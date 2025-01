Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"40561264-7380-49b0-b269-eb6e303ef82c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék szerint nincsenek meg a szabadlábra helyezés feltételei.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék szerint nincsenek meg a szabadlábra helyezés feltételei.","id":"20250124_battai-rem-borton-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40561264-7380-49b0-b269-eb6e303ef82c.jpg","index":0,"item":"4779adc3-69fb-47f8-83d2-1af78d3c485f","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_battai-rem-borton-birosag","timestamp":"2025. január. 24. 16:43","title":"Börtönben marad a battai rém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc66185d-d088-49d2-9bc6-44ffb675aea2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kicsiben mutat nagyot az MIT szakemberei által fejlesztett robotméh, mely bizonyos felhasználási területeken jöhet majd jól, és több figyelemre méltó képessége is van.","shortLead":"Kicsiben mutat nagyot az MIT szakemberei által fejlesztett robotméh, mely bizonyos felhasználási területeken jöhet majd...","id":"20250123_mit-robotmeh-fejlesztes-beporzas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc66185d-d088-49d2-9bc6-44ffb675aea2.jpg","index":0,"item":"ad910345-c44f-4e3c-8f89-7210181fb1c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_mit-robotmeh-fejlesztes-beporzas","timestamp":"2025. január. 23. 18:33","title":"Megcsinálták, működik: jöhetnek a robotméhek, melyek a beporzást is simán elvégzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"263b1461-d843-4b2a-853b-28e8af826fc7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már több mint 5000 hektár leégett, egyelőre nincs hír sérültekről.","shortLead":"Már több mint 5000 hektár leégett, egyelőre nincs hír sérültekről.","id":"20250122_Ujabb-tuz-Los-Angeles-eszaki-reszen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/263b1461-d843-4b2a-853b-28e8af826fc7.jpg","index":0,"item":"df273dbf-388f-4acb-968a-6c1764dc27cf","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_Ujabb-tuz-Los-Angeles-eszaki-reszen","timestamp":"2025. január. 22. 22:28","title":"Újabb tűz Los Angeles északi részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7120dd17-1ca5-4d27-8746-000c1153dae7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Építési és Közlekedési Minisztérium hét pontban fogalmazta meg, mire kötelezi rövid határidővel a vasúttársaságot.","shortLead":"A Építési és Közlekedési Minisztérium hét pontban fogalmazta meg, mire kötelezi rövid határidővel a vasúttársaságot.","id":"20250124_mav-vasut-lazar-janos-feladat-vonat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7120dd17-1ca5-4d27-8746-000c1153dae7.jpg","index":0,"item":"efd58ba2-e7e1-45e8-8c8a-39b4fbb013d0","keywords":null,"link":"/kkv/20250124_mav-vasut-lazar-janos-feladat-vonat","timestamp":"2025. január. 24. 10:38","title":"Lázárék vizsgálata szerint a MÁV jelenleg csak korlátozottan képes ellátni a feladatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce11d192-de4e-47da-ae7e-f6f8af17d759","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több középiskolában csütörtökön lett volna a felvételi teszt megtekintése, de a bombariadó miatt ez elmarad.","shortLead":"Több középiskolában csütörtökön lett volna a felvételi teszt megtekintése, de a bombariadó miatt ez elmarad.","id":"20250123_A-kozepiskolai-felveteli-eljarasba-is-bekavar-a-bombariado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce11d192-de4e-47da-ae7e-f6f8af17d759.jpg","index":0,"item":"219763f0-c6d3-4a13-90b6-705c7fd673ef","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_A-kozepiskolai-felveteli-eljarasba-is-bekavar-a-bombariado","timestamp":"2025. január. 23. 11:09","title":"A középiskolai felvételi eljárásba is bekavar a bombariadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7882e6ff-8701-4a7b-8b03-bc84dac802c3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az évtized végére lenne kész. ","shortLead":"Az évtized végére lenne kész. ","id":"20250124_Ketszaz-milliardbol-epul-uj-negysavos-ut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7882e6ff-8701-4a7b-8b03-bc84dac802c3.jpg","index":0,"item":"10d0620d-d8a4-414d-9e46-c72e866e1155","keywords":null,"link":"/cegauto/20250124_Ketszaz-milliardbol-epul-uj-negysavos-ut","timestamp":"2025. január. 24. 07:19","title":"Kétszázmilliárdból épülhet új négysávos út az ország nyugati részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee71ac5b-8330-4fef-ab23-245c49492ba5","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"A magyar nyelv nehéz, és csak a hiszékeny embereket könnyű átverni – erről, és még sok másról is beszélt az a csaló, aki a Facebook Marketplace felületén folytatja cseppet sem áldásos tevékenységét. Mutatjuk, mire figyeljen.","shortLead":"A magyar nyelv nehéz, és csak a hiszékeny embereket könnyű átverni – erről, és még sok másról is beszélt az a csaló...","id":"20250123_facebook-marketplace-csalas-atveres-banki-adatok-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee71ac5b-8330-4fef-ab23-245c49492ba5.jpg","index":0,"item":"ae433661-185d-4bac-8016-ca70515ce717","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_facebook-marketplace-csalas-atveres-banki-adatok-ellopasa","timestamp":"2025. január. 23. 08:03","title":"Sikerült tetten érni egy csalót, aki meglepő őszinteséggel beszélt arról, hogyan veri át az embereket a Facebook Marketplace-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A versenytársak mellett a ChatGPT fejlesztője is egy olyan ügynökön dolgozhat, ami a felhasználó helyett irányíthatja a számítógépet. Legalábbis a böngészőt.","shortLead":"A versenytársak mellett a ChatGPT fejlesztője is egy olyan ügynökön dolgozhat, ami a felhasználó helyett irányíthatja...","id":"20250123_openai-operator-mesterseges-intelligencia-bongeszo-iranyitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975.jpg","index":0,"item":"7107ca65-322a-4f87-9f1f-28506cc53948","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_openai-operator-mesterseges-intelligencia-bongeszo-iranyitasa","timestamp":"2025. január. 23. 13:03","title":"Átveheti az irányítást a böngészője felett az OpenAI újdonsága – és ez igazából jó dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]