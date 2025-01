Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"47e36aab-bc9e-4944-806d-39ba97bed894","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ne érezze egyedül magát, ha szinte már a falat kaparja attól, hogy valaki az ujját ropogtatja, vagy hangosan rág a vacsoraasztalnál, mert meglepően sok ember él át hasonlót a mindennapokban. ","shortLead":"Ne érezze egyedül magát, ha szinte már a falat kaparja attól, hogy valaki az ujját ropogtatja, vagy hangosan rág...","id":"20250124_zavaro-zajok-csamcsogas-dobolas-mizofonia-megoldas-tanacsok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47e36aab-bc9e-4944-806d-39ba97bed894.jpg","index":0,"item":"e88b01bf-b46e-41d9-b630-e8715c76398d","keywords":null,"link":"/elet/20250124_zavaro-zajok-csamcsogas-dobolas-mizofonia-megoldas-tanacsok","timestamp":"2025. január. 24. 09:52","title":"Őrületbe kergeti a hangos csámcsogás? Így tehet ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfa6554e-9fd1-49aa-8cc5-804651e33553","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Nem volt kaput eltaláló lövése a Fradinak és 2–0-s vereséget szenvedett.","shortLead":"Nem volt kaput eltaláló lövése a Fradinak és 2–0-s vereséget szenvedett.","id":"20250123_Fradi-Nemetorszag-Frankfurt-Ferencvaros-Europa-liga-meccs-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfa6554e-9fd1-49aa-8cc5-804651e33553.jpg","index":0,"item":"7c8f12cd-00d5-4c60-b489-13abb06ad8c7","keywords":null,"link":"/sport/20250123_Fradi-Nemetorszag-Frankfurt-Ferencvaros-Europa-liga-meccs-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","timestamp":"2025. január. 23. 20:53","title":"Továbbra is gólképtelen Robbie Keane csapata, simán kikapott a Ferencváros Frankfurtban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ccb4db-1753-425b-9be5-79076fbd83a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NNGYK szerint nem okoznak betegséget az állatok, amelyek már a monorierdei vízrendszerben is feltűntek. ","shortLead":"Az NNGYK szerint nem okoznak betegséget az állatok, amelyek már a monorierdei vízrendszerben is feltűntek. ","id":"20250124_Pilis-ivoviz-fergek-Monorierdo-vizsgalat-telepulesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20ccb4db-1753-425b-9be5-79076fbd83a5.jpg","index":0,"item":"fa8c1464-74d4-4b2c-bb85-1b9a5badac96","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_Pilis-ivoviz-fergek-Monorierdo-vizsgalat-telepulesek","timestamp":"2025. január. 24. 17:12","title":"Újabb településen jelentek meg férgek az ivóvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A halál oka egyelőre ismeretlen. ","shortLead":"A halál oka egyelőre ismeretlen. ","id":"20250123_Holttest-Brusszel-Europai-Bizottsag-bomlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"c7b28d77-de91-4d78-b97b-062e9e1fd1e9","keywords":null,"link":"/vilag/20250123_Holttest-Brusszel-Europai-Bizottsag-bomlas","timestamp":"2025. január. 23. 18:17","title":"Bomlásnak indult holttestet találtak egy brüsszeli hotelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c5e1554-42c6-4c9f-9ecf-72942a82003c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Sokszor tesztvezetés után elfelejtették visszavinni a kocsit. ","shortLead":"Sokszor tesztvezetés után elfelejtették visszavinni a kocsit. ","id":"20250124_Eliteltek-negy-amerikait-akik-45-milliard-forint-ertekben-loptak-luxusautokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c5e1554-42c6-4c9f-9ecf-72942a82003c.jpg","index":0,"item":"288ba744-47a4-4819-8c38-dd51029e65a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250124_Eliteltek-negy-amerikait-akik-45-milliard-forint-ertekben-loptak-luxusautokat","timestamp":"2025. január. 24. 20:20","title":"Elítéltek négy amerikait, akik 4,5 milliárd forint értékben loptak luxusautókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe817004-f49d-4292-a086-23f471cc7fe5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hazájában minden lehetőséget kiaknázott már, ezért az európai bírósághoz kellett fordulnia. ","shortLead":"Hazájában minden lehetőséget kiaknázott már, ezért az európai bírósághoz kellett fordulnia. ","id":"20250123_Franciaorszag-valas-szex-Europai-Birosag-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe817004-f49d-4292-a086-23f471cc7fe5.jpg","index":0,"item":"10e98353-67ed-4c9b-984d-000e288654ce","keywords":null,"link":"/vilag/20250123_Franciaorszag-valas-szex-Europai-Birosag-itelet","timestamp":"2025. január. 23. 20:23","title":"Azért hibáztattak egy nőt a francia bíróságok, mert nem feküdt le a férjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928e21f1-f9bd-49b4-a84c-60990581aa43","c_author":"Korányi Eszter","category":"360","description":"Nem kétséges, hogy a szabadulók között lesznek olyanok, akik ugyanott folytatják az erőszakot, ahol abbahagyták, vagy még erőszakosabbá válnak. De olyanok is vannak, akiknek teljesen megváltozik a viszonyuk az izraeliekhez és Izraelhez is. Sokszor egyetlen gesztus is elég a változáshoz. Van olyan palesztin kollégám, aki a börtönben megnézte a Schindler listáját – ez indította el a békeaktivistává válás útján, aki képes és akar az izraeliekkel együtt dolgozni a mindenki számára jobb jövőért. Vélemény.","shortLead":"Nem kétséges, hogy a szabadulók között lesznek olyanok, akik ugyanott folytatják az erőszakot, ahol abbahagyták, vagy...","id":"20250124_Koranyi-Eszter-izraeli-bekeaktivista-zsidok-palesztinok-Remenysugar-a-remenytelensegben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/928e21f1-f9bd-49b4-a84c-60990581aa43.jpg","index":0,"item":"b77263e7-d4c7-4926-ac70-25da16d3f524","keywords":null,"link":"/360/20250124_Koranyi-Eszter-izraeli-bekeaktivista-zsidok-palesztinok-Remenysugar-a-remenytelensegben","timestamp":"2025. január. 24. 08:00","title":"„Tudom, mit érez az anyjuk, én is így temettem el az öcsédet” – Korányi Eszter izraeli békeaktivista az izraeli–palesztin túszcseréről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0ef01c-75fc-4333-b00e-7c1def870f32","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Továbbra is közepes, 3-as szintű a terrorfenyegetettség Magyarországon, egyelőre ugyanis az iskolákat ért tömeges bombafenyegetés hatására sem emeltek rajta. Azért sem, mert hiába a nagy ijedtség, ez nem terrorcselekmény. Még két magasabb terrorfokozat van, és a törvény elég szabad kezet ad a belügyminiszternek az emelésre, de több, a fényre csak ritkán lépő szakmai és politikai szervnek is van beleszólása.","shortLead":"Továbbra is közepes, 3-as szintű a terrorfenyegetettség Magyarországon, egyelőre ugyanis az iskolákat ért tömeges...","id":"20250123_iskolai-bombariado-terrorfenyegetes-keszultsegi-szint-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b0ef01c-75fc-4333-b00e-7c1def870f32.jpg","index":0,"item":"195fa2cc-4e55-4fae-8e17-e35cd0667226","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_iskolai-bombariado-terrorfenyegetes-keszultsegi-szint-ebx","timestamp":"2025. január. 23. 19:38","title":"Miért nem elég ahhoz 287 iskolai bombariadó, hogy Pintér Sándor emeljen a terrorkészültség szintjén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]