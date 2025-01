A koronavírus-járvány öt évvel ezelőtti kitörésére emlékeztek a megszólalók az M1 pandémiáról szóló szombati műsorában, az elhangzottakat az MTI foglalta össze.

Szlávik János, Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa elmondta: korábban már volt járvány Ázsiában, ezért a koronavírusról is azt gondolták, hogy lokális lesz, de a vírus felbukkanásának idejére annyira átalakult a világ, hogy a fertőzés megállíthatatlannak bizonyult.

A koronavírus sok áldozatot követelt, de Szlávik szerint megmutatta azt is, hogy az emberek képesek összefogni; például a lezárások idején az is világossá vált, hogy le tudnak mondani az egyéni érdekeikről. Közölte azt is, hogy Magyarország azon államok között volt, ahol először és nagy számban alkalmazták az oltást a fertőzés ellen, és ez a gyorsaság, valamint a lélegeztetőgépek, a maszk, továbbá a fertőtlenítőszerek alkalmazása segítettek megfékezni a járványt.

A világviszonylatban is kimagasló magyarországi halálozási arány, a lenullázott szűrővizsgálatok következtében elhunytak vagy a sosem használt lélegeztetőgépekre elherdált milliárdok nem képezték a beszélgetés tárgyát.

Szlávik János ugyanakkor a természet csodájának nevezte, hogy a covid „megszelídült”; jelenleg nincs arra utaló jel, hogy a vírus mutációi veszélyesek lennének.

A műsorban Madurka Ildikó, az Országos Onkológiai Intézet osztályvezetője arról beszélt, hogy először 2019 novemberében hallott a fertőzésekről, amiről a 2009-es H1N1-járvány jutott az eszébe. Hozzátette, hogy az első európai fertőzötteknél még nem tudták megállapítani, mi okozza a megbetegedést, mert még nem álltak rendelkezésre ehhez a megfelelő eszközök. Azt mondta, az onkológiai intézetben volt egy külföldi állampolgár, akinek nagyon súlyos tüdőgyulladása volt, de nem tudtak kimutatni semmilyen kórokozót nála. Utólag azt gondolják, ő lehetett az első covidos beteg Magyarországon, mivel novemberben kínaiakkal találkozott Brüsszelben.

Emlékeztetett, amikor már tombolt a járvány, óriási terhelés volt a kórházakon, nagyon sok beteget kellett ellátni. Kitért arra is, 2020 decemberében látta a Szputnyik-vakcinák készítését Oroszországban, és azt tapasztalta, ott más az élet, nincs lezárás és mindenki azt mondta, nem félnek, mert van oltás. A főorvos szólt arról is, a járvány lecsengésével még mindig velünk van az úgynevezett hosszú covid-szindróma, amely az egykori fertőzöttek mintegy tíz százalékát érinti. Ez fáradékonyságot, légszomjat, köhögést, feszülő mellkast, szívproblémákat, bőrtüneteket, hajhullást és immunológiai problémákat is okozhat.