogy Oroszország az Ukrajna történelmével kapcsolatos állításokat egy törvénytelen háború igazolására használja fel. A nagy többségbe beletartoztak a Tisza Párt képviselői, de a fideszesek nem: a kormánypártiak nem szavaztak ennél a témánál.","shortLead":"Az Európai Parlament nagy többsége által elfogadott állásfoglalásban a testület elutasítja, hogy Oroszország az Ukrajna...","id":"20250123_fidesz_europai_parlament_orosz_ukran_haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aab24ee7-4549-4153-97f5-4acdd6cd16ce.jpg","index":0,"item":"04a89d23-c0bd-4622-9743-74e3c20f2538","keywords":null,"link":"/eurologus/20250123_fidesz_europai_parlament_orosz_ukran_haboru","timestamp":"2025. január. 23. 16:15","title":"A Fidesz ismét nem merte bírálni az oroszokat az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs elég pénz az osztálytermek korszerűsítésére és a tanári többletmunka kifizetésére.","shortLead":"Nincs elég pénz az osztálytermek korszerűsítésére és a tanári többletmunka kifizetésére.","id":"20250122_A-szuloktol-ker-anyagi-segitseget-a-budapesti-Madach-Imre-Gimnazium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279.jpg","index":0,"item":"f02cd679-d497-4d2b-a900-9b3ec3c646bf","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_A-szuloktol-ker-anyagi-segitseget-a-budapesti-Madach-Imre-Gimnazium","timestamp":"2025. január. 22. 07:25","title":"A szülőktől kér anyagi segítséget a budapesti Madách Imre Gimnázium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]