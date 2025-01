Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d1267a2c-0188-4aec-8c05-ecf95c59f5c9","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Konfettivel szórta meg a pályát egy aktivista a Dánia-Csehország meccsen.","shortLead":"Konfettivel szórta meg a pályát egy aktivista a Dánia-Csehország meccsen.","id":"20250126_dan-edzo-klimaaktivista-palya-konfetti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1267a2c-0188-4aec-8c05-ecf95c59f5c9.jpg","index":0,"item":"480d0ca4-64fc-473c-8ea7-974a2b16b64c","keywords":null,"link":"/sport/20250126_dan-edzo-klimaaktivista-palya-konfetti","timestamp":"2025. január. 26. 18:42","title":"„Lehetne kidobó egy szórakozóhelyen” – a dán edző lökdöste le a klímaaktivistát a pályáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d225e22-5ae4-4ea4-a969-e689b0498f5e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Jóval több külföldi, és picit több magyar turistáskodott itthon decemberben az előző évi hasonló időszakhoz képest. A szálláshelyek bevételei bő ötödével nőttek, összesen több mint 90 milliárd forint folyt be a kasszákba.","shortLead":"Jóval több külföldi, és picit több magyar turistáskodott itthon decemberben az előző évi hasonló időszakhoz képest...","id":"20250128_turisztikai-statisztika-ksh-vendegejszakak-kulfoldi-vendegek-belfoldi-vengegek-turizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d225e22-5ae4-4ea4-a969-e689b0498f5e.jpg","index":0,"item":"d43765e9-8975-4b43-a1a6-ea49d4e7e5bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_turisztikai-statisztika-ksh-vendegejszakak-kulfoldi-vendegek-belfoldi-vengegek-turizmus","timestamp":"2025. január. 28. 09:42","title":"Decemberben kisebb turistaözön volt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Patrióták madridi nagygyűlése, Paul Lendvai az osztrák helyzet tanulságairól, a Foreign Policy arról, miért tűnhet el a Lego az amerikai boltokból. Válogatásunk a világlapok írásaiból.","shortLead":"A Patrióták madridi nagygyűlése, Paul Lendvai az osztrák helyzet tanulságairól, a Foreign Policy arról, miért tűnhet el...","id":"20250128_Nemzetkozi-lapszemle-orban-trump-patriotak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"83f3cfb9-2986-4d84-9cb8-178326d1cc17","keywords":null,"link":"/360/20250128_Nemzetkozi-lapszemle-orban-trump-patriotak","timestamp":"2025. január. 28. 11:25","title":"Nemzetközi lapszemle: Brüsszeli nyomásra adta be a derekát Orbán az orosz szankciók ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a7d33b-4a86-4a6a-b29b-125456215db2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A legkorábban virágzó tavaszi fák pollenkoncentrációja elérheti azt a szintet, ami már tüneteket okoz.","shortLead":"A legkorábban virágzó tavaszi fák pollenkoncentrációja elérheti azt a szintet, ami már tüneteket okoz.","id":"20250126_pollen-tavaszi-meleg-allergia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89a7d33b-4a86-4a6a-b29b-125456215db2.jpg","index":0,"item":"b11e12dc-0072-45ec-a810-e633aa003746","keywords":null,"link":"/elet/20250126_pollen-tavaszi-meleg-allergia","timestamp":"2025. január. 26. 17:29","title":"A polleneket is hozza magával a tavaszi meleg, indul az allergiaszezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53500710-9f68-4385-b27e-853edbb3f5b3","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"Nyolcvan éve, 1945. január 27-én szabadították fel a szovjet csapatok az auschwitzi lágerkomplexum területét. Hogyan teltek a táborok utolsó hónapjai, miként próbálták eltüntetni a holokauszt bizonyítékait a nácik, és mihez kezdett a szovjet propaganda a felszabadított táborokkal?","shortLead":"Nyolcvan éve, 1945. január 27-én szabadították fel a szovjet csapatok az auschwitzi lágerkomplexum területét. Hogyan...","id":"20250127_auschwitz-80-felszabadulas-utolso-napok-koncentracios-tabor-ss-szovjetek-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53500710-9f68-4385-b27e-853edbb3f5b3.jpg","index":0,"item":"fb0b3b2b-bb57-43f4-ae8c-8365e3c6f6ea","keywords":null,"link":"/360/20250127_auschwitz-80-felszabadulas-utolso-napok-koncentracios-tabor-ss-szovjetek-propaganda","timestamp":"2025. január. 27. 17:30","title":"Szabadulás a pokolból – a holokauszt fővárosának végórái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b131080-bb40-4623-8c6f-7ae1de2b84ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marco Rubio biztosította a magyar külügyminisztert, hogy a távozó Biden-adminisztráció “bosszúból hozott intézkedéseit az Egyesült Államok új kormánya felül fogja vizsgálni”. A magyar kormány eddig egyetlen ilyen intézkedést emlegetett bosszúként, mégpedig Rogán Antal szankciós listára helyezését.","shortLead":"Marco Rubio biztosította a magyar külügyminisztert, hogy a távozó Biden-adminisztráció “bosszúból hozott intézkedéseit...","id":"20250127_Szijjarto-kicsikart-egy-igeretet-Rogan-Antallal-kapcsolatban-az-uj-amerikai-kulugyminisztertol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b131080-bb40-4623-8c6f-7ae1de2b84ab.jpg","index":0,"item":"7ef98c85-071c-432f-8d8f-78a3e9eed598","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Szijjarto-kicsikart-egy-igeretet-Rogan-Antallal-kapcsolatban-az-uj-amerikai-kulugyminisztertol","timestamp":"2025. január. 27. 07:40","title":"Szijjártó kicsikart egy ígéretet Rogán Antallal kapcsolatban az új amerikai külügyminisztertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be8d6037-fb83-4b65-b13a-fc14d7bf1921","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Chevrolet Corvette ZR1 első példányáért kifizetett hatalmas összeget jótékonysági célokra fordítják.","shortLead":"A Chevrolet Corvette ZR1 első példányáért kifizetett hatalmas összeget jótékonysági célokra fordítják.","id":"20250128_kozel-15-milliard-forintert-kelt-el-az-elso-1000-loeros-chevrolet-corvette-zr1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be8d6037-fb83-4b65-b13a-fc14d7bf1921.jpg","index":0,"item":"b0a36a83-5589-40c9-bae5-e872a37337cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_kozel-15-milliard-forintert-kelt-el-az-elso-1000-loeros-chevrolet-corvette-zr1","timestamp":"2025. január. 28. 07:21","title":"21x-es áron, közel 1,5 milliárd forintért kelt el az első 1000+ lóerős csúcs Corvette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cde320a-26d5-4161-ac47-73a989a48f3c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pályatársai szerint rendkívül intelligens, különleges tehetségű ember volt a 81 évesen elhunyt egykori tévés, aki szilárdan kitartott a nézetei mellett.","shortLead":"A pályatársai szerint rendkívül intelligens, különleges tehetségű ember volt a 81 évesen elhunyt egykori tévés, aki...","id":"20250128_feledy-peter-demencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cde320a-26d5-4161-ac47-73a989a48f3c.jpg","index":0,"item":"5846029e-9692-43a2-9533-d2169d37e630","keywords":null,"link":"/kultura/20250128_feledy-peter-demencia","timestamp":"2025. január. 28. 08:28","title":"Demenciában szenvedett Feledy Péter, néhány hét alatt hatalmasodott el rajta a betegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]