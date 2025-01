Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"12be79f5-a4b9-4070-82dc-b45a275de915","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magyarországi McDonald’s-üzletek száma ezzel már a 120-at közelíti.","shortLead":"A magyarországi McDonald’s-üzletek száma ezzel már a 120-at közelíti.","id":"20250125_hvg-McDonalds-Gyor-Progress-Etteremhalozat-Scheer-Sandor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12be79f5-a4b9-4070-82dc-b45a275de915.jpg","index":0,"item":"b1c48812-0fff-4f05-b20c-25eae34dee45","keywords":null,"link":"/360/20250125_hvg-McDonalds-Gyor-Progress-Etteremhalozat-Scheer-Sandor","timestamp":"2025. január. 25. 08:30","title":"Turbófokozatban terjeszkedik a magyar McDonald's: tavaly öt éttermet nyitott, most Győrben jön egy újabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fb2af5a-88f9-4642-93e4-8f1f220986e3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az óriási tálon kacsa, csirke, disznó és marhahús is volt, de most segítsége is akadt.","shortLead":"Az óriási tálon kacsa, csirke, disznó és marhahús is volt, de most segítsége is akadt.","id":"20250126_sir-lancelot-hustal-korai-influenszer-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2fb2af5a-88f9-4642-93e4-8f1f220986e3.jpg","index":0,"item":"18ccc35d-bedc-4e7b-b072-ba6d504ec384","keywords":null,"link":"/elet/20250126_sir-lancelot-hustal-korai-influenszer-budapest","timestamp":"2025. január. 26. 15:46","title":"Egyméteres hústálat rendelt magának a nagy zabáló korai influenszer egy budapesti étteremben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db28c7b6-761b-4b84-90dd-9d49b54ae281","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Hatra nőtt a gyanúsítottak száma a bűnügyben, amelyben a gyanú szerint kriptovaluta-befektetésnek álcázott piramisjátékkal károsították meg a befektetőket, akik hittek az évi ezerszeres hozam ígéretének. “Bízza ránk kriptóját! – Velünk csak jól járhat” – szólt a már felszámolás alatt álló cégcsoport szlogenje, de a többség csak rosszul járt. ","shortLead":"Hatra nőtt a gyanúsítottak száma a bűnügyben, amelyben a gyanú szerint kriptovaluta-befektetésnek álcázott...","id":"20250125_Mar-hat-gyanusitottja-van-az-evtized-magyar-kriptocsalasanak-kozuluk-harman-nyomkovetot-viselnek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db28c7b6-761b-4b84-90dd-9d49b54ae281.jpg","index":0,"item":"6f4d2f57-2c14-440b-8bf5-5a9b1288c57b","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Mar-hat-gyanusitottja-van-az-evtized-magyar-kriptocsalasanak-kozuluk-harman-nyomkovetot-viselnek-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 07:20","title":"Már hat gyanúsítottja van az évtized magyar kriptocsalásának, közülük hárman nyomkövetőt viselnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b115f70c-179e-40e2-be0d-ae38793529a5","c_author":" Varga Katalin","category":"360","description":"Nem kizárólag hátrányai vannak a napelemekkel termelt áram bruttó elszámolásának, mellette is szólnak érvek. A külföldi példák alapján – komplex ösztönzőrendszerrel – így is vonzó befektetés maradhat a nap erejének munkába fogása.","shortLead":"Nem kizárólag hátrányai vannak a napelemekkel termelt áram bruttó elszámolásának, mellette is szólnak érvek. A külföldi...","id":"20250125_lakossagi-napelemes-elszamolas-hvg-fenntarthato-fejlodes-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b115f70c-179e-40e2-be0d-ae38793529a5.jpg","index":0,"item":"7e56913e-8d47-411d-ba06-5c0248fa7352","keywords":null,"link":"/360/20250125_lakossagi-napelemes-elszamolas-hvg-fenntarthato-fejlodes-2025","timestamp":"2025. január. 25. 14:30","title":"Haragszik, hogy napelemeinél bevezették a bruttó elszámolást? Pedig lehetne ez jó is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f597ce98-4359-4f0a-97b7-e8708046f162","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MÁV-ot használó denevérek öröme sem lehet teljes. ","shortLead":"A MÁV-ot használó denevérek öröme sem lehet teljes. ","id":"20250125_VEKE-denevereknek-terveztek-a-MAV-jaratain-az-informacios-kijelzoket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f597ce98-4359-4f0a-97b7-e8708046f162.jpg","index":0,"item":"793c4b3e-ce0a-46be-a9b1-103b87ee834b","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_VEKE-denevereknek-terveztek-a-MAV-jaratain-az-informacios-kijelzoket","timestamp":"2025. január. 25. 16:34","title":"VEKE: Alighanem denevéreknek tervezték a MÁV járatain a kijelzőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40947062-1c65-4643-9fdc-804a64e097cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter pártjának fővárosi képviselője elfogadhatatlannak tartja, hogy a helyiek beleszólása nélkül döntött a kormány a Mini-Dubaj-projektről.","shortLead":"Magyar Péter pártjának fővárosi képviselője elfogadhatatlannak tartja, hogy a helyiek beleszólása nélkül döntött...","id":"20250124_A-Tisza-Part-szerint-is-esszerutlen-eladni-Rakosrendezot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40947062-1c65-4643-9fdc-804a64e097cb.jpg","index":0,"item":"01370e98-2df1-429f-a8b9-4bee08137204","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_A-Tisza-Part-szerint-is-esszerutlen-eladni-Rakosrendezot","timestamp":"2025. január. 24. 19:01","title":"A Tisza Párt szerint is észszerűtlen eladni Rákosrendezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8834f8-fa78-49f5-942a-a35a67b12505","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A férfiak körében is egyre népszerűbbek a különféle bőrápolási termékek, de a nők még mindig fizetik a „pinkadót”, vagyis egy hasonló kozmetikai termékhez drágábban jutnak hozzá. A gondoskodás télen mindkét nem számára kiemelten fontos, hiszen a hideg és szeles időjárás gyorsan képes fájdalmas elváltozásokat okozni a bőrön. Mi okozza a bőr téli kiszáradását? Miért kevésbé zsírosak a férfiaknak szánt krémek?","shortLead":"A férfiak körében is egyre népszerűbbek a különféle bőrápolási termékek, de a nők még mindig fizetik a „pinkadót”...","id":"20250125_hvg-hasonlosag_es_kulonbseg-teli-borapolasi-tanacsok-ferfiak-nok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d8834f8-fa78-49f5-942a-a35a67b12505.jpg","index":0,"item":"eefc71f5-6496-424b-b310-2e097d9edf2b","keywords":null,"link":"/360/20250125_hvg-hasonlosag_es_kulonbseg-teli-borapolasi-tanacsok-ferfiak-nok","timestamp":"2025. január. 25. 13:30","title":"A férfiak és a nők bőre között óriási a különbség – erre figyeljünk télen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb736c72-d966-455d-8920-d0c77ac02e8c","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Extinction Rebellion a holland ING Bank ellen tiltakozott egy Amszterdam-közeli autópálya szakaszon. A rendőrök elengedték a demonstrálókat.","shortLead":"Az Extinction Rebellion a holland ING Bank ellen tiltakozott egy Amszterdam-közeli autópálya szakaszon. A rendőrök...","id":"20250126_hollandia-klimaaktivista-autopalya-lezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb736c72-d966-455d-8920-d0c77ac02e8c.jpg","index":0,"item":"f2f94f55-12b6-45bd-a658-3dda89c18a52","keywords":null,"link":"/zhvg/20250126_hollandia-klimaaktivista-autopalya-lezaras","timestamp":"2025. január. 26. 14:54","title":"Előállítottak 190 klímaaktivistát Hollandiában, mert lezártak egy autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]